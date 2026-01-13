Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लाडवांची झंझट सोडा यंदाच्या मकर संक्रांतीला घरी बनवा कुरकुरीत आणि खमंग ‘तिळाची पापडी’

Til Papdi Recipe : तिळाचे लाडू तर दर मकर संक्रांतला बनवलेच जातात पण यावेळी लाडूची झंझट सोडा. कोणत्याही मेहनतीशिवाय त्याच पारंपरिक चवीची तिळाची पापडी ट्राय करा.

Updated On: Jan 13, 2026 | 09:42 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • मकर संक्रांतच्या सणानिमित्त तिळाचे लाडू आवर्जून बनवले जातात.
  • यावेळी लाडू नाही तर काही हटके ट्राय करा.
  • घरी बनवा कुरकुरीत आणि मजेदार तिळाची पापडी.
मकर संक्रांत म्हणजे थंडीचा निरोप आणि सूर्याच्या उत्तरायणाची सुरुवात. या सणाला महाराष्ट्रात विशेष महत्त्व आहे. “तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला” या वाक्याप्रमाणे तिळापासून बनवलेल्या पदार्थांना या दिवशी खास स्थान दिले जाते. तीळ हे उष्ण गुणधर्माचे असल्याने थंडीच्या दिवसांत शरीराला उब देतात आणि आरोग्यासाठीही अतिशय फायदेशीर ठरतात.

मकर संक्रांतीनिमित्त पारंपरिक पद्धतीने बनवा चमचमीत भोगीची भाजी, कुकरच्या १ शिट्टीत तयार होईल चविष्ट पदार्थ

तिळाची पापडी हा मकर संक्रांतीचा पारंपरिक आणि सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. खमंग तीळ, गोड गूळ आणि कुरकुरीत पोत यामुळे ही पापडी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. पाहुण्यांना देण्यासाठी, वाणात ठेवण्यासाठी किंवा घरच्या घरी चहा-बरोबर खाण्यासाठी तिळाची पापडी उत्तम पर्याय आहे. कमी साहित्य, सोपी कृती आणि अप्रतिम चव यामुळे ही रेसिपी प्रत्येक गृहिणीने नक्की करून पाहावी अशीच आहे. चला तर मग, मकर संक्रांत खास तिळाची पापडी कशी बनवायची याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • शेंगदाण्याचा कूट – ( मिक्सरमध्ये भरड वाटलेला)
  • पांढरे तीळ – १ कप
  • गूळ (चिरलेला) – ¾ कप
  • तूप – १ टीस्पून
Food Recipe: भोगी सणाला मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा भोगीच्या भाजीची खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम कढईत पांढरे तीळ मध्यम आचेवर हलके खरपूस भाजून घ्या. भाजलेले तीळ बाजूला काढून ठेवा.
  • त्याच कढईत चमचाभर तूप आणि चिरलेला गूळ घालून मंद आचेवर वितळू द्या. गूळ पूर्णपणे विरघळून पाक तयार होऊ द्या.
  • पाक एकसारखा झाला की त्यात वेलची पावडर आणि तूप घालून नीट मिसळा.
  • आता भाजलेले तीळ आणि शेंगदाण्याचा कूट या पाकात घालून पटकन ढवळा, मिश्रण एकजीव करा.
  • मिश्रण थोडे घट्ट होताच गॅस बंद करा.
  • ताटाला किंवा पाटाला तूप लावून हे मिश्रण ओतून पातळ थरात पसरवा.
  • थोडे थंड झाल्यावर सुरीने किंवा चाकूने हव्या त्या आकाराच्या पापड्या कापा आणि पूर्ण थंड झाल्यावर अलगद वेगळ्या करा.
 

