विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी
ढोकळा बेसनापासून बनवला जातो, त्यामुळे त्यात प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात. योग्य प्रमाणात आंबवण किंवा इनो/ईनो फ्रूट सॉल्ट वापरल्यामुळे ढोकळा मऊ, स्पॉन्जी आणि फुललेला होतो. वरून दिलेला मोहरी–हिरवी मिरचीचा फोड आणि गोड–आंबट चटणी यामुळे त्याची चव अजूनच वाढते. विशेष म्हणजे, ढोकळा बनवायला फारसा वेळ लागत नाही आणि अगदी नवशिक्यालाही तो सहज जमू शकतो. चला तर मग, घरच्या घरी परफेक्ट, फुललेला ढोकळा कसा बनवायचा याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य :
कृती