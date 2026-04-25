कॅफेमध्ये मिळणारा White Sauce Pasta आता घरीच बनवा, ४०० रुपयांच्या पास्त्यापेक्षा लागेल भन्नाट चव

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हाईट सॉस पास्ता बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला पास्ता चवीला अतिशय सुंदर लागतो आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होतो.

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:39 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पास्ता खायला खूप जास्त आवडतो. कोणत्याही कॅफेमध्ये किंवा हॉटेलात गेल्यानंतर अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे पास्ता. पास्ता आणि त्यासोबतच कॉफी किंवा कोणतेही मॉकटेल प्यायले जाते. पण नेहमीच विकतचा पास्ता खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. कॅफेमध्ये गेल्यानंतर व्हाईट सॉस पास्ता ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मिळतो. पण हेच चविष्ट आणि चांगल्या दर्जाचे पदार्थ तुम्ही घरी सुद्धा बनवू शकता. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये व्हाईट सॉस पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. हा पदार्थ तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पास्ता
  • हिरवी मिरची
  • मैदा
  • दूध
  • बटर
  • कांदा
  • शिमला मिरची
  • ओरेगॅनो
  • चिलीफ्लेक्स
  • काळीमिरी पावडर
  • चीज
  • लसूण
कृती:

  • व्हाईट सॉस पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात चमचाभर तेल आणि पास्ता घालून शिजवा.
  • शिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढून पास्ता चाळणीमध्ये ओतून थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • कढईमध्ये तेल आणि बटर गरम करून झाल्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली लसूण घालून लालसर करून घ्या. त्यानंतर मध्यम आकारात कापून घेतलेला कांदा घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर शिमला मिरची घालून हलकीशी लालसर होईपर्यंत शिजवा. दुसऱ्या पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात मैदा घालून लालसर करून त्यात दूध घाला आणि मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये किसून घेतलेले चीज, काळीमिरी पावडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • वाफेवर शिजवून घेतलेले भाज्या घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात पास्ता घालून शिजवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला व्हाईट सॉस पास्ता.

Published On: Apr 25, 2026 | 10:39 AM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM