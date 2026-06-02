Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Irctc Bharat Gaurav Special Train Tour Package For Ayodhya Varanasi Prayagraj And Gaya Booking Details

IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:28 AM IST
जाहिरात
सारांश

IRCTC Tour Package : धार्मिक पर्यटनाने मन:शांती मिळते. तुम्हालाही देशातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना भेट द्यायची असेल तर हे टूर पॅकेज तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. यात कमी खर्चासह भाविकांच्या खाण्या-पिण्याची आणि राहण्याचीही सोय केली जाईल.

IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देशातील काही प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांना भेट देण्याची विशेष संधी उपलब्ध झाली आहे.
  • प्रवाशांसाठी प्रवास, निवास आणि इतर सोयींची संपूर्ण व्यवस्था करण्यात आली आहे.
  • मर्यादित जागा असल्याने इच्छुकांनी वेळेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
तुम्हीही जर धार्मिक पर्यटन करण्याचा विचार करत असाल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. इंडियन रेल्वे टूरिजम काॅर्पोरेशन (IRCTC) तुमच्यासाठी एक खास टूर पॅकेज घेऊन आलं आहे. या टूर पॅकेजमध्ये तुम्हाला कमी खर्चात उत्तम सेवांसह आयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी आणि गया सारख्या धार्मिक स्थळांना भेट देण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. हे तीनही क्षेत्र आपल्या धार्मिक महत्त्वासाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. दरवर्षी मोठ्या श्रद्धेने इथे हजारो पर्यटक देवाच्या दर्शनासाठी येतात. अशात तुम्हीही धार्मिक पर्यटनाचा विचार केला असेल तर हे टूर पॅकेज तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. IRCTC द्वारे भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन’ने पर्यटकांना गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचवण्यात येईल. चला या पॅकेजची काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

कधी सुरु होईल यात्रा?

ही संपूर्ण यात्रा ९ ते १० दिवसांची असेल ज्यात तुम्हाला सर्व ठिकाणी मनसोक्तपणे फिरता येतील. ही स्पेशल ट्रेन ४ ऑगस्ट २०२६ ला सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशनपासून सुरु होईल आणि इथून ती सर्व ठिकाणी जाईल.

कोणकोणत्या ठिकाणांना भेट देता येईल?

या पॅकेजच्या मदतीने भाविकांना देशातील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांची सैर करण्यात येईल.

  • अयोध्या – रामाची जन्मभूमी म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण धार्मिक पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध आहे. इथे तुम्हाला राम मंदिर, राम मंदिराव्यतिरिक्त अयोध्येत हनुमान गढी, कनक भवन, गुप्तार घाट, आणि सरयू नदीचे घाट यांसारख्या ठिकाणांना भेट देता येईल.
  • वाराणसी – उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीच्या काठी वसलेले हे ठिकाण जगातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक मानले जाते. इथे तुम्हाला गंगा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर अशा धार्मिक स्थळांना भेट देता येईल. इथे तुम्ही बनारसी साड्या आणि पारंपारिक खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद घेता येईल.
  • गया – हे एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत पवित्र शहर मानले जाते, जे बिहार राज्यात वसले आहे. पिंडदाणासाठी हे ठिकाण फार लोकप्रिय आहे. इथे तुम्ही प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिराला भेट देऊ शकता.
खर्च आणि सुविधा काय असतील?

आपल्या यात्रेची ही बुकिंग तुम्ही तुमच्या बजेट आणि सोयीनुसार करु शकता. या टूर पॅकेजमध्ये यात्रेकरुंना आपल्या खाण्या-पिण्याची गरज करायची गरज लागणार आहे. हे एक ‘ऑल-इंक्लूसिव’ पॅकेज असणार आहे ज्यात तुमच्या राहण्याचीही सोय केली जाईल.प्रत्येक व्यक्तीनुसार खर्च खालीलप्रमाणे असेल:

  • इकोनॉमी (स्लीपर क्लास): १६,५०० रुपये
  • स्टॅंडर्ड (थर्ड एसी): २५,६०० रुपये
  • कंफर्ट (सेकंड एसी): ३३,४०० रुपये
Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या

बुकिंग कशी करावी?

तुम्हालाही जर या टूर पॅकेजचे बुकिंग करायचे असेल तर तुम्ही IRCTC च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या यात्रेची बुकिंग करु शकता. ऑनलाइन तिकिट बुकिंगसाठी irctctourism.com या वेब साईटला भेट द्या. ट्रेनमध्ये फक्त ७०२ सीट्स उपलब्ध असतील ज्यामुळे आपली बुकिंग वेळेत करा. यात स्लीपलसाठी १६० सीट्स तर थर्ड एसीसाठी ४९० सीट्स आणि सेकंड एसीसाठी ५२ सीट्स उपलब्ध असतील.

Web Title: Irctc bharat gaurav special train tour package for ayodhya varanasi prayagraj and gaya booking details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 08:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या
1

Travel : पिसफुल डेस्टिनेशनच्या नावाने लोकप्रिय होत आहे हे ठिकाण; गर्दीपासून दूर… कुठे वसले आहे ते जाणून घ्या

Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग
2

Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स
3

Weekend Trip: वीकेंड ट्रिपचा प्लॅन करताय? मुंबई-पुणेपासून हाकेच्या अंतरावर आहेत ‘ही’ सुंदर ठिकाणं, ठरतील बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित
4

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

IRCTC चे नवे टूर पॅकेज लाँच; 17,000 हून कमी पैशात करा अयोध्या, काशी आणि पुरीची सफर

Jun 02, 2026 | 08:28 AM
Pune Crime: जामिनावर बाहेर आला अन् दोन दिवसांतच संपवला; शिरूरमध्ये सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या

Pune Crime: जामिनावर बाहेर आला अन् दोन दिवसांतच संपवला; शिरूरमध्ये सराईत गुन्हेगाराची गोळ्या झाडून हत्या

Jun 02, 2026 | 08:24 AM
Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात… तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात… तज्ज्ञांनी दिले संकेत

Jun 02, 2026 | 08:17 AM
खाण्यापिण्याचे वांदे झाले आहेत? तोंडात लालसर फोड येण्यास कारणीभूत ठरतात ‘या’ सवयी, जीवनशैलीत करा वेळीच बदल

खाण्यापिण्याचे वांदे झाले आहेत? तोंडात लालसर फोड येण्यास कारणीभूत ठरतात ‘या’ सवयी, जीवनशैलीत करा वेळीच बदल

Jun 02, 2026 | 08:11 AM
MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

MLC Election : साताऱ्याच्या मतांवर आता विजयाचे गणित अवलंबून; धैर्यशील कदमांच्या प्रवेशाने निवडणुकीत रंगत

Jun 02, 2026 | 08:06 AM
अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Jun 02, 2026 | 07:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM