हिरव्यागार पेरूंपासून झटपट बनवा चमचमीत पेरूची चटणी, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने खातील पदार्थ

कायमच साधा पेरू खाऊन कंटाळा आल्यानंतर सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही पेरूची चमचमीत चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या पेरूची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:01 AM
थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पेरू उपलब्ध असतात. पेरूचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. याशिवाय पेरूमध्ये विटामिन सी मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक पेरू खाल्ल्यास शरीरात कधीच विटामिन सी ची कमतरता कधीच भासणार नाही. कायमच साधा पेरू खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चमचमीत पेरूची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. नियमित पेरू खाल्ल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली विषारी घाण बाहेर पडून जाते. याशिवाय पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीराची कमकुवत झालेली रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी पेरूचे सेवन करावे. चटपटीत पेरूची चटणी तुम्ही कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया पेरूची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पेरू
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • आल्याचा तुकडा
  • लिंबाचा रस
  • धणे जिरं पावडर
  • कोथिंबीर
  • चाट मसाला
कृती:

  • पेरूची चटपटीत चटणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पेरू स्वच्छ धुवून कोरडा करून घ्या. त्यानंतर पेरू चमचाला लावून गॅसवर भाजा.
  • भाजलेल्या पेरूचे तुकडे करून त्यातील बिया काढून घ्या आणि बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात पेरूचे तुकडे, हिरवी मिरची, आलं आणि कोथिंबीर घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात लाल तिखट, लिंबाचा रस, धणे जिरं पावडर, चाट मसाला आणि चवीनुसार काळे मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली पेरूची चटकदार चटणी. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत किंवा चपतीसोबत खाऊ शकता.

