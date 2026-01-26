Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Republic Day Global Celebration : तिरंग्याच्या रंगात न्हाली दुनिया! दुबई ते न्यूझीलंड मध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक दिन भारतीय दूतावास

Republic Day 2026 : जगभरातील भारतीय दूतावासा आणि उच्चायुक्तालयांमध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक गिन उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे. विविध देशांमध्ये तिरंगा फडकवून राष्ट्रापती द्रौपदी मुर्मू यांचा संदेश जगाला देण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 04:14 PM
Republic Day Global Celebration 2026

Republic Day Global Celebration : तिरंग्याच्या रंगात न्हाली दुनिया! दुबई ते न्यूझीलंड मध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक दिन भारतीय दूतावास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • जगभरातील भारतीय दूतावासांमध्ये ७७ वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
  • तिरंगा फडकावून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा संदेशाचे वाचन
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि वंदे मातरम् गायनाने दुमदुमले जग
Republic Day Celebration 2026 : नवी दिल्ली : आज देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन (Republic Day 2026) साजरा करत आहे. .यानिमित्ताने संपूर्ण देशामध्ये उत्साहाचे, आनंदाचे वातावरण आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह पाहयाल मिळत आहे. जगभरातील भारतीय दूतावास आणि उच्चायुक्तालयांनी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह अभिमानाने साजरा केला आहे. हा दिवस जगभरातील भारतीयांसाठी केवळ एक सण नाही, तर मातृभूमीशी असलेले भावनिक नाते दृढ करणारा दिवस आहे. विविध देशांमध्ये तिरंगा फडकवण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सामूहिक देशभक्तीपर गीतगायनाचे कार्यक्रमही घेण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा संदेशही वाचून दाखवण्यात आला आहे.

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

या देशांमध्ये साजरा करण्यात आला प्रजासत्ताक दिन

न्यूझीलंडची राजधानी वेलिंग्टन येथे भारतीय उच्चायुक्त नीता भूषण यांच्या हस्ते धव्जारोहण करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रगीत गायन करण्यात आले. वंदे मातरम् च्या १५० वर्षाच्या स्मरणार्थ सामूहिक गायनाचा कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.

याशिवाय पापुआ न्यू गिनी, जपान, सिंगापूर, तिमोर लेस्ते यांसाह अनेक आशियाई देशांमध्ये देखील प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आळा आहे. या कार्यक्रमांमध्ये भारतीयांसह परदेशी नागरिकांनी देखील सहभाग घेतला होता.

तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या उच्चायुक्तालया ऑस्ट्रेलियामध्येही भारतीय उच्चायुक्तांनी तिरंगा फडकवला आणि भारताच्या लोकशाही, एकता, संवैधानिक भावनेच्या मूल्यांच्या उल्लेखही केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा संदेश वाचण्यात आला. देशभक्तीपर गीते, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उत्सव अधिक समृद्ध झाला होता.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सर्वात आकर्षण ठरले ते, नृत्य, संगीत, नाट्यप्रयोगांद्वारे सादर करण्यात आलेली भारताची संस्कृती आणि पंरपरा. Operation Sindoor वरही नृत्यनाट्याने लोकांचे विशेष लक्षे वेधून घेतले गेले. परदेशी लोकांना भारतीय संस्कृती पहायला मिळाली.

Republic Day 2026 : ‘महाराष्ट्राच्या चित्ररथातून दिसली ‘आत्मनिर्भर’ संस्कृती! गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषाने दिल्ली दुमदुमली

कतार आणि दुबई येथील भारतीय दूतावासांचा परिसर तिरंग्याच्या रोषणाईने सजवण्यात आला होता. केशरी, पांढरा हिरवा रंगाच्या प्रकाशाने दुबईतील इमारती उजाळून निघाल्या होत्या. हा जागतिक सोहळा भारतीयांची एकता, देशप्रेम आणि भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा गौरव अधोरेखित करतो.

Web Title: 77th republic day 2026 global celebration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”
1

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”

मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी
2

मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात
3

Supriya Sule : भगतसिंह कोश्यारींना पद्मभूषण पुरस्कार; खासदार सुप्रिया सुळेंनी थेट जोडले हात

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती
4

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा… असं आहे होय!

परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा… असं आहे होय!

Jan 26, 2026 | 04:13 PM
IND vs NZ T-20 Series : श्रेयस अय्यरला लागली लॉटरी! संघातील स्थान राहणार कायम; तिलक वर्मा T20I मालिकेबाहेर

IND vs NZ T-20 Series : श्रेयस अय्यरला लागली लॉटरी! संघातील स्थान राहणार कायम; तिलक वर्मा T20I मालिकेबाहेर

Jan 26, 2026 | 04:05 PM
Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Jan 26, 2026 | 03:57 PM
Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Jan 26, 2026 | 03:53 PM
Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Jan 26, 2026 | 03:52 PM
Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Palmistry: तळहातावरील ही चिन्हे व्यक्तीला बनवतात नशीबवान, या चिन्हांचा काय आहे अर्थ जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:50 PM
फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

फक्त इतकाच मायलेज! 1 लिटर पेट्रोलवर TVS N Torq 150 किती किमी धावू शकते? जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM