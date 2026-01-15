रात्रीच्या अंधारातही खुले असतात भारतातील ही रहस्यमयी मंदिरे, इथले दृश्य असते अद्भुत

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी
रात्रीच्या शांततेत उजळणारे दिवे, मंत्रोच्चारांचा निनाद आणि रहस्यमय वातावरण या मंदिरांना एक वेगळाच आध्यात्मिक रंग देतात. असे मानले जाते की रात्रकाळी दैवी शक्ती अधिक प्रभावीपणे कार्यरत असतात. काही ठिकाणी अदृश्य शक्तींचा वावर असल्याची श्रद्धा आहे. तांत्रिक आणि शैव परंपरेमध्ये रात्रपूजेला विशेष महत्त्व दिले जाते. काही मंदिरांमध्ये हा काळ देवतांच्या भ्रमणाचा मानला जातो, तर काही ठिकाणी देवताच रात्रप्रहरी असल्याचे मानले जाते. भाविकांचा असा विश्वास आहे की रात्री केलेल्या दर्शनाने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि मनाला शांती लाभते. चला तर जाणून घेऊया अशाच काही मंदिरांबद्दल, जिथे रात्री दर्शनाची खास परंपरा आहे.
महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन (मध्य प्रदेश)
महाकालेश्वर हे भारतातील एकमेव ज्योतिर्लिंग आहे, जिथे भगवान शिवांची भस्म आरती पहाटे साधारण ३ ते ५ या वेळेत केली जाते. येथे शिवांना स्वतः राजा मानले जाते आणि दिवसाची सुरुवात श्मशानभस्म अर्पण करून होते, अशी मान्यता आहे. या आरतीत भस्म अर्पण करून जीवन-मरणाच्या सत्याची जाणीव करून दिली जाते. ही अनोखी आणि गूढ आरती अनुभवण्यासाठी देशभरातून भाविक येथे येतात.
मेहंदीपूर बालाजी मंदिर, (राजस्थान)
हे मंदिर विशेषतः रात्री होणाऱ्या तंत्रबाधा निवारणासाठी ओळखले जाते. येथे होणाऱ्या धार्मिक क्रिया आणि आरती इतर मंदिरांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या मानल्या जातात. रात्री मंत्रोच्चारांचा नाद, दिव्यांची मंद रोषणाई आणि खास अनुष्ठान यामुळे परिसर अत्यंत रहस्यमय भासतो. अंधाराच्या वेळी दैवी शक्ती अधिक सक्रीय होतात, अशी श्रद्धा असून, मनोभावे केलेली पूजा भक्तांना भीती, अडथळे आणि नकारात्मक प्रभावांपासून मुक्त करते, असे मानले जाते.
करणी माता मंदिर, देशनोक (राजस्थान)
करणी माता मंदिर हे येथे असलेल्या पवित्र उंदरांमुळे – ज्यांना ‘काबा’ म्हटले जाते – जगभर प्रसिद्ध आहे. दिवसा जसे, तसेच रात्री या उंदरांची हालचाल अधिक दिसून येते. भक्त कोणताही भय न बाळगता त्यांच्यामध्येच दर्शन घेतात. या उंदरांना देवी करणी मातेच्या कुटुंबातील सदस्यांचा पुनर्जन्म मानले जाते, त्यामुळे त्यांना इजा करणे महापाप समजले जाते. काबांना प्रसाद अर्पण केला जातो आणि त्यांचे दर्शन शुभ मानले जाते.
काल भैरव मंदिर, (उज्जैन)
या मंदिरात भगवान काल भैरवांना रात्रीच्या वेळी मद्य अर्पण करण्याची अनोखी परंपरा आहे. काल भैरवांना उज्जैनचे रक्षक आणि नगरकोतवाल मानले जाते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की रात्री केली जाणारी पूजा लवकर फलदायी ठरते. मद्य अर्पणाच्या वेळी मंदिरात एक वेगळीच ऊर्जा आणि गूढ वातावरण जाणवते. भैरव स्वतः अर्पण स्वीकारतात, अशी श्रद्धा असल्यामुळे रात्री येथे मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात.
ज्वालामुखी मंदिर, (हिमाचल प्रदेश)
या मंदिरात कोणतेही इंधन न वापरता नैसर्गिक ज्वाला सतत प्रज्वलित असते. दिवस असो वा रात्र, ही अग्निशिखा तितकीच तेजस्वी आणि स्थिर दिसते. ही साधी आग नसून देवीची जिवंत शक्ती आहे, अशी मान्यता आहे. शतकानुशतके ही ज्वाला स्वतःहून पेटलेली असून कधीही विझलेली नाही. रात्रीच्या अंधारात तिचे तेज अधिकच दैवी भासते आणि भाविकांना गहन आध्यात्मिक अनुभूती देते.
ही मंदिरं केवळ धार्मिक स्थळं नसून, श्रद्धा, रहस्य आणि अध्यात्म यांचा अद्भुत संगम आहेत. रात्रीच्या दर्शनातून अनेकांना वेगळीच ऊर्जा, शांतता आणि विश्वासाची अनुभूती मिळते.