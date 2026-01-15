Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Mysterious Temples In India Are Open Even In The Night Travel News In Marathi

रात्रीच्या अंधारातही खुले असतात भारतातील ही रहस्यमयी मंदिरे, इथले दृश्य असते अद्भुत

भारतामधील काही मंदिरांमध्ये दिवसा नव्हे तर रात्री दर्शनाची परंपरा आहे. गूढ वातावरण, प्राचीन श्रद्धा आणि रात्रपूजेच्या मान्यतांमुळे ही मंदिरे भक्तांसाठी विशेष आध्यात्मिक अनुभव देतात.

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:33 AM
रात्रीच्या अंधारातही खुले असतात भारतातील ही रहस्यमयी मंदिरे, इथले दृश्य असते अद्भुत

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात काही अनोखे मंदिर आहेत जे रात्रीही खुले असतात.
  • धार्मिक पर्यटनासाठी या मंदिरांना भेट देणे उत्तम पर्याय ठरेल.
  • अंधाऱ्या रात्री शांत वातावरणात भक्त इथे दर्शनासाठी येतात.
भारतामध्ये मंदिरं ही केवळ पूजा-अर्चा करण्याची ठिकाणं नसून, ती इतिहास, श्रद्धा आणि गूढ रहस्यांनी विणलेली आध्यात्मिक केंद्रं आहेत. बहुतांश मंदिरं सूर्योदयासोबत उघडतात आणि संध्याकाळी बंद होतात. मात्र, आपल्या देशात काही अशी अद्वितीय मंदिरं आहेत जिथे दिवसा नव्हे तर रात्रीच विशेष पूजा आणि दर्शनाची परंपरा आहे. अंधारात, शांत वातावरणात भक्त येथे दर्शनासाठी येतात. यामागे केवळ परंपरा नाही, तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या श्रद्धा आणि मान्यता आहेत, ज्या माणसाच्या मनात भीती आणि विश्वास दोन्ही निर्माण करतात.

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

रात्रीच्या शांततेत उजळणारे दिवे, मंत्रोच्चारांचा निनाद आणि रहस्यमय वातावरण या मंदिरांना एक वेगळाच आध्यात्मिक रंग देतात. असे मानले जाते की रात्रकाळी दैवी शक्ती अधिक प्रभावीपणे कार्यरत असतात. काही ठिकाणी अदृश्य शक्तींचा वावर असल्याची श्रद्धा आहे. तांत्रिक आणि शैव परंपरेमध्ये रात्रपूजेला विशेष महत्त्व दिले जाते. काही मंदिरांमध्ये हा काळ देवतांच्या भ्रमणाचा मानला जातो, तर काही ठिकाणी देवताच रात्रप्रहरी असल्याचे मानले जाते. भाविकांचा असा विश्वास आहे की रात्री केलेल्या दर्शनाने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि मनाला शांती लाभते. चला तर जाणून घेऊया अशाच काही मंदिरांबद्दल, जिथे रात्री दर्शनाची खास परंपरा आहे.

महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

महाकालेश्वर हे भारतातील एकमेव ज्योतिर्लिंग आहे, जिथे भगवान शिवांची भस्म आरती पहाटे साधारण ३ ते ५ या वेळेत केली जाते. येथे शिवांना स्वतः राजा मानले जाते आणि दिवसाची सुरुवात श्मशानभस्म अर्पण करून होते, अशी मान्यता आहे. या आरतीत भस्म अर्पण करून जीवन-मरणाच्या सत्याची जाणीव करून दिली जाते. ही अनोखी आणि गूढ आरती अनुभवण्यासाठी देशभरातून भाविक येथे येतात.

मेहंदीपूर बालाजी मंदिर, (राजस्थान)

हे मंदिर विशेषतः रात्री होणाऱ्या तंत्रबाधा निवारणासाठी ओळखले जाते. येथे होणाऱ्या धार्मिक क्रिया आणि आरती इतर मंदिरांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाच्या मानल्या जातात. रात्री मंत्रोच्चारांचा नाद, दिव्यांची मंद रोषणाई आणि खास अनुष्ठान यामुळे परिसर अत्यंत रहस्यमय भासतो. अंधाराच्या वेळी दैवी शक्ती अधिक सक्रीय होतात, अशी श्रद्धा असून, मनोभावे केलेली पूजा भक्तांना भीती, अडथळे आणि नकारात्मक प्रभावांपासून मुक्त करते, असे मानले जाते.

करणी माता मंदिर, देशनोक (राजस्थान)

करणी माता मंदिर हे येथे असलेल्या पवित्र उंदरांमुळे – ज्यांना ‘काबा’ म्हटले जाते – जगभर प्रसिद्ध आहे. दिवसा जसे, तसेच रात्री या उंदरांची हालचाल अधिक दिसून येते. भक्त कोणताही भय न बाळगता त्यांच्यामध्येच दर्शन घेतात. या उंदरांना देवी करणी मातेच्या कुटुंबातील सदस्यांचा पुनर्जन्म मानले जाते, त्यामुळे त्यांना इजा करणे महापाप समजले जाते. काबांना प्रसाद अर्पण केला जातो आणि त्यांचे दर्शन शुभ मानले जाते.

काल भैरव मंदिर, (उज्जैन)

या मंदिरात भगवान काल भैरवांना रात्रीच्या वेळी मद्य अर्पण करण्याची अनोखी परंपरा आहे. काल भैरवांना उज्जैनचे रक्षक आणि नगरकोतवाल मानले जाते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की रात्री केली जाणारी पूजा लवकर फलदायी ठरते. मद्य अर्पणाच्या वेळी मंदिरात एक वेगळीच ऊर्जा आणि गूढ वातावरण जाणवते. भैरव स्वतः अर्पण स्वीकारतात, अशी श्रद्धा असल्यामुळे रात्री येथे मोठ्या संख्येने भाविक दर्शनासाठी येतात.

भारतातील एक असे हिल स्टेशन जिथे परदेशांना जाण्यास आहे मनाई, इथे जायचं असेल तर या गोष्टी ध्यानात ठेवा

ज्वालामुखी मंदिर, (हिमाचल प्रदेश)

या मंदिरात कोणतेही इंधन न वापरता नैसर्गिक ज्वाला सतत प्रज्वलित असते. दिवस असो वा रात्र, ही अग्निशिखा तितकीच तेजस्वी आणि स्थिर दिसते. ही साधी आग नसून देवीची जिवंत शक्ती आहे, अशी मान्यता आहे. शतकानुशतके ही ज्वाला स्वतःहून पेटलेली असून कधीही विझलेली नाही. रात्रीच्या अंधारात तिचे तेज अधिकच दैवी भासते आणि भाविकांना गहन आध्यात्मिक अनुभूती देते.

ही मंदिरं केवळ धार्मिक स्थळं नसून, श्रद्धा, रहस्य आणि अध्यात्म यांचा अद्भुत संगम आहेत. रात्रीच्या दर्शनातून अनेकांना वेगळीच ऊर्जा, शांतता आणि विश्वासाची अनुभूती मिळते.

Web Title: These mysterious temples in india are open even in the night travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…
1

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान
2

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव
3

गर्दीपासून दूर मुंबईपासून काही अंतरावर वसला आहे ‘भारताचा मिनी गोवा’, कमी बजेटमध्ये घेता येईल संस्मरणीय अनुभव

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…
4

भारतातील या ठिकाणी असते सर्वाधिक थंडी; तलावही जाते गोठून…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Jan 22, 2026 | 02:16 PM
शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

शौचालये तरी सोडा रे! रत्नागिरी नगरपरिषदेत समोर आला 4 कोटींचा घोटाळा; कर्मचाऱ्यांच्या उधळपट्टीचा…

Jan 22, 2026 | 02:15 PM
BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

Jan 22, 2026 | 02:08 PM
Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

Jan 22, 2026 | 02:01 PM
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM