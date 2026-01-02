Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी झटपट बनवा राजस्थानी स्टाइल पंचरत्न डाळ, सहज पचन होण्यासोबतच शरीराला होतील फायदे

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये राजस्थानी स्टाईल पंचरत्न डाळ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चवीला सुद्धा सुंदर लागतो.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:00 AM
भारतीय स्वयंपाक घरात अतिशय आवडीने बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे डाळभात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं डाळभात खायला खूप जास्त आवडते. मुगडाळ सहज पचन होते. त्यामुळे काहींना रोजच्या आहारात नेहमीच डाळ खाण्याची सवय असते. भातावर जर डाळ नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. कायम तिची ठराविक डाळ खाऊन कंटाळा आल्यास तुम्ही राजस्थानी पद्धतीमध्ये पंचरत्न डाळ बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय डाळ खाल्ल्यामुळे शरीराला फायदेसुद्धा होतात. कमी पाणी आणि कमी तेलाचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. पाच वेगवेगळ्या डाळींचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. यामध्ये मूग डाळ, मसूर डाळ, तूर डाळ, चणा डाळ आणि उडीद डाळ या पाच डाळींचा वापर केला जातो. या डाळी चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा गुणकारी आहे. चला तर जाणून घेऊया राजस्थानी स्टाईल पंचरत्न डाळ बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • मसूर डाळ
  • मुगडाळ
  • चणाडाळ
  • उडीद डाळ
  • हळद
  • पाणी
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिंग
  • लाल मिरची पावडर
  • गरम मसाला
  • कसुरी मेथी
  • कोथिंबीर
कृती:

  • पंचरत्न डाळ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सर्व डाळी मोठ्या भांड्यात एकत्र करून स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर पाण्यात २ ते ३ तास भिजत ठेवा.
  • कुकरमध्ये भिजवून घेतलेल्या डाळी, तूप, मीठ, हळदी, डाळ आणि पाणी घालून कुकरच्या ५ ते ६ शिट्ट्या काढून घ्या.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरं आणि हिंग घालून त्यात लाल सुक्या मिरच्या घाला. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून व्यवस्थित लाल होईपर्यंत भाजा.
  • तेलात कांदा शिजल्यानंतर त्यात सर्व मसाले घालून व्यवस्थित मिक्स करा. मसाल्यांना तेल सुटल्यानंतर त्यात शिजवून घेतलेली डाळ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • डाळीमध्ये आवश्यकता वाटल्यास पाणी मिक्स करावे. त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली राजस्थानी स्टाईल पंचरत्नांची डाळ.

Published On: Jan 02, 2026 | 08:00 AM

