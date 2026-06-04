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पर्यटकांसाठी IRCTC घेऊन आला ‘फुल पैसे वसूल’ टूर पॅकेज, 16,000 हून कमी पैशात करता येईल रामेश्वरसह 7 मोठ्या मंदिरांचे दर्शन

Updated On: Jun 04, 2026 | 08:19 AM IST
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सारांश

IRCTC Tour Package : तुम्हालाही धार्मिक पर्यटनाची आवड असल्यास भारतीय रेल्वेचे हे टूर पॅकेज तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहे. आयआरसीटीसीने अलिकडेच एक नवे टूर पॅकेज लाँच केले आहे ज्यात पर्यटकांना एकाच प्रवासात ७ मोठ्या मंदिरांची सफर करुन दिली जाईल. यात राहण्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय देखील केली जाईल.

पर्यटकांसाठी IRCTC घेऊन आला 'फुल पैसे वसूल' टूर पॅकेज, 16,000 हून कमी पैशात करता येईल रामेश्वरसह 7 मोठ्या मंदिरांचे दर्शन

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • धार्मिक पर्यटनाची आवड असलेल्या भाविकांसाठी कमी खर्चात अनेक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची विशेष संधी उपलब्ध झाली आहे.
  • प्रवासादरम्यान राहण्याची, जेवणाची आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था पॅकेजमध्येच करण्यात आली आहे.
  • ठराविक कालावधीच्या या यात्रेसाठी मर्यादित जागा उपलब्ध असून आगाऊ नोंदणी आवश्यक आहे.
तुम्हालाही धार्मिक पर्यटनाची आवड असल्यास ही बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. प्रवास हा आपल्या आरोग्यासाठी चांगला असतो ज्यामुळे कामातून थोडा वेळ काढून फिरायला जाणं तुमच्या आरोग्यासाठी फायद्याचं ठरु शकतं. देशात अनेक सुंदर आणि भव्य देवाची मंदिरं आहेत जिथे जाऊन मनाला शांती मिळते. दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक मंदिरांना भेट देऊन देवाच्या चरणी लीन होतात. कुणी आपली इच्छा घेऊन देवाच्या भेटीला जातं तर कुणी इच्छापूर्ती झाल्यानंतर आभार मानण्यासाठी देवाची भेट घेतं.

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तुम्हीही धार्मिक पर्यटन करण्याचा विचार केला असेल तर इंडियन रेलवे कॅटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) तुमच्यासाठी एक खास संधी घेऊन आला आहे. ‘भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन’ च्या मदतीने पर्यटकांना एक खास टूर पॅकेड ऑफर केले जात आहे ज्यात कमी किमतीत ७ मोठ्या मंदिरांची भेट करुन दिली जाईल. मुख्य म्हणजे यात सर्व सोयीसुविधांचा समावेश असेल. याचाच अर्थ तुम्ही हे टूर पॅकेज बुक केल्यानंतर तुम्हाला राहण्याची, खाण्या-पिण्याची कसलीच काळजी करण्याची गरज लागणार नाही. चला पॅकेजविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

पॅकेजची माहिती

IRCTC ने लाँच केलेल्या या पॅकेजचे नाव ‘दिव्य दक्षिण यात्रा विद अरुणाचलम’ असे आहे. याचे संपूर्ण शेड्यूल जाणून घेऊया.

  • सहलीचा कालावधी: ८ रात्री आणि ९ दिवस
  • प्रारंभ तारीख: २० जुलै
  • टूर पॅकेज कोड: SCZBG-63
  • एकूण जागा: ७०२ जागा (१६० स्लीपर, ४९० ३एसी आणि ५२ २एसी)
कुठून सुरु होईल प्रवास?

या प्रवासाचा मुख्य मार्ग तेलंगणातील सिकंदराबाद इथून होईल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी इतर अनेक स्थानकांवरूनही चढण्या-उतरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तुम्ही सिकंदराबाद ऐवजी जंगांव, काजीपेट, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम, माधिरा, विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर आणि रेनिगुंटा रेल्वे स्टेशनपासून या यात्रेची सुरुवात करु शकता, म्हणजेच रेल्वेत बसू शकता.

या ७ धार्मिक स्थळांचे केले जाणार दर्शन

  • तिरुवन्नामलई: अरुणाचलम मंदिर
  • चिदंबरम: नटराज मंदिर
  • त्रिची: श्री रंगनाथस्वामी मंदिर
  • तंजावुर: बृहदेश्वर मंदिर
  • रामेश्वरम: रामनाथस्वामी मंदिर
  • मदुरई: मीनाक्षी अम्मन मंदिर
  • कन्याकुमारी: कुमारी अम्मन मंदिर आणि रॉक मेमोरियल

किती खर्च होईल?

IRCTC च्या या टूर पॅकेजमध्ये वेगवेगळ्या क्लास आणि वयाच्या हिशोबाने तिकिटाची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रौढ भाडे (प्रति व्यक्ती)

  • स्लीपर क्लास: रु १५,६००
  • ३एसी क्लास: रु २३,१००
  • २एसी क्लास: रु २९,५००
५ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी भाडे
  • स्लीपर क्लास: रु. १४,६००
  • ३एसी क्लास: रु २१,९००
  • २ एसी क्लास: रु २८,१००
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कोणकोणत्या सुविधा असतील

IRCTC च्या या टूर पॅकेजमध्ये फक्त तुमच्या प्रवासाचा नाही तर राहण्याचा आणि खाण्या-पिण्याचा देखील खर्च केला जाईल. यात सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि रात्रीच्या जेवणाचा समावेश असेल. सुरक्षेसाठी सर्व यात्रेकरुंना ट्रॅव्हल इनशाॅरंस देखील देण्यात येईल. पॅकेजची बुकिंग करण्यासाठी तुम्ही irctctourism.com या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकता. इथे पॅकेजची सर्व माहिती देखील उपलब्ध असेल.

Web Title: Irctc divya dakshin yatra tour package 7 famous temples visit know all the details

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:17 AM

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