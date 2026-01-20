Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Leftover Dal Parathe Recipe : डाळ ही आरोग्यासाठी फार पौष्टिक असते. बऱ्याचदा जास्तीची डाळ बनली की ती उरते आणि मग फेकून दिली जाते. तुम्हाला माहिती आहे का? या शिळ्या डाळीपासून तुम्ही फार स्वादिष्ट असे पराठे तयार करू शकता.

Updated On: Jan 20, 2026 | 10:18 AM
Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उरलेल्या डाळीला तुम्हीही फेकत असाल तर जरा थांबा.
  • शिळी डाळ खायला आवडत नसेल तर त्यापासून पराठे बनवून खा.
  • हे पराठे पौष्टिकच नाही तर चवीलाही फार छान लागतात.
घरात जेवणानंतर थोडीशी डाळ उरते, आणि बऱ्याच वेळा ती वाया जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? हीच उरलेली डाळ काही मिनिटांतच स्वादिष्ट, पौष्टिक आणि कुरकुरीत पराठ्यांमध्ये रूपांतरित करता येते. ही रेसिपी झिरो वेस्ट कुकिंगचा उत्तम नमुना असून मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. कमी वेळात तयार होणारे हे पराठे इतके चविष्ट लागतात की एकदा बनवल्यानंतर तुम्हाला नेहमीच्या पराठ्यांचा विसर पडेल. सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा टिफिनसाठी ही एक रेसिपी एकदम परफेक्ट ठरते. मुख्य म्हणजे कमी वेळेत आणि कमी साहित्यांपासून ही डिश तयार होते ज्यामुळे घाईगडबडीच्या वेळी तिला झटपट तयार करता येते. चला तर मग उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून चविष्ट असे पराठे कसे तयार करायचे याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य

  • उरलेली शिजलेली डाळ
  • गव्हाचे पीठ – १ कप
  • जिरे – ½ चमचा
  • ओवा – ½ चमचा
  • लाल तिखट – ½ चमचा
  • धणेपूड – ½ चमचा
  • मीठ – चवीनुसार
  • पराठे भाजण्यासाठी तूप किंवा तेल
सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

कृती

  • सर्वप्रथम मोठ्या परातीत गव्हाचे पीठ घ्या.
  • त्यात जिरे, ओवा, लाल तिखट, धणेपूड आणि मीठ घालून सगळे साहित्य नीट मिसळा.
  • आता त्यात थोडी-थोडी उरलेली डाळ घालून पीठ मळायला सुरुवात करा. गरज असल्यास थोडेसे पाणी वापरा.
  • मऊ आणि लवचिक पीठ तयार झाल्यावर ते झाकून ५ ते १० मिनिटे ठेवून द्या.
  • नंतर पीठाच्या लहान गोळ्या करून हलक्या हाताने गोल पराठे लाटून घ्या.
  • गरम तव्यावर तूप किंवा तेल घालून पराठे दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.
  • हे स्वादिष्ट डाळीचे पराठे दही, हिरवी चटणी, लोणचं किंवा लोणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा. नाश्ता, जेवण किंवा डब्यासाठी हे पराठे उत्तम पर्याय ठरतात आणि चवीसोबत पोषणही देतात.
 

Published On: Jan 20, 2026 | 10:15 AM

