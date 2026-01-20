How To Make Leftover Dal Parathe Recipe In Marathi
Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
Leftover Dal Parathe Recipe : डाळ ही आरोग्यासाठी फार पौष्टिक असते. बऱ्याचदा जास्तीची डाळ बनली की ती उरते आणि मग फेकून दिली जाते. तुम्हाला माहिती आहे का? या शिळ्या डाळीपासून तुम्ही फार स्वादिष्ट असे पराठे तयार करू शकता.
शिळी डाळ खायला आवडत नसेल तर त्यापासून पराठे बनवून खा.
हे पराठे पौष्टिकच नाही तर चवीलाही फार छान लागतात.
घरात जेवणानंतर थोडीशी डाळ उरते, आणि बऱ्याच वेळा ती वाया जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? हीच उरलेली डाळ काही मिनिटांतच स्वादिष्ट, पौष्टिक आणि कुरकुरीत पराठ्यांमध्ये रूपांतरित करता येते. ही रेसिपी झिरो वेस्ट कुकिंगचा उत्तम नमुना असून मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. कमी वेळात तयार होणारे हे पराठे इतके चविष्ट लागतात की एकदा बनवल्यानंतर तुम्हाला नेहमीच्या पराठ्यांचा विसर पडेल. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी ही एक रेसिपी एकदम परफेक्ट ठरते. मुख्य म्हणजे कमी वेळेत आणि कमी साहित्यांपासून ही डिश तयार होते ज्यामुळे घाईगडबडीच्या वेळी तिला झटपट तयार करता येते. चला तर मग उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून चविष्ट असे पराठे कसे तयार करायचे याची एक सोपी रेसिपीजाणून घेऊया.