सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी बटाटा उत्तपम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा सुंदर लागते.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:00 AM
दक्षिण भारतीय पदार्थ खायला सगळ्यांचं खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. सकाळच्या नाश्त्यात कायमच इडली, डोसा, उपमा, शिरा,खिचडी. कांदापोहे इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण नेहमी नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खायची सगळ्यांच खूप जास्त आवडतात. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये बटाट्याचा उत्तपम बनवू शकता. हा पदार्थ सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेला पदार्थ चवीसोबत आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. लहान मुलांसह मोठ्यांना बटाटा खायला आवडत नाही. पण कधीतरी नाश्त्यात बटाट्याचे सेवन करावे. यामुळे वजन वाढण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया बटाट्याचा उत्तपम बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • कच्चा बटाटा
  • रवा
  • दही
  • कांदा
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • जिरं
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • तेल
वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • बटाट्याचे उत्तपम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बटाटा साल काढून किसून घ्या. किसलेला बटाटा पाण्यात काहीवेळ भिजत ठेवा. यामुळे बटाट्यातील स्टार्च कमी होतील.
  • मोठ्या वाटीमध्ये रवा आणि दही घेऊन व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करा आणि काहीवेळ झाकण मारून बाजूला ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात बटाट्याचा किस, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, धणेपत्ता, जिरे आणि मीठ घालून मिक्स करा. पीठ जास्त घट्ट वाटल्यास तुम्ही त्यात पाणी मिक्स करू शकता.
  • पॅन गरम करून त्यावर सगळीकडे तेल लावून घ्या. त्यानंतर तयार केलेले मिश्रण एक समान पसरवून उत्तपम बनवून घ्या. दोन्ही बाजूने उत्तपम व्यवस्थित कुरकुरीत झाल्यानंतर काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले बटाट्याचे उत्तपम. हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना खूप जास्त आवडेल.

Published On: Jan 20, 2026 | 08:00 AM

