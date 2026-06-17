बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make Crispy Delicious Pizza Samosas For Breakfast Without Using Any Oil Simple Food Recipe

तेलाचा अजिबात वापर न करता नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा, लहान मुलांसह मोठ्यांना नक्की आवडेल पदार्थ

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

तेलाचा अजिबात वापर न करता बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा लहान मुलांच्या स्नॅक्ससाठी पिझ्झा समोसा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

तेलाचा अजिबात वापर न करता नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा, लहान मुलांसह मोठ्यांना नक्की आवडेल पदार्थ

तेलाचा अजिबात वापर न करता नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा, लहान मुलांसह मोठ्यांना नक्की आवडेल पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतात वडापाव नंतर अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे सामोसा. कुरकुरीत आणि आतून बटाटा, भाज्यांचे मिश्रण करून बनवलेला सामोसा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचे सामोसा अतिशय आवडीने खातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची शक्यता असते. कायमच तेलकट सामोसा खाल्ल्यामुळे लहान मुलांना खोकला होण्याची शक्यता असते. पण आज आम्ही तुम्हाला तेलाचा अजिबात वापर न करता कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पिझ्झा समोसा घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. हा पदार्थ तुम्ही एअर फ्रायरमध्ये किंवा ओव्हनमध्ये सहज बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. याशिवाय लहान मुलांच्या पार्टीत तेलकट पदार्थ नको असल्यास तुम्ही एअर फ्रायरमध्ये बनवलेला पिझ्झा सामोसा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ

साहित्य:

  • सामोसा पट्टी
  • ओवा
  • जिरं
  • मीठ
  • कांदा
  • शिमला मिरची
  • चीज
  • ओरेगॅनो आणि चिली फ्लेक्स
  • मका
  • पिझ्झा सॉस
Recipe : पोहे, बटाटा आणि बेसनपासून बनवा कुरकुरीत सकाळचा नाश्ता, चव अशी की लहान मुले होतील खुशा

कृती:

  • पिझ्झा सामोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये बारीक चिरून घेतलेली शिमला मिरची, कांदा, मक्याचे दाणे घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात पिझ्झा सॉस, ओरेगॅनो, चिली फ्लेक्स आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात भरपूर प्रमाणात मोझारेला चीज घालून पिझ्झाचे मिश्रण तयार करा.
  • सामोसाची पट्टी घेऊन त्यात तयार केलेले मिश्रण भरा आणि मैद्याची पेस्ट लावून सामोसा पूर्णपणे पॅक करा.
  • एअर फ्रायर १८०°C वर ५ मिनिटांसाठी प्रीहीट करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर तयार केलेल्या समोसावर ओवा घालून एअर फ्रायर १२ ते १५ मिनिटं बेक होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला पिझ्झा समोसा. हा पदार्थ सॉस किंवा शेजवान चटणीसोबत खाऊ शकता.

Web Title: Make crispy delicious pizza samosas for breakfast without using any oil simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 10:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe : पोहे, बटाटा आणि बेसनपासून बनवा कुरकुरीत सकाळचा नाश्ता, चव अशी की लहान मुले होतील खुशा
1

Recipe : पोहे, बटाटा आणि बेसनपासून बनवा कुरकुरीत सकाळचा नाश्ता, चव अशी की लहान मुले होतील खुशा

प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ
2

प्रथिनांनी समृद्ध असलेले काळ्या चण्यांचे पौष्टिक कटलेट, घरच्या घरी नक्की बनवून पहा हेल्दी नाश्तातील पदार्थ

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी
3

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात राहील थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा आंबटगोड सत्तूचे एनर्जी ड्रिंक, वजन होईल कमी

दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश
4

दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तेलाचा अजिबात वापर न करता नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा, लहान मुलांसह मोठ्यांना नक्की आवडेल पदार्थ

तेलाचा अजिबात वापर न करता नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत स्वादिष्ट पिझ्झा सामोसा, लहान मुलांसह मोठ्यांना नक्की आवडेल पदार्थ

Jun 17, 2026 | 10:04 AM
Mars Transit 2026: मंगळ वृषभ राशीमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

Mars Transit 2026: मंगळ वृषभ राशीमध्ये करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

Jun 17, 2026 | 09:55 AM
Dia Mirza Statement : ‘हवामान बदलाला पुरुष जबाबदार, दिया मिर्झाच्या वक्तव्याने सोशल मीडियावर खळबळ; म्हणाली, ‘मी माझ्या..’

Dia Mirza Statement : ‘हवामान बदलाला पुरुष जबाबदार, दिया मिर्झाच्या वक्तव्याने सोशल मीडियावर खळबळ; म्हणाली, ‘मी माझ्या..’

Jun 17, 2026 | 09:43 AM
Rain Update : केरळमध्ये मान्सून वेळेआधी दाखल होऊन वाटचाल ठप्पच; देशभरात पावसाची मोठी तूट

Rain Update : केरळमध्ये मान्सून वेळेआधी दाखल होऊन वाटचाल ठप्पच; देशभरात पावसाची मोठी तूट

Jun 17, 2026 | 09:42 AM
Telegram Ban: नीट परीक्षेसाठी आयटी मंत्रालयाने घेतलेल्या ‘या’ मोठ्या निर्णयावर Telegram Ceo संतापले!

Telegram Ban: नीट परीक्षेसाठी आयटी मंत्रालयाने घेतलेल्या ‘या’ मोठ्या निर्णयावर Telegram Ceo संतापले!

Jun 17, 2026 | 09:39 AM
त्वचेची नैसर्गिक चमक कायमच राहील टिकून! रात्री झोपण्याआधी ‘या’ तेलाने करा चेहऱ्यावर मसाज, काळे डाग होतील गायब

त्वचेची नैसर्गिक चमक कायमच राहील टिकून! रात्री झोपण्याआधी ‘या’ तेलाने करा चेहऱ्यावर मसाज, काळे डाग होतील गायब

Jun 17, 2026 | 09:37 AM
Jalna Crime: ‘त्या मला मारून टाकतील’ भीती ठरली खरी? पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून वडिलांची केली हत्या

Jalna Crime: ‘त्या मला मारून टाकतील’ भीती ठरली खरी? पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून वडिलांची केली हत्या

Jun 17, 2026 | 09:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा