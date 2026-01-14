भारतातील एक असे हिल स्टेशन जिथे परदेशांना जाण्यास आहे मनाई, इथे जायचं असेल तर या गोष्टी ध्यानात ठेवा

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी
चकरात्याकडे जाणाऱ्या मार्गांवर बॅरिकेड्स असतात, जिथे ओळखपत्रांची (ID) काटेकोर तपासणी केली जाते. कारण चकराता हे एक कॅन्टोनमेंट क्षेत्र आहे आणि येथे भारतीय लष्कराची मोठी उपस्थिती आहे. त्यामुळेच सुरक्षा कारणास्तव सरकारने परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. जर तुम्ही एखाद्या परदेशी मित्र किंवा जोडीदारासोबत चकरात्याचा प्लॅन करत असाल, तर ही माहिती आधीच जाणून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. अन्यथा प्रवासात अडचणी येऊ शकतात.
चकरात्यामध्ये परदेशी नागरिकांना प्रवेश का नाही?
चकराता हे भारतातील अत्यंत संवेदनशील आणि सुरक्षित भागांपैकी एक मानले जाते. हा संपूर्ण परिसर कॅन्टोनमेंट झोनमध्ये येतो, त्यामुळे येथे ठिकठिकाणी भारतीय सैन्याचे जवान दिसतात. या भागात लष्कराच्या महत्त्वाच्या हालचाली सुरू असतात आणि गुप्तचर यंत्रणाही सक्रिय असते. याशिवाय चकराता हे उंच पर्वतीय भागात वसलेले असून भारत-चीन सीमेच्या तुलनेने जवळ आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा परिसर अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. याच कारणामुळे परदेशी नागरिकांना येथे येण्यासाठी गृह मंत्रालयाची विशेष परवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय प्रवेश दिला जात नाही.
चकरात्यामध्ये फिरताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
चकरात्यामधील काही भागांत भारतीय नागरिकांनाही फोटो किंवा व्हिडीओ काढण्यास मनाई असते. अशा ठिकाणी स्पष्ट सूचना फलक लावलेले असतात. या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास लष्करी अधिकारी संशय घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत तुम्हाला थांबवले जाऊ शकते, चौकशी होऊ शकते आणि ओळखपत्र दाखवावे लागू शकते. त्यामुळे जिथे फोटो काढण्यास बंदी आहे, तिथे मोबाईल काढणे टाळा आणि नियमांचे पालन करा.
चकरात्याकडे जाताना रात्री ड्रायव्हिंग टाळा
चकरात्याकडे प्रवास करताना शक्यतो रात्री वाहन चालवू नये. हा संपूर्ण परिसर डोंगराळ असून रस्ते अरुंद आणि वळणावळणाचे आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर लाईट्स नसतात, त्यामुळे रात्री वाहन चालवणे धोकादायक ठरू शकते. अंधार पडण्यापूर्वीच हॉटेल किंवा रिसॉर्ट शोधून थांबणे अधिक सुरक्षित ठरते. चकरात्यामध्ये निवासाची ठिकाणे मर्यादित असल्याने, सुरक्षित जागा मिळाल्यास तिथेच मुक्काम करणे योग्य ठरते.
राष्ट्रपती भवन फिरण्याची इच्छा आहे? मग आजच नोट करा बुकिंगची संपूर्ण प्रोसेस
रात्री गाडी बिघडल्यास काय अडचणी येऊ शकतात?
जर रात्रीच्या वेळी गाडी बंद पडली किंवा टायर पंक्चर झाला, तर मदत मिळणे कठीण होऊ शकते. आसपास लांबपर्यंत डोंगर आणि जंगल असते, तसेच सुविधा सहज उपलब्ध नसतात. रात्री रस्त्यांवर वाहतूकही कमी असते, त्यामुळे मदतीची शक्यता कमी होते. याउलट दिवसा प्रवास केल्यास स्थानिक लोकांकडून मदत मिळणे सोपे जाते.
चकरात्याला कसे पोहोचाल?
चकरात्याला जाण्यासाठी रस्ता, रेल्वे आणि हवाई मार्ग उपलब्ध आहेत.
रस्त्याने : चकराता देहरादूनपासून सुमारे 90 किलोमीटर अंतरावर आहे. देहरादूनहून टॅक्सी किंवा बस सहज मिळते.
रेल्वेने : देहरादून हे जवळचे रेल्वे स्टेशन असून, देशातील अनेक मोठ्या शहरांमधून येथे गाड्या उपलब्ध आहेत.
हवाई मार्गाने : देहरादूनमधील जॉली ग्रांट विमानतळ सर्वात जवळ आहे. विमानतळावरून टॅक्सीने चकरात्याला जाता येते.
रस्ता डोंगराळ असल्याने प्रवासासाठी पुरेसा वेळ राखून ठेवा आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य द्या.