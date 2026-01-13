Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मकरसंक्रती सण होईल आणखीनच स्पेशल! घरच्या घरी झटपट बनवा परफेक्ट गूळपोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

मकरसंक्रांतीनिमित्त सोप्या पद्धतीमध्ये घरात तिळगुळाची पोळी तुम्ही बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:28 AM
मकर संक्रांत सणाला अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. संक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगी असते तर संक्रांत झाल्यानंतर क्रिक्रांत असते. संक्रांतीच्या दिवशी घरात सुगड पूजन करून गोड पदार्थांचा नैवेद्य दाखवला जातो. तसेच काळ्या रंगची साडी नेसूनत्यावर हलव्याचे सुंदर सुंदर दागिने घातले जातात. नवीन वर्षात मकरसंक्रांत सण येतो. यादिवशी तिळगुळांना खूप जास्त महत्व आहे. तिळापासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. अनेक घरांमध्ये नैवेद्यात कायमच पुरणपोळी हा पदार्थ बनवला जातो. पण नेहमी नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही परफेक्ट गूळपोळी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ तुपासोबत किंवा नुसताच खाल्ला जातो. पण बऱ्याचदा तिळाची पोळी बनवताना ती मधेच फुटून जाते आणि पुरण सगळं बाहेर येत. त्यामुळे या सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही तिळगुळाची पोळी बनवू शकता. नोट करून घ्या रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • तीळ
  • खसखस
  • खोबऱ्याचा किस
  • बेसन
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • गूळ
  • गव्हाचं पीठ
  • जायफळ
  • वेलची पावडर
कृती:

  • तिळगुळाची पोळी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम,ताटात गव्हाचं पीठ आणि चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कणिक मळून घ्या.
  • कढईमध्ये तीळ खमंग भाजा. त्यानंतर त्यात खसखस आणि खोबऱ्याचा किस वेगवेगळा भाजून घ्या. त्यानंतर कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बेसन हलकेसे भाजून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये भाजून घेतलेले बेसन, भाजलेले तीळ, खसखस, खोबऱ्याचा किस, शेंगदाण्याचा कुट, जायफळ पावडर, वेलची पावडर घालून मिक्स करा आणि तयार केलेले सर्व मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यात ओता.
  • मिक्सरच्या भांडयात टाकलेले मिश्रण पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या. गव्हाच्या पिठाचा छोटा गोळा घेऊन त्यात तयार केलेले मिश्रण भरून हलक्या हाताने पोळी लाटा.
  • गरम तव्यावर पोळी टाकून दोन्ही बाजूने पोळी खमंग भाजून तूप लावून खाण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली तिळगुळाची पोळी.

