  • Pune Crime Complaint Of Abdominal Pain Leads To Shocking Revelation Minor Girl Five Months Pregnantsecurity Guard Turns Predator

Pune Crime: पोटदुखीची तक्रार, तपासणीत धक्कादायक खुलासा; अल्पवयीन पाच महिन्यांची गर्भवती, सुरक्षा रक्षक भक्षक ठरला!

पुण्यात पोटदुखीच्या तक्रारीनंतर तपासणीस आलेल्या अल्पवयीन मुलगी 5 महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समोर आले. इमारतीतील सुरक्षा रक्षकाने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप असून पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:44 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पोटदुखीच्या तपासणीत अल्पवयीन मुलगी गर्भवती असल्याचा धक्कादायक खुलासा
  • इमारतीतील सुरक्षा रक्षकावर वारंवार अत्याचाराचा आरोप
  • पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल; आरोपी सध्या फरार
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोट दुखीची तक्रार घेऊन एक एक अल्पवयीन मुलगी वैद्यकीय तपासणीसाठी आली तेव्हा धक्कादायक खुलासा झाला. तपासणीत ती पाच महिनयांची गर्भवती असल्याचे समोर आले आहे. या धक्कादायक घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. पीडित मुलीची विचारपूस केली असता ति राहत असलेल्या इमारतीतील सुरक्षा रक्षकावर गंभीर आरोप केले आहेत. तिने सांगितले की तिला जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले.

काय नेमकं प्रकरण?

16 नोव्हेंबर ते 15 एप्रिल 2026 या कालावधीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार घडला. आरोपीचे नाव ओळख शैलेश कुमार (वय 25) असे आहे. तो संबंधित गृहनिर्माण संस्थेत सुरक्षा रक्षक म्हणून कार्यरत होता आणि तो इमारतीच्या तळमळल्याच्या एका खोलीत राहत होता. त्याने पीडितेला जीवे मारण्याची धमकी दिली, तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

मुलगी पाच महिन्यांची गर्भवती

काही दिवसांपूर्वी, जेव्हा पीडित मुलगी आजारी पडली तेव्हा तिच्या आईने तिला ससून रुग्णालयात दाखल केले. तिथे वैधकीय तपासणी केली असता, डॉक्टरांनी ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे सांगितले. रुग्णालयात प्रशासनाने घटनेची माहिती पोलिसांना दिली होती.

या संबंधित प्रकरणात पीडितेच्या आईने आरोपी विरुद्ध तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलीस कारवाई करणार असल्याचा आरोपीला संशय येताच त्याने घटनास्थळावरून पळ काढला. तो सध्या फरार असून पोलीस तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पुणे शहरातील लक्ष्मीनगर परिसरात.

  • Que: प्रकरण कसे उघड झाले?

    Ans: मुलीला पोटदुखीमुळे रुग्णालयात नेल्यावर ती गर्भवती असल्याचे समोर आले.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 10:44 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

