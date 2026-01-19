Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर पोह्यांपासून व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 19, 2026 | 10:47 AM
सकाळच्या नाश्त्यापासून ते अगदी जेवणापर्यंत सगळ्यांचं कायम चमचमीत आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मुलं बाहेरचे चमचमीत पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. पिझ्झा, बर्गर, सामोसा, वडापाव इत्यादी पदार्थ लहान मुलांसह मोठयांनासुद्धा खूप जास्त आवडतात. पण नेहमीच विकतच्या पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर पोह्यांपासून कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खूप आवडीने खातील. लॉलीपॉप कायमच चिकन किंवा मटणपासून बनवले जातात. मांसाहारी पदार्थ न खाणाऱ्या लोकांसाठी व्हेजिटेबल लॉलीपॉप अतिशय उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. चला तर जाणून घेऊया व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पोहे
  • मिक्स भाज्या
  • कोबी
  • कांद्याची पात
  • कांदा मीठ
  • मटार
  • बटाटा
  • चिली फ्लेक्स
  • चाट मसाला
  • गरम मसाला
  • बारीक चिरलेलं आलं
  • हिरवी मिरची
कृती:

  • व्हेजिटेबल लॉलीपॉप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये भिजवलेले पोहे, उकडवून मॅश केलेला बटाटा घालून मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कांदा, गाजर,फरसबी, कोबी, उकडलेले मटार जाडसर बारीक वाटून घ्या. वाटून घेतलेल्या सर्व भाज्या तयार केलेल्या मिश्रणात टाका.
  • सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, आलं लसूण मिरची पेस्ट, चाट मसाला, कांद्याची पात, कोथिंबीर, चिली फ्लेक्स घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण स्टिक लावून त्यावर पांढऱ्या रंगाचे तीळ लावा आणि कढईमधील गरम तेलात तळण्यासाठी सोडा.
  • लॉलीपॉप व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर काढून खाण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कुरकुरीत पोह्यांचे व्हेजिटेबल लॉलीपॉप.

