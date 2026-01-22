Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Dhokla Recipe : मऊ, स्पॉंजी ढोकळा हा एक लोकप्रिय नाश्त्याचा प्रकार आहे. आपण बऱ्याचदा हा ढोकळा विकत आणून खातो पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही घरीच चविष्ट असा मार्केट स्टाईल ढोकळा अवघ्या काही मिनिटांतच तयार करू शकता.

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:00 AM
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा 'ढोकळा', रेसिपी आहे फार सोपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • ढोकळा हा भारतीय नाश्त्याचा एक लोकप्रिय प्रकार.
  • हा गुजरातचा पारंपारिक पदार्थ आहे.
  • सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही झटपट घरीच फ्रेश ढोकळा तयार करू शकता.
नाश्त्याला काहीतरी हलकं, पौष्टिक आणि पटकन होणारा पदार्थ हवा असेल, तर ढोकळा हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. गुजरातची खासियत असलेला हा पदार्थ आज संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाला आहे. ढोकळ्याचा खासपणा म्हणजे तो वाफवून बनवला जातो, त्यामुळे तो तेलकट नसतो आणि पचनासाठीही हलका असतो. सकाळचा नाश्ता, दुपारच्या हलक्या भुकेसाठी किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत ढोकळा छान लागतो.

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ढोकळा बेसनापासून बनवला जातो, त्यामुळे त्यात प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. योग्य प्रमाणात आंबवण किंवा इनो/ईनो फ्रूट सॉल्ट वापरल्यामुळे ढोकळा मऊ, स्पॉन्जी आणि फुललेला होतो. वरून दिलेला मोहरी–हिरवी मिरचीचा फोड आणि गोड–आंबट चटणी यामुळे त्याची चव अजूनच वाढते. विशेष म्हणजे, ढोकळा बनवायला फारसा वेळ लागत नाही आणि अगदी नवशिक्यालाही तो सहज जमू शकतो. चला तर मग, घरच्या घरी परफेक्ट, फुललेला ढोकळा कसा बनवायचा याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य :

  • बेसन – 1 कप
  • रवा – 2 टेबलस्पून (ऑप्शनल)
  • दही – ½ कप
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • मीठ – चवीनुसार
  • साखर – 1 टीस्पून
  • हळद – चिमूटभर
  • लिंबाचा रस – 1 टेबलस्पून
  • इनो/ईनो फ्रूट सॉल्ट – 1 टीस्पून
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • किसलेले खोबरे – ऑप्शनल
तडक्यासाठी:
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • मोहरी – 1 टीस्पून
  • हिरवी मिरची – 2 (उभी चिरलेली)
  • कढीपत्ता – 8–10 पाने
  • तीळ – 1 टीस्पून
  • पाणी – ½ कप
  • साखर – 1 टीस्पून
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात बेसन, रवा, दही, मीठ, साखर आणि हळद एकत्र करून गुठळ्या न राहील असे मिक्स करा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.
  • हे मिश्रण 10–15 मिनिटे झाकून ठेवा.
  • वाफवण्याचे भांडे किंवा कुकरमध्ये पाणी उकळायला ठेवा आणि ढोकळ्याचा साचा तेलाने ग्रीस करा.
  • पीठात लिंबाचा रस आणि शेवटी इनो घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • लगेच हे मिश्रण साच्यात ओता आणि वाफेवर 12–15 मिनिटे शिजवा.
  • टूथपिक घालून पाहा; स्वच्छ बाहेर आला तर ढोकळा तयार आहे.
  • थंड झाल्यावर चौकोनी तुकडे कापा.
  • आता कढईत तेल गरम करून मोहरी, तीळ, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घाला.
  • त्यात पाणी आणि साखर घालून उकळी आणा व हा फोड ढोकळ्यावर ओता.
  • गरमागरम ढोकळा हिरवी चटणी, चिंचेची चटणी आणि वरून कोथिंबीर–खोबऱ्याने सजवून सर्व्ह करा.

Web Title: Know how to make dhokla at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
1

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी
2

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
3

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
4

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Jan 22, 2026 | 10:00 AM
Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM