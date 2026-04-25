‘माफ करू शकतो पण…’ श्रीशांतचा हरभजन सिंहवर राग अनावर, ‘Slap Scandal’ प्रकरणातून 1 कोटी कमावल्याचा आरोप

हरभजनने जे केले ते मी विसरू शकत नाही – श्रीशांत
मल्याळम वृत्तपत्र ‘मातृभूमी’ने दिलेल्या वृत्तानुसार श्रीशांत म्हणाला, “मी कोणत्याही मुलाखतीत भज्जीबद्दल कधीही बोललो नाही. ही पहिलीच वेळ असेल. आतापर्यंत काहीच समस्या नव्हती, पण त्याने या गोष्टीबाबत एक जाहिरात केली. त्याने त्यातून अंदाजे ८० लाख ते १ कोटी रुपये कमावले.” त्यानंतर त्याने मला फोन करून त्याबद्दल एक स्टोरी पोस्ट करण्यास सांगितले. मी त्याला सांगितले की मी त्याला माफ करेन पण कधीही विसरणार नाही. जर कोणी तुमच्याशी वाईट वागले, तर तुम्ही त्यांना माफ केले पाहिजे पण कधीही विसरू नये. जर तुम्ही विसरलात, तर ते पुन्हा तेच करतील आणि हरभजन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
हरभजनसोबत माझे कोणतेही नाते नाही – श्रीशांत
श्रीशांत पुढे म्हणाला, “त्या व्यक्तीसोबत माझे कोणतेही नाते नाही. मी त्याला भाऊ म्हणायचो. पण गेल्या एक-दोन महिन्यापूर्वीच त्याने ती जाहिरात केली आणि आता मी त्याला इन्स्टाग्रामवर ब्लॉक केले आहे. माझ्या आई-वडिलांनी मला माफ करायला पण कधीही न विसरायला शिकवले आहे. त्याच्याबद्दल माझ्या काही तक्रारी नाहीत, आणि मला त्याची गरजही नाही. देव त्याचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे भले करो. अनेक मुलाखतींमध्ये, अगदी अश्विनसोबतही, त्याने माझ्या मुलीबद्दल सांगितले. लोकांना वाटेल, ‘अरे, तो किती चांगला माणूस आहे.’ तो कदाचित चांगला माणूस असेल. पण माझ्यासाठी, मी भारतासाठी खेळल्यापासून ते आतापर्यंत, हे सर्व एक नाटक आहे.” श्रीशांतच्या मनातील हरभजनबाबतचा कडवटपणा पुन्हा एकदा यातून सिद्ध झाला आहे.
कानाखाली मारण्याची घटना २००८ मधील
आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात (२००८), पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यानंतर घडलेल्या थप्पड मारण्याच्या घटनेने क्रिकेट जगताला धक्का बसला होता. त्या सामन्यात पंजाबने मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला होता. सामन्यानंतर, जेव्हा श्रीशांत हरभजन सिंगला भेटायला गेला, तेव्हा पराभवाने संतापलेल्या भज्जीने त्याला थप्पड मारली. या घटनेने सर्वांना धक्का बसला आणि हरभजनवर संपूर्ण हंगामासाठी बंदी घालण्यात आली.
