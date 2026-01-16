बॉलिवूड स्टार्सची पसंती; थंड हवा, धबधबे आणि स्ट्रॉबेरी... हिवाळ्यात खास ठरते महाबळेश्वरची सफर

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी
हिरवाई आणि धुक्याचा मोहक संगम
हिवाळ्यात महाबळेश्वरच्या दऱ्या-खोऱ्या दाट हिरवाईने नटलेल्या दिसतात. रस्त्यांवर पसरलेले हलके धुके, आजूबाजूला पसरलेली हिरवळ आणि थंडगार वारा मनाला प्रसन्न करतो. दऱ्यांमधून हळूच सरकणारे ढग पाहताना एखाद्या चित्रपटातील दृश्य डोळ्यांसमोर उभे राहते.
वेण्णा लेक आणि बोटिंगचा आनंद
महाबळेश्वरमधील वेण्णा तलाव हे पर्यटकांचे आवडते आकर्षण आहे. थंड हवामानात तलावावर बोटिंग करताना आजूबाजूचा निसर्ग अनुभवणे हा एक वेगळाच आनंद देणारा अनुभव ठरतो.
धबधबे आणि नयनरम्य व्ह्यू पॉइंट्स
लिंगमळा आणि धोबी धबधब्यासारखे पाण्याचे प्रवाह हिवाळ्यातही आपल्या सौंदर्याने मन मोहून टाकतात. आर्थर सीट, बॉम्बे पॉइंट आणि एल्फिन्स्टन पॉइंट येथून दिसणारी खोल दऱ्या, ढगांची गर्दी आणि विस्तीर्ण दृश्ये पाहताना वेळ कसा निघून जातो, ते कळतही नाही.
स्थानिक खाद्यपदार्थांचा खास स्वाद
थंडीत गरमागरम भजी, मसाला चहा, वडा पाव यांचा आस्वाद घेण्याची मजाच काही और असते. त्याचबरोबर महाबळेश्वरची ताजी स्ट्रॉबेरी आणि चीकू हे फळप्रेमींसाठी खास आकर्षण ठरतात.
बॉलिवूड कलाकारांची पसंती
महाबळेश्वरच्या नैसर्गिक सौंदर्याने अनेक चित्रपट निर्माते आणि कलाकार आकर्षित झाले आहेत. येथे अनेक हिंदी चित्रपटांचे चित्रीकरण झाले असून, अनेक सेलिब्रिटी सुट्टी घालवण्यासाठी या ठिकाणी येताना दिसतात. म्हणूनच, या हिवाळ्यात जर निसर्ग, शांतता आणि थोडेसे साहस एकत्र अनुभवायचे असेल, तर महाबळेश्वरची सफर नक्कीच तुमच्या आठवणीत कायमची कोरली जाईल.