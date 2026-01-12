Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मकर संक्रांतीनिमित्त पारंपरिक पद्धतीने बनवा चमचमीत भोगीची भाजी, कुकरच्या १ शिट्टीत तयार होईल चविष्ट पदार्थ

भोगीच्या दिवशी मिक्स भाजी बनवण्याची प्रथा आहे. पारंपरिक पदार्थ सणांचा गोडवा वाढवतात. हा पदार्थ संक्रांतीच्या आधल्या दिवशी बनवला जातो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:25 AM
मकर संक्रांतीनिमित्त पारंपरिक पद्धतीने बनवा चमचमीत भोगीची भाजी

दरवर्षी मकरसंक्रांतीच्या आधल्या दिवशी भोगी साजरा केली जाते. संपूर्ण महाराष्ट्रात भोगी सणाला विशेष महत्व आहे. हा दिवस अत्यंत शुभ मनाला जातो. तसेच हिवाळी हंगामातील भाज्यांचा वापर करून भोगीची भाजी बनवली जाते. त्यात गाजर, रताळे, भोपळा, घेवडा, वांगी, तोंडली, मटार इत्यादी वेगवेगळ्या भाज्या बनवल्या जातात. भोगीच्या भाजीसोबत बाजरीची भाकरी खाल्ली जाते. ही भाजी केवळ परंपरा म्हणून नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय गुणकारी आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीराला तीळ, शेंगदाणे आणि मसालेदार पदार्थांची आवश्यकता असते. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होत्ता. भोगीच्या भाजीसोबत खाल्ली जाणारी भाकरी शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी आहे. कारण यामध्ये असलेल्या घटकांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्यास मदत होते. बऱ्याचदा लहान मुलं भाज्या खाण्यास नकार देतात. अशावेळी मुलांना तुम्ही भोगीची मिक्स भाजी खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया भोगीची मिक्स भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • गाजर
  • मटार
  • घेवडा
  • रताळ
  • वांगी
  • तोंडली
  • कोथिंबीर
  • लाल तिखट
  • पांढरे तीळ
  • शेंगदाणे
  • मोहरी
  • गूळ
  • मीठ
  • पाणी
कृती:

  • चमचमीत भोगीची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सर्व भाज्या स्वच्छ करून व्यवस्थित पाण्याने धुवून घ्या.
  • कुकरमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी आणि जिरं घालून भाजा आणि शेंगदाणे टाकून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट घालून हलकीशी भाजून घ्या. स्वच्छ धुवून घेतलेल्या भाज्या टाकून मिक्स करा.
  • भाजीला एक वाफ आल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट आणि हळद घालून मिक्स करा. आवश्यकतेनुसार गोडा मसाला आणि पाणी घालून कुकरला झाकण लावून एक शिट्टी काढा.
  • भाजी शिजल्यानंतर सगळ्यात शेवटी पांढरे तीळ घालून बाजरीच्या भाकरीसोबत भाजी खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली भोगीची भाजी.

Published On: Jan 12, 2026 | 10:25 AM

