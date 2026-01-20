सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

दक्षिण भारतीय पदार्थ खायला सगळ्यांचं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच इडली, डोसा, उपमा, शिरा,खिचडी. कांदापोहे इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमी नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खायची सगळ्यांच खूप जास्त आवडतात. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये बटाट्याचा उत्तपम बनवू शकता. हा पदार्थ सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला पदार्थ चवीसोबत आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. लहान मुलांसह मोठ्यांना बटाटा खायला आवडत नाही. पण कधीतरी नाश्त्यात बटाट्याचे सेवन करावे. यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया बटाट्याचा उत्तपम बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
