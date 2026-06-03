Travel : परदेशात कशाला जायचं? भारताच्या या ठिकाणी मिळतो Venice चा फिल, कुठे आहे ते जाणून घ्या

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भारतात कुठे वसले आहे हे ठिकाण?
या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगत असलेले हे ठिकाण म्हणजे वेलियानाड. केरळच्या अलप्पुझा जिल्ह्यातील कुट्टनाड क्षेत्रात वसलेले हे एक अतिशय सुंदर आणि नैसर्गिक साैंदर्याने नटलेले ठिकाण आहे. हे ठिकाण खरंतर आपल्या पाण्याच्या रस्त्यांमुळे जगभर प्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला जमिन समुद्र तळाच्या खाली दिसेल. रस्त्याच्या चारही बाजूला इथे पाणी भरलेलं असतं ज्यामुळे पाहताना अनेकदा असं वाटतं जणू आपण पाण्याच्या रस्त्यावर चालत आहोत. इथे व्हिडिओज आणि फोटोज फार सुंदर येतील.
ठिकाणाला वेनिस का म्हटलं जातं?
या गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्या सभोवताली वाहणारे पाण्याचे प्रवाह आहे. इथे सामान्य रस्त्यांसारखे नाही तर पाण्याने भरलेले अनोखे रस्ते पाहता येतात जे तुम्ही इतर कुठेही पाहिले नसावे. गावातील घरांच्या सभोवताली वाहणारे पाणी ठिकाणाचे खास आकर्षण आहेत. नैसर्गिक सुंदरता आणि अनोख्या रचनेमुळे या ठिकाणाला वेनसची उपमा देण्यात आली आहे.
इथे कोणकोणत्या गोष्टींचा आनंद लुटता येऊ शकतो?
इथे फिरण्यासाठीचा सर्वात उत्तम काळ ऑक्टोंबर ते मार्च दरम्यानचा आहे. या दरम्यान वातावरण एकदम आल्हाददायी असते. त्याचबरोबर मे-जून या काळात इथ फार गर्दी नसते, त्यामुळे याकाळात तुम्ही या ठिकाणाला भेट देण्याचा प्लॅन करु शकता.
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