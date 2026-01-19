वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी जेवणापर्यंत सगळ्यांचं कायम चमचमीत आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मुलं बाहेरचे चमचमीत पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. पिझ्झा, बर्गर, सामोसा, वडापाव इत्यादी पदार्थ लहान मुलांसह मोठयांनासुद्धा खूप जास्त आवडतात. पण नेहमीच विकतच्या पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर पोह्यांपासून कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खूप आवडीने खातील. लॉलीपॉप कायमच चिकन किंवा मटणपासून बनवले जातात. मांसाहारी पदार्थ न खाणाऱ्या लोकांसाठी व्हेजिटेबल लॉलीपॉप अतिशय उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. चला तर जाणून घेऊया व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
