‘माफ करू शकतो पण…’ श्रीशांतचा हरभजन सिंहवर राग अनावर, ‘Slap Scandal’ प्रकरणातून 1 कोटी कमावल्याचा आरोप

'स्लॅप स्कँडल'च्या जाहिरातीतून नफा कमावल्याचा आरोप करत श्रीशांतने हरभजनसोबतचे सर्व संबंध तोडले आहेत. आता त्याने हरभजनला सोशल मीडियावर ब्लॉक केले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:19 PM
श्रीशांतचा हरभजनसिंहवर गंभीर आरोप (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • श्रीशांतने पुन्हा केले हरभजन सिंहवर आरोप
  • सर्व सोशल मीडियावरून केले ब्लॉक 
  • स्लॅप स्कँडलवरून १ कोटी कमावल्याचा आरोप 
आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक चर्चित ‘स्लॅपगेट’ प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज श्रीशांतने नुकताच दावा केला आहे की, भज्जीने या घटनेतून १ कोटी रुपये कमावले आहेत. अलीकडेच, आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी सोशल मीडियावर कानाखाली मारण्याच्या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करून सर्वांना धक्का दिला होता. श्रीशांत म्हणतो की, त्याने ‘कानाखाली मारण्याच्या घटने’बद्दल भज्जीला माफ केले आहे, पण तो हे कधीही विसरणार नाही. त्याच्या या वक्तव्यानंतर, श्रीशांत आणि हरभजन सिंग यांच्या नात्यातील कटुता आता स्पष्ट झाली आहे.

हरभजनने जे केले ते मी विसरू शकत नाही – श्रीशांत

मल्याळम वृत्तपत्र ‘मातृभूमी’ने दिलेल्या वृत्तानुसार श्रीशांत म्हणाला, “मी कोणत्याही मुलाखतीत भज्जीबद्दल कधीही बोललो नाही. ही पहिलीच वेळ असेल. आतापर्यंत काहीच समस्या नव्हती, पण त्याने या गोष्टीबाबत एक जाहिरात केली. त्याने त्यातून अंदाजे ८० लाख ते १ कोटी रुपये कमावले.” त्यानंतर त्याने मला फोन करून त्याबद्दल एक स्टोरी पोस्ट करण्यास सांगितले. मी त्याला सांगितले की मी त्याला माफ करेन पण कधीही विसरणार नाही. जर कोणी तुमच्याशी वाईट वागले, तर तुम्ही त्यांना माफ केले पाहिजे पण कधीही विसरू नये. जर तुम्ही विसरलात, तर ते पुन्हा तेच करतील आणि हरभजन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. 

हरभजनसोबत माझे कोणतेही नाते नाही – श्रीशांत

श्रीशांत पुढे म्हणाला, “त्या व्यक्तीसोबत माझे कोणतेही नाते नाही. मी त्याला भाऊ म्हणायचो. पण गेल्या एक-दोन महिन्यापूर्वीच त्याने ती जाहिरात केली आणि आता मी त्याला इन्स्टाग्रामवर ब्लॉक केले आहे. माझ्या आई-वडिलांनी मला माफ करायला पण कधीही न विसरायला शिकवले आहे. त्याच्याबद्दल माझ्या काही तक्रारी नाहीत, आणि मला त्याची गरजही नाही. देव त्याचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे भले करो. अनेक मुलाखतींमध्ये, अगदी अश्विनसोबतही, त्याने माझ्या मुलीबद्दल सांगितले. लोकांना वाटेल, ‘अरे, तो किती चांगला माणूस आहे.’ तो कदाचित चांगला माणूस असेल. पण माझ्यासाठी, मी भारतासाठी खेळल्यापासून ते आतापर्यंत, हे सर्व एक नाटक आहे.” श्रीशांतच्या मनातील हरभजनबाबतचा कडवटपणा पुन्हा एकदा यातून सिद्ध झाला आहे. 

कानाखाली मारण्याची घटना २००८ मधील

आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात (२००८), पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यानंतर घडलेल्या थप्पड मारण्याच्या घटनेने क्रिकेट जगताला धक्का बसला होता. त्या सामन्यात पंजाबने मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला होता. सामन्यानंतर, जेव्हा श्रीशांत हरभजन सिंगला भेटायला गेला, तेव्हा पराभवाने संतापलेल्या भज्जीने त्याला थप्पड मारली. या घटनेने सर्वांना धक्का बसला आणि हरभजनवर संपूर्ण हंगामासाठी बंदी घालण्यात आली.

Published On: Apr 25, 2026 | 03:19 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

