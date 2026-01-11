Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा मऊ आणि कुरकुरीत कटलेट, पदार्थ खाऊन सगळेच करतील कौतुक

सकाळच्या नाश्त्यात शिल्लक राहिलेल्या भातापासून तुम्ही कुरकुरीत कटलेट बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठे सुद्धा आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 11, 2026 | 10:22 AM
शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा मऊ आणि कुरकुरीत कटलेट

शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा मऊ आणि कुरकुरीत कटलेट

जेवणाच्या ताटात जर भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. जेवणताना वाटीभर तरी भात खायला सगळ्यांचं हवा असतो. डाळभात. आमटी भात किंवा इतर वेगवेगळ्या पदार्थांसोबतच भाताचे सेवन केले जाते. पण रात्रीच्या जेवणातील भात शिल्लक राहिल्यानंतर ती एकतर गाईला खाण्यास दिला जातो किंवा काही लोक शिल्ल्क राहिलेले अन्नपदार्थ फेकून दिले जातात. मात्र असे न करता शिल्लक राहिलेल्या भातापासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ तुम्ही नाश्त्यात बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला शिल्लक राहिलेल्या भातापासून मऊ आणि कुरकुरीत कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत तुम्ही खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया शिल्लक राहिलेल्या भातापासून कुरकुरीत कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी झटपट बनवा पारंपरिक लसूण पतीचा झणझणीत ठेचा, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

साहित्य:

  • पांढरा भात
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • कांदा
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • चाट मसाला
  • जिरं पावडर
  • रवा
  • ब्रेडक्रंब
  • बटाटा
हिवाळ्यात आरोग्यदायी… वात, डोकेदुखी, सांधेदुखी कमी करणारी पौष्टिक शेवग्याच्या पानांची भाजी; चवीलाही लागते मजेदार

कृती:

  • भातापासून कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम. मोठ्या वाटीमध्ये शिल्लक राहिलेला भात कुसकरून घ्या. त्यानंतर त्यात मॅश केलेला बटाटा घालून पुन्हा एकदा मिक्स करा.
  • सर्व पदार्थ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर त्यात लाल तिखट, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात चवीनुसार मीठ, जिरं पावडर आणि धणे पावडर, चाट मसाला आणि लिंबाचा रस घालून मिश्रण मिक्स करा.
  • ताटात रवा आणि ब्रेडक्रंब घालून मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणाचे कटलेट बनवून रव्याचे मिश्रणात घोळवून गरम तेलात टाकून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले भाताचे कुरकुरीत कटलेट. हा पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Make soft and crispy cutlets for breakfast from the leftover rice

Published On: Jan 11, 2026 | 10:22 AM

