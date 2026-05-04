भाजणी तयार करा वेळ नाही! मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे थालीपीठ, नोट करा इन्स्टंट रेसिपी

थालीपीठ बनवण्यासाठी घरात भाजणी उपलब्ध नसेल तर विकतची भाजणी आणण्यापेक्षा घरी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कांद्याचे थालीपीठ बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 04, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं सुचत नाही. कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा इडली, डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. सुट्टीच्या दिवशी नाश्त्यात लहान मुलांसह मोठ्यांना नवनवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पण सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्ता बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट कुरकुरीत कांद्याचे थालीपीठ बनवू शकता. थालीपीठ आणि त्यासोबत दही किंवा हिरव्या मिरचीचं लोणचं अतिशय आवडीने खाल्ले जाते. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. थालीपीठ बनवायचं म्हंटल की भाजणी विकत आणावी लागते. पण नेहमीच विकतची भाजणी आणून थालीपीठ बनवण्यासाठी घरातील साहित्याचा वापर करून थालीपीठ बनवावे. अस्सल गावरान चवीचे थालीपीठ खाल्ल्यानंतर पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. चला तर जाणून घेऊया कांद्याचे थालीपीठ बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कांदा
  • बेसन
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • धणे पावडर
  • तांदळाचे पीठ
  • तेल
  • गव्हाचं पीठ
  • ज्वारीचं पीठ
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
कृती:

  • कांद्याचे थालीपीठ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये उभा पातळ चिरून घेतलेला कांदा घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ घाला आणि कुसकरून काहीवेळा तसाच ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, बेसन, तांदळाचे पीठ घालून एकत्र मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात जाडसर हिरव्या मिरच्या लसूण पेस्ट घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हळद, लाल तिखट मसाला, पांढरे तीळ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. आवश्यकता वाटल्यास थालीपीठमध्ये पाणी घालावे. अन्यथा कांद्याच्या पाण्यात थालीपीठचे पीठ सहज भिजेल.
  • तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. मोठा रुमाल किंचित ओला करून त्यावर तयार केलेल्या पिठाचा गोळा घेऊन थालीपीठ थापून घ्या आणि तव्यावर भाजण्यासाठी टाका.
  • थालीपीठ दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कुरकुरीत कांद्याचे थालीपीठ.

Published On: May 04, 2026 | 08:00 AM

