तेजोत्सवात न्हाले विठ्ठल मंदिर! संपू्र्ण परिसर झाला प्रकाशमय; पंढरीचे आध्यात्मिक वैभव खुलले

आषाढी यात्रेनिमित्त श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर दिव्य प्रकाशाने उजळून निघाले असून, आकर्षक विद्युत रोषणाईमुळे पंढरीचे आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक वैभव अधिक खुलून आले आहे. मंदिराचा गाभारा, कळस, श्री संत तुकाराम भवन, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी भक्तनिवास तसेच श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शन मंडप विविधरंगी प्रकाशाने न्हाऊन निघाल्याने लाखो वारकरी आणि भाविक या प्रकाशमय सोहळ्याने भारावून जात आहेत. आषाढी यात्रेसाठी राज्यासह देशभरातून आलेले भाविक दिवसभर विठुरायाच्या दर्शनाचा लाभ घेत आहेत, तर रात्रीच्या वेळी मंदिरावरील आकर्षक रोषणाई पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करत आहेत. सूर्यास्तानंतर संपूर्ण मंदिर परिसर रंगीबेरंगी प्रकाशझोतांनी उजळून निघतो. या मनमोहक दृश्यामुळे पंढरीच्या भक्तिमय वातावरणात आणखी भर पडली आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
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संवर्धनानंतर मंदिराचे सौंदर्य अधिक खुललेश्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या जतन व संवर्धनाची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या कामांमुळे मंदिराचे प्राचीन स्थापत्य सौंदर्य पुन्हा उजळून आले आहे. त्यावर करण्यात आलेल्या आधुनिक विद्युत रोषणाईमुळे मंदिराच्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक वैभवाला नवा साज चढला आहे.
मंदिर परिसरातील विद्युत रोषणाईसाठी अत्याधुनिक एलईडी माळा, रोप लाईट्स, आकर्षक लटकन, सजावटीची तोरणे, व्हाईट व वॉर्म फोकस लाईट्स तसेच विविध डेकोरेटिव्ह लाईट आर्टिकल्सचा वापर करण्यात आला आहे. भाविकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत संपूर्ण विद्युत व्यवस्था आधुनिक सुरक्षा मानकांनुसार उभारण्यात आली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने ही आकर्षक विद्युत रोषणाई साकारण्यात आली आहे. नियोजनापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतची जबाबदारी मंदिर समितीचे विद्युत विभाग प्रमुख राजेश तेलतुंबडे यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्याने त्यांचे कौतुक करण्यात येत आहे.
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श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा कळस, गाभारा प्रकाशमय
श्री संत तुकाराम भवन, भक्तनिवास व दर्शन मंडपाला आकर्षक सजावट
अत्याधुनिक एलईडी दिव्या, रात्रीच्या वेळी रोषणाई पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी