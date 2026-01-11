Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चिकाच्या दुधापासून फक्त 15 मिनिटांतच बनवा मऊ आणि जाळीदार ‘खरवस’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

Kharvas Recipe : लहानपणीच्या आठवणींना द्या उजाळा! घरच्या घरी बनवा मऊदार आणि सर्वांच्या आवडीचा खरवस. याच्या चवीने घरातील लहानच नाही तर मोठी मंडळीही खुश होऊन जातील.

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरच्या घरी खरवस तयार करू शकता.
  • आज आपण चिकाच्या दुधापासून खरवस कसं तयार करायचं ते जाणून घेणार आहोत.
  • गावाकडे हा पदार्थ फार खाल्ला जातो आणि शहरी भागातही हा पदार्थ फार आवडीने खाल्ला जातो.
महाराष्ट्राच्या पारंपरिक गोड पदार्थांमध्ये खरवस हे नाव विशेष मानाचं मानलं जातं. गावाकडच्या स्वयंपाकघरात, विशेषतः गाई किंवा म्हशीने वासरू दिल्यानंतर पहिल्या दुधापासून बनवला जाणारा हा पदार्थ केवळ चवीपुरताच मर्यादित नाही, तर तो आरोग्यदृष्ट्याही अत्यंत पौष्टिक आहे. खरवस बनवताना वापरले जाणारे चीक दूध (जाड दूध) हे प्रथिने, कॅल्शियम आणि नैसर्गिक एन्झाइम्सने समृद्ध असते, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि पचनक्रिया सुधारते.

पूर्वी सणासुदीला, पाहुण्यांसाठी किंवा घरात आनंदाचा प्रसंग असताना खरवस हमखास केला जायचा. वाफेवर शिजवलेला हा गोड पदार्थ अतिशय मऊ, हलका आणि तोंडात विरघळणारा असतो. काही ठिकाणी त्यात वेलची, जायफळ, केशर घालून खास चव दिली जाते, तर काही घरांमध्ये साध्या गोड चवीतच खरवस आवडीने खाल्ला जातो. आजच्या धावपळीच्या जीवनात जरी हा पदार्थ क्वचित दिसत असला, तरी त्याची पारंपरिक चव आणि पौष्टिकता अजूनही तितकीच खास आहे. चला तर मग, घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने पारंपरिक महाराष्ट्राचा खरवस कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया. .

साहित्य

  • चीक दूध (गाय किंवा म्हैस – जाड दूध) – १ कप
  • साधं दूध – २ कप
  • साखर किंवा गुळ– चवीनुसार
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • जायफळ पूड – चिमूटभर
  • केशर – ५–६ काड्या (ऐच्छिक)
 कृती 

  • सर्वप्रथम चीक दूध एका खोल भांड्यात गाळून घ्या, जेणेकरून त्यातील गाठी किंवा अशुद्धता निघून जातील.
  • त्यात साधं दूध घालून हलक्या हाताने नीट मिसळा. दूध जास्त उकळू नये, फक्त कोमट असावे.
  • आता त्यात साखर घालून पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ढवळा.
  • वेलची पूड, जायफळ पूड आणि केशर घालून मिश्रण पुन्हा एकदा नीट मिसळा.
  • हे मिश्रण खरवसासाठी वापरणाऱ्या वाटीत किंवा स्टीलच्या डब्यात ओता.
  • कुकरमध्ये किंवा मोठ्या भांड्यात पाणी उकळायला ठेवा आणि त्यात हे भांडे ठेवून वाफेवर सुमारे 20–25 मिनिटे शिजवा.
  • खरवस घट्ट झाला की गॅस बंद करा आणि थंड होऊ द्या. थंड झाल्यावर तुकडे करून सर्व्ह करा.
  • खरवस थंड किंवा कोमट अशा दोन्ही प्रकारे खाता येतो. वरून थोडेसे केशर किंवा सुकामेव्याचे काप घातले तर चव आणखी खुलते.

Published On: Jan 11, 2026 | 03:30 PM

