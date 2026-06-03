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Travel : परदेशात कशाला जायचं? भारताच्या या ठिकाणी मिळतो Venice चा फिल, कुठे आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:35 AM IST
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सारांश

Veliyanad : शांत वातावरण आणि नैसर्गिक साैंदर्याने तुडुंब भरलेले हे ठिकाण एका वेगळ्याच जगात गेल्याचा फिल देते. कमी पैशांत परदेशी पर्यटनाचा फिल घ्यायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे.

Travel : परदेशात कशाला जायचं? भारताच्या या ठिकाणी मिळतो Venice चा फिल, कुठे आहे ते जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • भारतातील एक अनोखे ठिकाण आपल्या वेगळ्या भौगोलिक रचनेमुळे पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे.
  • पाण्याने वेढलेले रस्ते, शांत वातावरण आणि निसर्गरम्य दृश्यांमुळे येथे वेगळाच प्रवासाचा अनुभव मिळतो.
  • कमी बजेटमध्ये परदेशासारखा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे ठिकाण उत्तम पर्याय मानले जाते.
भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे फिरण्यासाठी अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. मुख्य म्हणज भारताच्या प्रत्येक राज्यात गेल्यावर एका वेगळ्या जगात गेल्याचा भास होऊ लागतो. अशात थोडा वेळ काढून तुम्ही देशातील प्रत्येक कोपरा फिरायला हवा. आम्ही तुम्हाला आज देशातील एक असे ठिकाण सांगणार आहोत जिथे गेल्यावर वेनिस देशात गेल्याचा भास होऊ लागतो. येथील दृष्य इतके सुंदर आहे की आपल्याला वाटते जणू आपण कोणत्या दुसऱ्या देशात प्रवेश केला आहे. कमी बजेटमध्ये जर तुम्हाला परदेशी यात्रेचा अनुभव घ्यायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक परफेक्ट पर्याय ठरेल. चला हे ठिकाण नक्की कुठे आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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भारतात कुठे वसले आहे हे ठिकाण?

या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगत असलेले हे ठिकाण म्हणजे वेलियानाड. केरळच्या अलप्पुझा जिल्ह्यातील कुट्टनाड क्षेत्रात वसलेले हे एक अतिशय सुंदर आणि नैसर्गिक साैंदर्याने नटलेले ठिकाण आहे. हे ठिकाण खरंतर आपल्या पाण्याच्या रस्त्यांमुळे जगभर प्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला जमिन समुद्र तळाच्या खाली दिसेल. रस्त्याच्या चारही बाजूला इथे पाणी भरलेलं असतं ज्यामुळे पाहताना अनेकदा असं वाटतं जणू आपण पाण्याच्या रस्त्यावर चालत आहोत. इथे व्हिडिओज आणि फोटोज फार सुंदर येतील.

ठिकाणाला वेनिस का म्हटलं जातं?

या गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या सभोवताली वाहणारे पाण्याचे प्रवाह आहे. इथे सामान्य रस्त्यांसारखे नाही तर पाण्याने भरलेले अनोखे रस्ते पाहता येतात जे तुम्ही इतर कुठेही पाहिले नसावे. गावातील घरांच्या सभोवताली वाहणारे पाणी ठिकाणाचे खास आकर्षण आहेत. नैसर्गिक सुंदरता आणि अनोख्या रचनेमुळे या ठिकाणाला वेनसची उपमा देण्यात आली आहे.

इथे कोणकोणत्या गोष्टींचा आनंद लुटता येऊ शकतो?

  • बॅकवॉटर बोटिंगचा आनंद
  • अद्भुत हाऊसबोटचा अनुभव
  • निसर्गासोबत फोटो काढण्याचा आनंद
  • यासोबतच गावाकडच्या शांत जीवनाचा आनंद इथे घेता येईल
फिरण्यासाठीची योग्य वेळ कोणती?

इथे फिरण्यासाठीचा सर्वात उत्तम काळ ऑक्टोंबर ते मार्च दरम्यानचा आहे. या दरम्यान वातावरण एकदम आल्हाददायी असते. त्याचबरोबर मे-जून या काळात इथ फार गर्दी नसते, त्यामुळे याकाळात तुम्ही या ठिकाणाला भेट देण्याचा प्लॅन करु शकता.

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कसं पोहचायचं?

  • मुंबईहून वेलियानाडला जाण्यासाठी विमान, रेल्वे आणि रस्ता हे तीनही पर्याय उपलब्ध आहेत.
  • विमान – यासाठी तुम्हाला मुंबईहून कोचीला यावे लागेल. इथून टॅक्सी किंवा बस करुन तुम्ही वेलियानाड गाठू शकता.
  • रेल्वे – मुंबईहून एर्नाकुलम जाण्यासाठी थेट गाड्या उपलब्ध आहेत. एर्नाकुलम स्टेशनवर पोहचल्यावर तिथून बस किंवा टॅक्सी करुन वेलियानाडला पोहचा.
 

Web Title: Indias hidden venice like destination in kerala veliyanad backwater village travel guide

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:34 AM

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