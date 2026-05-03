3 पदार्थांचा वापर करून घरीच तयार करा आंबटगोड आंब्याची आईस्क्रीम, कडक उन्हापासून मिळेल आराम

आईस्क्रीम खाण्याची इच्छा झाल्यास कायमच विकतचे आईस्क्रीम आणून खाल्लेले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला आंब्याचे आईस्क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: May 03, 2026 | 10:41 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीराला थंडाव्याची आवश्यकता असते. कारण तापमानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीरात उष्णता वाढते आणि आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पेयांचे सेवन केले जाते. कोल्ड्रिंक, फळांचे सरबत, पन्ह इत्यादी वेगवेगळी पेय प्यायली जातात.याशिवाय लहान मुलं मोठ्या प्रमाणावर आईस्क्रीम आणून खातात. पण बाजारात विकत मिळणारे पॅक बंद आईस्क्रीम आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले थंडगार आईस्क्रीम खावे. यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयार होणारे आंबटगोड आंब्याचे आईस्क्रीम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले आंब्याचे आईस्क्रीम लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. कडक उन्हातून कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर आईस्क्रीम खाल्ल्यास शरीरात थंडावा कायम टिकून राहील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • अधर्वट पिकलेले आंबे
  • साखर
  • काळे मीठ
कृती:

  • आंबटगोड आंब्याचे आईस्क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, आंबे काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे आंब्यावरील चीक निघून जाईल आणि आंबे स्वच्छ होतील.
  • कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ करून घेतलेले आंबे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून आंबे शिजवून घ्या. कुकरच्या ३ किंवा ४ शिट्या काढा.
  • आंबे शिजल्यानंतर ते थंड करण्यासाठी ठेवा. थंड झालेल्या आंब्याची साल काढून त्यातील गर काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेल्या आंब्यांचा गर, साखर आणि काळीमिरी पावडर घालून बारीक पेस्ट वाटून घ्या.
  • आंब्याचे मिश्रण आईस्क्रीमच्या मोल्डमध्ये ओतून फ्रिजमध्ये ६ ते ७ तास सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबटगोड आंब्याची आईस्क्रीम.

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

