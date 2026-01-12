Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शाही चवीचा जबरदस्त थाट! भिजवलेल्या हिरव्या मुगांपासून बनवा मुघलाई मूगडाळ, पराठासोबत लागेल सुंदर

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मुघलाई मूगडाळ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी वेळात आणि कमी साहित्यात बनवता येतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:00 AM
जेवणाच्या ताटात कायमच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. हिरवे मूग आरोग्यासाठी अतिशय पौष्टिक असतात. सकाळच्या नाश्त्यात भिजवलेल्या हिरव्या मुगांपासून सॅलड, सूप किंवा मुगाची भाजी बनवली जाते. जेवणाच्या डब्यात मुगाची भाजी असेल तर लहान मुलांसह मोठेसुद्धा भाजी खाण्यास नकार देतात. भाजी खायला अनेकांना आवडत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला भिजवलेल्या हिरव्या मुगांपासून मुघलाई मूगडाळ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्य आणि कमी वेळात झटपट तयार होतो. मुघलाई मूगडाळ तुम्ही पराठा, चपाती, भात किंवा इतर कोणत्याही पराठ्यासोबत खाऊ शकता. मुगाची डाळ किंवा हिरवे मूग सहज पचन होतात. त्यामुळे लहान मुलांच्या जेवणात मुलांसाठी हा पदार्थ बनवू शकता. कामाच्या धावपळीमध्ये कायमच जेवणासाठी काय बनवावे, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी मुघलाई मूगडाळ हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

हिवाळ्यात आरोग्यदायी… वात, डोकेदुखी, सांधेदुखी कमी करणारी पौष्टिक शेवग्याच्या पानांची भाजी; चवीलाही लागते मजेदार

साहित्य:

  • खडा मसाला
  • भिजवलेले हिरवे मूग
  • तेल
  • तूप
  • जिरे
  • बारीक चिरलेला कांदा
  • आले-लसूण पेस्ट
  • हिरवी मिरची
  • हिंग
  • हळद
  • काश्मिरी लाल मिरची
  • धणे पावडर
  • दही
  • कांदा
  • कसुरी मेथी
  • क्रीम
शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा मऊ आणि कुरकुरीत कटलेट, पदार्थ खाऊन सगळेच करतील कौतुक

कृती:

  • मुघलाई मूगडाळ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात भिजवून घेतलेले मूग घालून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घाला. त्यानंतर त्यात खड्या मसाल्यांची पोटली घालून कुकरच्या चार शिट्टीच्या काढून घ्या.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात जिरे, बारीक चिरलेला कांदा, आले-लसूण पेस्ट, मिरची घालून व्यवस्थित साहित्य भाजेपर्यंत मिक्स करा.
  • कांदा लालसर भाजल्यानंतर त्यात हिंग, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला घालून व्यवस्थित भाजून घ्या. भाजलेल्या मसाल्यांमध्ये फेटून घेतलेले दही घालून व्यवस्थित भाजा.
  • तयार केलेल्या मसाल्यांमध्ये शिजवलेले मूग घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यात कपभर गरम केलेले पाणी घालून मिक्स करा.
  • भाजी व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात तळलेले कांदा, कसुरी मेथी आणि क्रीम घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मुघलाई मूगडाळ. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Make mughlai moong dal from soaked green gram simple food recipe

