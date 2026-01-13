Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Food Recipe: भोगी सणाला मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा भोगीच्या भाजीची खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

मकर संक्रांती सणाला झटपट तुम्ही भोगीच्या भाजीची खिचडी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:00 AM
भोगी सणाला मराठमोळ्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा भोगीच्या भाजीची खिचडी

मकरसंक्रांतीच्या एक दिवसआधी भोगी सण साजरा केला जातो. दक्षिण भारतात भोगी सणाला खूप जास्त महत्व आहे. यादिवशी हंगामातील विविध भाज्यांचा वापर करून भोगीची भाजी बनवली जाते. ज्यात पांढऱ्या रंगाचे तीळ टाकले जातात. यासोबतच भाजीसोबत खाण्यासाठी तीळ लावून बाजरीची भाकरी बनवली जाते. या दोन पदर्थांना भोगीच्या दिवशी खूप जास्त महत्व आहे. या भाजीसोबतच तुम्ही मिक्स भाज्यांचा वापर करून खिचडी सुद्धा बनवू शकता. भोगीच्या भाजीची खिचडी राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये बनवली जाते. पण बऱ्याचदा पाणी जास्त झाल्यामुळे खिचडी अतिशय चिकट होऊन जाते आणि खिचडीची चव चांगली लागत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या टिप्स वापरून भोगीच्या भाजीची खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यासोबतच तीळ लावून बनवलेल्या बाजरीच्या भाकरीला खूप जास्त महत्व आहे. चला तर जाणून घेऊया पारंपरिक पद्धतीमध्ये भोगीच्या भाजीची खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • तांदूळ
  • मिक्स भाज्या
  • लसूण पात
  • तेल
  • मोहरी
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • शेंगदाणे
  • कांदा लसूण मसाला
  • हिरवी मिरची
  • पाणी
  • जिरं
  • मटार
  • तोंडली
  • वांगी
कृती:

  • भोगीच्या भाजीची खिचडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ स्वच्छ करून काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे तांदूळ व्यवस्थित भिजले जातील.
  • कुकरमध्ये तेल गरम करून घ्या. तेलात जिरं, मोहरी आणि हिंग घाला. त्यानंतर त्यात खोबऱ्याचे वाटण घालून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात पातीचा चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, तीळ, शेंगदाणे घालून हलकेसे भाजून घ्या. शेंगदाणे व्यवस्थित भाजल्यामुळे भाताला सुंदर चव येईल.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेल्या भाज्या घालून वाफवून घ्या. भाज्या हलक्याशा शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, कांदा- लसूण मसाला आणि मीठ घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात भिजवलेले तांदूळ आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून कुकरला झाकण लावा.
  • कुकरच्या २ ते ३ शिट्ट्या काढल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. वरून तूप सोडून खिचडी खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली भोगीच्या भाजीची खिचडी.

Published On: Jan 13, 2026 | 08:00 AM

