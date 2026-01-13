Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फ्रॅक्चर झालंय? मग आहाराकडे लक्ष द्या! हाडं लवकर जोडण्यासाठी ‘हे’ घरगुती पदार्थ ठरतील रामबाण

फ्रॅक्चर झाल्यानंतर योग्य उपचारांसोबतच संतुलित आहार घेणे खूप महत्त्वाचे असते. योग्य पदार्थांचे सेवन केल्यास हाडांची सूज लवकर कमी होते, हाडे लवकर जुळतात आणि रिकव्हरीचा कालावधीही कमी होतो.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:17 AM
फ्रॅक्चर झालंय? मग आहाराकडे लक्ष द्या! हाडं लवकर जोडण्यासाठी 'हे' घरगुती पदार्थ ठरतील रामबाण

(फोटो सौजन्य: istock)

  • फ्रॅक्चर झाल्यावर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमयुक्त आहार घेतल्यास हाडांची झीज भरून निघण्यास मदत होते.
  • प्लास्टर असताना शरीरात काही आवश्यक पोषणमूल्ये जाणे गरजेचे असतात.
  • हे पोषक घटक कोणत्या पदार्थात आढळतात ते जाणून घेऊन त्या पदार्थांचे सेवन सुरु करणे महत्त्वाचे ठरते.
आकस्मिकपणे शरीराच्या एखाद्या भागात फॅक्चर झाल्याने जीवनशैलीमध्ये अडथळा निर्माण होतो. अशा स्थितीत खाण्या-पिण्यामध्ये बदल करून हाडे बळकट केले जाऊ शकतात. जोपर्यंत प्लास्टर निघत नाही तोपर्यंत नियमितपणे अननसाचे सेवन करावे. अननसात असलेल्या ब्रोमेलन एंझाइममुळे फॅक्चर झालेल्या हाडाची सूज कमी होण्यास आणि हाडे बळकट होण्यास मदत मिळते. तसेच अशा स्थितीत डॉक्टर ब्रोमेलन सप्लिमेंट घेण्याचा सल्लाही देतात. प्रिझव्हेंटिव्ह खाद्यपदार्थांचे सेवन करू नये, यामध्ये मोठया प्रमाणात असलेल्या फॉस्फरसमुळे हाडे अशक्त बनतात. अशा स्थितीत जास्त चालणे-फिरणे किंवा काम करणे टाळावे. जेणेकरून इतर समस्या किंवा दुखापतीचा धोका कमी करता येईल.

Gen Z मध्ये Hardballing Dating काय होतंय प्रसिद्ध, ब्रेकअप-नैराश्यापासून ठेवतं दूर; क्रिकेटशी तर काहीच संबंध नाही

संतुलित आहार

जेवणात भरपूर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमचा समावेश करावा. कारण यामुळे हाडांची झालेली झीज भरून निघते आणि स्नायू बळकट होतात.

कॅफिनयुक्त पेय टाळा
सोडायुक्त कॅफिनयुक्त पेय पदार्थाचे सेवन करू नये, कारण यामुळे रिकव्हरी होण्यास वेळ लागेल.

वजनदार सामान न उचलणे
वजनदार सामान उचलू नये, यामुळे फॅक्चर बोनवर अनावश्यक भार पडती आणि पीडिताची समस्या आणखी वाढू शकते.

पालेभाज्यांचे सेवन
कोणत्याही प्रकारच्या पालेभाज्यांमध्ये आणि ब्रोकलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असते.

अंजीर खा
अंजीर हे सुकामेव्यात टेस्ट असण्यासोबतच अनेक गुणांनी युक्त असते. यामध्ये कॅल्शियम आणि आयरन अधिक प्रमाणात असते. सोबतच फायबरसुध्दा असते.

भेंडीचे सेवन करा
एक वाटी भेंडी खाल्ल्याने तुम्हाला 40 ग्राम कॅल्शियम मिळेल, जर तुम्ही आठवड्यातुन दोन वेळा भेंडी खाल्ली तर यामुळे तुमचे दात निरोगी राहतील,
हे खाल्लायने फायबर आणि कॅल्शियम दोन्हीही मिळते.

सारडाईन मासा
सारडाईन एक समुद्रातील मासा आहे. ज्यामध्ये ३३ टक्के कॅल्शियम असते. आठवड्‌यातून १ वेळा हे अवश्य खा.

बदामाचे दूध
बदामाचे दूध आणि बदामामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम असते. सोबतच यामध्ये अन्य पोषकतत्त्वही उपलब्ध – असते.

आंबट फळे
ज्या आंबट फळांमध्ये सिट्रस एसिड असते, त्यामध्ये कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन उपलब्ध असते. तुम्ही इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आणि आजारांना दूर ठेवण्यासाठी संत्री आणि लिंबूचे सेवन आठवड्यातुन दोनदा अवश्य करावे.

काळेकुट्ट दात होतील आठवडाभरात होतील मोत्यासारखे पांढरेशुभ्र! ‘ही’ घरगुती दंतमंजन दातांच्या समस्यांपासून कायमचा मिळवून देईल आराम

तिळाचे सेवन
एक चमचा तिळामध्ये एक ग्लास दूधा येवढे कॅल्शियम असते. तुम्ही रोज एक चमचाभर तीळ खाऊ शकता किंवा तिळाचे लाडू बनवून त्याचे सेवन करू शकता.

चीजचे सेवन करा
प्रत्येक प्रकारची चीज मग ती, मरमेसन असो वा मॉजरेला किंवा शैड्डर, यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असते.

