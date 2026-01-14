Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Indian Hill Station Where Foreigners Are Not Allowed Travel News In Marathi

भारतातील एक असे हिल स्टेशन जिथे परदेशांना जाण्यास आहे मनाई, इथे जायचं असेल तर या गोष्टी ध्यानात ठेवा

उत्तराखंडमधील चकराता हे निसर्गरम्य आणि शांत हिल स्टेशन असले तरी येथे एक असा नियम आहे, जो अनेकांना माहीत नसतो. या ठिकाणी परदेशी नागरिकांना थेट प्रवेश दिला जात नाही. चकराता का इतके संवेदनशील मानले जाते आणि येथे जाण्यापूर्व

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:53 AM
भारतातील एक हिल स्टेशन जिथे परदेशांना जाण्यास आहे मनाई, इथे जायचं असेल तर या गोष्टी ध्यानात ठेवा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • उत्तर प्रदेशमध्ये वसलेले हे हिल स्टेशन परदेशीयांचे स्वागत करत नाही.
  • भारतीयांनाही इथे जाण्यासाठी काही नियमांचे पालन करावे लागते.
  • निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या या ठिकाणाला कशी भेट द्यावी ते जाणून घ्या.
हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण ही गोष्ट पूर्णपणे खरी आहे. उत्तराखंडमधील निसर्गसौंदर्याने नटलेले आणि ऑफबीट हिल स्टेशन म्हणून ओळखले जाणारे चकराता येथे परदेशी नागरिकांना थेट प्रवेश दिला जात नाही. एखादा परदेशी पर्यटक चकरात्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्यास, त्याला आधीच रस्त्यात अडवले जाऊ शकते.

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

चकरात्याकडे जाणाऱ्या मार्गांवर बॅरिकेड्स असतात, जिथे ओळखपत्रांची (ID) काटेकोर तपासणी केली जाते. कारण चकराता हे एक कॅन्टोनमेंट क्षेत्र आहे आणि येथे भारतीय लष्कराची मोठी उपस्थिती आहे. त्यामुळेच सुरक्षा कारणास्तव सरकारने परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. जर तुम्ही एखाद्या परदेशी मित्र किंवा जोडीदारासोबत चकरात्याचा प्लॅन करत असाल, तर ही माहिती आधीच जाणून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. अन्यथा प्रवासात अडचणी येऊ शकतात.

चकरात्यामध्ये परदेशी नागरिकांना प्रवेश का नाही?

चकराता हे भारतातील अत्यंत संवेदनशील आणि सुरक्षित भागांपैकी एक मानले जाते. हा संपूर्ण परिसर कॅन्टोनमेंट झोनमध्ये येतो, त्यामुळे येथे ठिकठिकाणी भारतीय सैन्याचे जवान दिसतात. या भागात लष्कराच्या महत्त्वाच्या हालचाली सुरू असतात आणि गुप्तचर यंत्रणाही सक्रिय असते. याशिवाय चकराता हे उंच पर्वतीय भागात वसलेले असून भारत-चीन सीमेच्या तुलनेने जवळ आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा परिसर अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. याच कारणामुळे परदेशी नागरिकांना येथे येण्यासाठी गृह मंत्रालयाची विशेष परवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय प्रवेश दिला जात नाही.

चकरात्यामध्ये फिरताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

चकरात्यामधील काही भागांत भारतीय नागरिकांनाही फोटो किंवा व्हिडीओ काढण्यास मनाई असते. अशा ठिकाणी स्पष्ट सूचना फलक लावलेले असतात. या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास लष्करी अधिकारी संशय घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला थांबवले जाऊ शकते, चौकशी होऊ शकते आणि ओळखपत्र दाखवावे लागू शकते. त्यामुळे जिथे फोटो काढण्यास बंदी आहे, तिथे मोबाईल काढणे टाळा आणि नियमांचे पालन करा.

चकरात्याकडे जाताना रात्री ड्रायव्हिंग टाळा

चकरात्याकडे प्रवास करताना शक्यतो रात्री वाहन चालवू नये. हा संपूर्ण परिसर डोंगराळ असून रस्ते अरुंद आणि वळणावळणाचे आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर लाईट्स नसतात, त्यामुळे रात्री वाहन चालवणे धोकादायक ठरू शकते. अंधार पडण्यापूर्वीच हॉटेल किंवा रिसॉर्ट शोधून थांबणे अधिक सुरक्षित ठरते. चकरात्यामध्ये निवासाची ठिकाणे मर्यादित असल्याने, सुरक्षित जागा मिळाल्यास तिथेच मुक्काम करणे योग्य ठरते.

राष्ट्रपती भवन फिरण्याची इच्छा आहे? मग आजच नोट करा बुकिंगची संपूर्ण प्रोसेस

रात्री गाडी बिघडल्यास काय अडचणी येऊ शकतात?

जर रात्रीच्या वेळी गाडी बंद पडली किंवा टायर पंक्चर झाला, तर मदत मिळणे कठीण होऊ शकते. आसपास लांबपर्यंत डोंगर आणि जंगल असते, तसेच सुविधा सहज उपलब्ध नसतात. रात्री रस्त्यांवर वाहतूकही कमी असते, त्यामुळे मदतीची शक्यता कमी होते. याउलट दिवसा प्रवास केल्यास स्थानिक लोकांकडून मदत मिळणे सोपे जाते.

चकरात्याला कसे पोहोचाल?

चकरात्याला जाण्यासाठी रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्ग उपलब्ध आहेत.

रस्त्याने : चकराता देहरादूनपासून सुमारे 90 किलोमीटर अंतरावर आहे. देहरादूनहून टॅक्सी किंवा बस सहज मिळते.

रेल्वेने : देहरादून हे जवळचे रेल्वे स्टेशन असून, देशातील अनेक मोठ्या शहरांमधून येथे गाड्या उपलब्ध आहेत.

हवाई मार्गाने : देहरादूनमधील जॉली ग्रांट विमानतळ सर्वात जवळ आहे. विमानतळावरून टॅक्सीने चकरात्याला जाता येते.

रस्ता डोंगराळ असल्याने प्रवासासाठी पुरेसा वेळ राखून ठेवा आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य द्या.

Web Title: Indian hill station where foreigners are not allowed travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 08:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
1

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड
2

भारतातील एक असे मंदिर जे सूर्यदेवताला करते नमस्कार, वैज्ञानिकांनाही सुटल नाही हे कोड

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव
3

पाण्यावरचं आलिशान स्वप्न! भारतात ‘या’ ठिकाणी घेता येईल हाऊसबोट्सचा अविस्मरणीय अनुभव

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर
4

बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी… हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM
निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

Jan 18, 2026 | 06:33 PM
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

Jan 18, 2026 | 06:25 PM
Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Kolhapur News : शाहूवाडीत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; गव्यांनी रोखला शालेय विद्यार्थ्यांचा रस्ता

Jan 18, 2026 | 06:22 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

Jan 18, 2026 | 06:17 PM
Ahilyanagar News: पाण्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही! जलसंपदा विभागातील आढावा बैठकीत आमदार खताळांचा विश्वास

Ahilyanagar News: पाण्यापासून कोणी वंचित राहणार नाही! जलसंपदा विभागातील आढावा बैठकीत आमदार खताळांचा विश्वास

Jan 18, 2026 | 06:15 PM
Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Satara Political News : युती झाली नाही तर प्रत्येकाला लढायचा मार्ग मोकळा! मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे स्पष्ट संकेत

Jan 18, 2026 | 06:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM