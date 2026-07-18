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दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय? मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक, जाणून घ्या

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:46 PM IST
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सारांश

Side effects Of eating Bread And Biscuits: ब्रेड, बिस्किट, पिझ्झा आणि इतर मैद्याचे पदार्थ रोज खाण्याची सवय आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकते. मैद्याचे अतिसेवन रक्तातील साखर, वजन, पचन आणि हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकते.

दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय? मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक, जाणून घ्या
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विस्तार
  • दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय?
  • मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक?
  • आरोग्यदायी पर्याय कोणते?
आजच्या धावपळीच्या लाइफस्टाइलमध्ये ब्रेड, बिस्किटे, पिझ्झा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, नूडल्स आणि इतर अनेक पदार्थांचा आहारात समावेश वाढला आहे. या पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मैद्याचा वापर केला जातो. चविष्ट आणि सहज उपलब्ध असल्यामुळे अनेकजण त्यांचे नियमित सेवन करतात. मात्र, मैद्याचे वारंवार आणि जास्त प्रमाणातील सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे त्याचा वापर मर्यादित ठेवणे आणि अधिक पौष्टिक पर्याय निवडणे आवश्यक असल्याचे आहारतज्ज्ञ सांगतात.

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मैदा म्हणजे काय?

मैदा हा गहूवर प्रक्रिया करून तयार केला जातो. या प्रक्रियेदरम्यान गव्हातील कोंडा आणि गर्भाचा भाग काढून टाकला जातो. त्यामुळे फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अनेक खनिजांचे प्रमाण कमी होते. परिणामी, मैदा मुख्यतः कार्बोहायड्रेटचा स्रोत बनतो.

रक्तातील साखर झपाट्याने वाढू शकते

ग्लायसेमिक इंडेक्स उच्च असतो, म्हणजेच त्यापासून बनवलेले पदार्थ खाल्ल्याने रक्तातील ग्लुकोजची पातळी झपाट्याने वाढू शकते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वादुपिंडाला जास्त इन्सुलिन तयार करावे लागते. वारंवार असे झाल्यास मधुमेहाचा धोका वाढण्याची शक्यता असते, विशेषतः आधीपासून आजारी असलेल्या व्यक्तींमध्ये याचा परिणाम लवकर होतो.

वजन वाढण्याची शक्यता

मैद्याचे पदार्थ पोट भरल्याची भावना जास्त काळ टिकवत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा भूक लागते आणि अतिरिक्त कॅलरींचे सेवन होते. यामुळे वजन वाढण्यास आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतो.

पचनाच्या तक्रारी वाढू शकतात

फायबरचे प्रमाण कमी असल्यामुळे मैद्याचे अतिसेवन केल्यास बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. संतुलित आहारात फायबरयुक्त अन्नाचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे.

हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम

सतत कार्बोहायड्रेटचे जास्त सेवन केल्यास कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.

आरोग्यदायी पर्याय कोणते?

मैद्याऐवजी गव्हाचे पीठ, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, ओट्स किंवा बेसन यांसारख्या कमी प्रक्रिया केलेल्या पिठांचा वापर करणे अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच घरगुती, ताजे आणि संतुलित अन्नाला प्राधान्य देणे, पॅकबंद पदार्थांचे लेबल वाचून खरेदी करणे आणि मैद्याचे पदार्थ केवळ अधूनमधून मर्यादित प्रमाणात खाणे हा आरोग्यदायी पर्याय आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Maida side effects bread biscuit health risks healthy alternatives

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Published On: Jul 18, 2026 | 07:46 PM

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