वाढत्या वयात त्वचा सैल होतेय? मग रोजच्या जीवनात या स्किन केअर टिप्स फॉलो करा, पन्नाशीतही चेहरा दिसेल सुंदर अन् तरुण

उत्पादनाचे घटक चेक करा
जेव्हा तुम्ही स्किन केअर प्रॉडक्ट खरेदी करता तेव्हा त्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, रेटिनॉल आणि पेप्टाइड् इ. आहेत का ते चेक करा. असे घटक त्वचेचे कोलेजन उत्पादन चांगले ठेवण्यास मदत करतात.
क्रीमी मॉइश्चरायझर
वयानुसार, वचा तिची लवचिकता गमावते आणि नैसर्गिकरित्या मॉइश्चरायझ ठेवण्यासाठी क्रीमी टेक्सचर असलेले मॉइश्चरायझर निवडणे फार महत्वाचे आहे. यामुळे त्वचा कोरडी होणार नाही आणि वृद्धत्व कमी होईल.
ऑइल बेस्ड मॉइश्चरायझर
तुम्ही ऑइल बेस्ड मॉइश्चरायझर देखील निवडू शकता जे त्वचेला दीर्घकाळ कोरडे होण्यापासून प्रतिबंधित करते. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही तुमच्या सामान्य शरीरातील तेलात व्हिटॅमिन ई, ग्लिसरीन मिसळून वापरू शकता.
क्रीमी फेस वॉश
जर तुम्ही चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी जेल किंवा फोमने फेस वॉश वापरत असाल तर आजपासून ते वापरणे बंद करून क्रीमी फेस वॉश वापरणे चांगले. यामुळे त्वचा नॅचरली प्लम्प होण्यास मदत होईल आणि त्वचा कोरडी होण्यापासून बचाव होईल.
सनस्क्रीन
यूव्ही किरणांमुळे आपली त्वचा झपाट्याने खराब होते आणि त्वचा निस्तेज होऊ लागते. अशा परिस्थितीत, जेव्हाही तुम्ही बाहेर जाल तेव्हा सनस्क्रीन वापरणे चांगले.
