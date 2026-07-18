दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय? मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक, जाणून घ्या

Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी
मैदा हा गहूवर प्रक्रिया करून तयार केला जातो. या प्रक्रियेदरम्यान गव्हातील कोंडा आणि गर्भाचा भाग काढून टाकला जातो. त्यामुळे फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अनेक खनिजांचे प्रमाण कमी होते. परिणामी, मैदा मुख्यतः कार्बोहायड्रेटचा स्रोत बनतो.
ग्लायसेमिक इंडेक्स उच्च असतो, म्हणजेच त्यापासून बनवलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वादुपिंडाला जास्त इन्सुलिन तयार करावे लागते. वारंवार असे झाल्यास मधुमेहाचा धोका वाढण्याची शक्यता असते, विशेषतः आधीपासून आजारी असलेल्या व्यक्तींमध्ये याचा परिणाम लवकर होतो.
मैद्याचे पदार्थ पोट भरल्याची भावना जास्त काळ टिकवत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा भूक लागते आणि अतिरिक्त कॅलरींचे सेवन होते. यामुळे वजन वाढण्यास आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतो.
फायबरचे प्रमाण कमी असल्यामुळे मैद्याचे अतिसेवन केल्यास बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. संतुलित आहारात फायबरयुक्त अन्नाचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे.
सतत कार्बोहायड्रेटचे जास्त सेवन केल्यास कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.
मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, ओट्स किंवा बेसन यांसारख्या कमी प्रक्रिया केलेल्या पिठांचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच घरगुती, ताजे आणि संतुलित अन्नाला प्राधान्य देणे, पॅकबंद पदार्थांचे लेबल वाचून खरेदी करणे आणि मैद्याचे पदार्थ केवळ अधूनमधून मर्यादित प्रमाणात खाणे हा आरोग्यदायी पर्याय आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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