Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये आंब्याचे सांदण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले आंब्याचे सांदण लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडेल.

Updated On: May 20, 2026 | 09:43 AM
कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

हापूस आंबे पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. गोड रसाळ चवीचे आंबे खाल्ल्यानंतर मन तृप्त होते. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कोकणातील प्रत्येक घरात हापूस आंब्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. आंब्याचा आमरस, रायता, आंब्याची साठ इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला हापूस आंब्यांपासून सांदण बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा एक पारंपरिक पदार्थ आहे. आंब्याचे सांदण तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पौष्टिक पदार्थ चवीला सुद्धा अतिशय सुंदर लागतो. कोकणी पद्धतीमध्ये बनवले जाणारे पदार्थ महाराष्ट्रासह संपूर्ण जगभरात फेमस आहेत. हा पदार्थ तांदूळ आणि आंब्याच्या रसापासून बनवला जातो. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात आमरस-पुरी किंवा मॅंगो शेक पिऊन कंटाळा आला असेल तर आंब्याचे सांदण नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • इडलीचे तांदूळ
  • आंब्याचा रस
  • साखर
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • वेलची पावडर
  • बेकिंग सोडा
  • मीठ
  • तूप
Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव

कृती:

  • आंब्याचे सांदण बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीभर तांदूळ स्वच्छ धुवून कॉटनच्या कपड्यावर सुकण्यासाठी ठेवा. सुकलेले तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यात टाकून जाडसर वाटून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात आंब्याचे तुकडे, आवश्यकतेनुसार साखर आणि ओल्या खोबऱ्याचा किस टाकून व्यवस्थित बारीक करून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बारीक केलेले तांदूळ आणि आंब्याचे तयार केलेले मिश्रण टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. तांदळात अजिबात गुठळ्या ठेवू नयेत.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, वेलची पावडर, बेकिंग सोडा आणि मऊपणा वाढवण्यासाठी चमचाभर तूप घालून मिक्स करा.
  • इडलीच्या भांड्याला तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून १५ मिनिटं वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • शिजल्यानंतर तयार केलेले सांदण ताटात काढून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहेत कोकणी पद्धतीमध्ये बनवलेले आंब्याचे सांदण. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यांना खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make mango sandan at home simple food recipe sweet mango recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 09:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव
1

Raw Mango Pickle: १० मिनिटांमध्ये कच्च्या कैरीपासून बनवा चटपटीत आंबट तिखट लोणचं, डाळभाताची वाढेल रंगतदार चव

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?
2

Recipe : हलकी गोड, तोंडात टाकताच विरघळणारी…, उत्तराखंडची 1100 वर्षे जुनी ही रेसिपी तुम्ही कधी ट्राय केली आहे का?

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी
3

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला आतून मिळेल थंडावा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा सत्तूचे देसी ड्रिंक, नोट करून घ्या रेसिपी

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी
4

वेट लॉससाठी परफेक्ट! मिक्स डाळींचा वापर करून झटपट बनवा पौष्टिक खिचडी, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

May 20, 2026 | 09:43 AM
Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

May 20, 2026 | 09:42 AM
Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

May 20, 2026 | 09:40 AM
Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ

Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ

May 20, 2026 | 09:34 AM
Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; 8 व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि ‘AI’ क्षेत्रातील ‘हे’ ऐतिहासिक करार

Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; 8 व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि ‘AI’ क्षेत्रातील ‘हे’ ऐतिहासिक करार

May 20, 2026 | 09:27 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: शिवराज मोटेगावकरच्या अटकेनंतर नांदेडमधील कोचिंग क्लासेस बंद

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: शिवराज मोटेगावकरच्या अटकेनंतर नांदेडमधील कोचिंग क्लासेस बंद

May 20, 2026 | 09:26 AM
धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

May 20, 2026 | 09:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM