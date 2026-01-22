Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यात पौष्टिक पण कमी साहित्यात बनवलेले पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. अशावेळी तुम्ही ब्रोकोली सूप बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा पराठा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. नाश्त्यात चविष्ट आणि पोट भरेल असे पदार्थ खावेत. पण सतत तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. थंडीच्या दिवसांमध्ये सूप आवडीने प्यायले जाते. सूप प्यायल्याशिवाय हिवाळा ऋतू चालू झाल्यासारखे वाटत नाही. कायमच हॉटेलमधील विकतचे सूप आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेल्या सूपचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतील. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ब्रोकोली सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा शिजवलेला किंवा फ्राय केलेला ब्रोकोली खाण्याचा कंटाळा करतात. त्यामुळे तुम्ही मुलांना या पद्धतीने ब्रोकोली सूप बनवून पिण्यास देऊ शकता. सकाळच्या नाश्त्यात खाल्ले पौष्टिक पदार्थ शरीरासाठी फायदेशीर असतात. ब्रोकोलीमध्ये लोह, प्रथिने आणि विटामिन सी इत्यादी घटक आढळून येतात. लहान मुलांच्या शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी मुलांना ब्रोकोली सूप पिण्यास द्यावे. चला तर जाणून घेऊया ब्रोकोली सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • ब्रोकोली
  • लसूण
  • आलं
  • काळीमिरी पावडर
  • तेल
  • मीठ
  • कांदा
  • फ्रेश क्रीम
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • ब्रोकोली सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ब्रोकोली स्वच्छ साफ करून घ्या. त्यानंतर काहीवेळ वेळ पाण्यात ठेवा. ब्रोकोली धुवून झाल्यानंतर तिचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला लसूण आणि आलं घालून भाजा. त्यानंतर त्यात कांदा घालून चवीनुसार मीठ टाकून शिजवून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार भाज्या आणि ब्रोकोली घालून व्यवस्थित मिक्स करा. ब्रोकोलीला एक वाफ आल्यानंतर गॅस बंद करून भाज्या थंड करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवून घेतलेल्या भाज्या आणि थोडस दूध टाकून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • पॅनमध्ये पुन्हा एकदा तेल गरम करून त्यात तयार केलेली ब्रोकोली पेस्ट ओतून मिक्स करा. सूप पातळ करण्यासाठी कोमट पाणी ब्रोकोलीच्या पेस्टमध्ये घालून उकळी काढा.
  • सूपला एक उकळी आल्यानंतर त्यात थोडस मीठ आणि काळीमिरी पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सूप सर्व्ह करताना वरून फ्रेश क्रीम घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले आरोग्यदायी ब्रोकोली सूप.

Published On: Jan 22, 2026 | 08:00 AM

