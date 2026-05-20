Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Marco Rubio India Visit Us Secretary Visiting India Amid Escalating Iran Conflict Why

Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

Marco Rubio India Visit : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. क्वॉड समितीचे लवकरच आयोजन करण्यात येणार असून या बैठकीसाठी ते उपस्थित राहतील. मात्र, इराणी मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर हा दौरा होत असल्याने खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 10:07 AM
Marco Rubio India Visit

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणशी युद्धादरम्यान अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री भारतात
  • काय आहे नेमकं कारण?
  • जाणून घ्या
Marco Rubio India Visit : नवी दिल्ली : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री लवकरच भारत दौऱ्यावर येणार आहे. भारतातील अमेरिकन दूतावासाने मंगळवारी(९ मे) याची माहिती दिली. भारत लवकरच क्वाड राष्ट्रांच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे. यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो भारत दौऱ्यावर येतील. २३ मे ते २६ मे या दरम्यान ते भारताला भेट देणार आहेत.

PM Modi Italy Visit : ‘स्वागत आहे, माझ्या मित्रा’ , PM मोदी इटलीत दाखल; जॉर्जिया मेलोनी यांनी शेअर केलेला सेल्फी क्षणात व्हायरल

चीनच्या हालचालींवर भारताची नजर?

इराणशी तणावादरम्यान रुबियो यांचा हा दौरा होत असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी भारताला भेट दिले होती. या दौऱ्यानंतर रुबिया यांचा दौरा होत असल्याने अमेरिका इराण युद्धात भारत मध्यस्थी करत आहे का? असा प्रश्न उपस्थि केला जात आहे.

परंतु तज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार, क्वाडचे देश चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी एकत्र येत आहे. या परिषदेत ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका (America)आणि भारत या देशांचा समावेश आहे. अमेरिका-इराण वाद (US Iran Conflict) आणि युक्रेन युद्धावरुन या देशांमध्ये मतभेद असले तरी, चीनला रोखण्यासाठी हा दौरा होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश ?

हिंद-प्रशांत महासागरात चीन(China)च्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याचा या बैठकीचा उद्देश आहे. तसेच जुलै २०२५ नध्ये सुरु करण्यात आलेल्या  क्वॉड क्रिटिकल मिनर्लस एनिशिएटिव्ह या मोहिमेला गती देण्यावरही या परिषदेत चर्चा होऊ शकते.

सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी लागणाऱ्या ग्रेफाइटसाठी अनेक देशांना चीनवर अवलंबून रहावे लागते. परंतु ही मक्तेदारी मोडून काढण्यावर आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावर चर्चा होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रुबिया यांच्या दौऱ्यात भारताच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत उच्चस्तीरय बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले आहे. भारत-अमेरिकेतील संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यावरही चर्चा केली जाणार आहे. तसेचे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार सहाकार्यावरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

काय आहे क्वॉड?

भारत, अमेरिका, जपान (Japan) आणि ऑस्ट्रेलिया या लोकशाही देशांचा एक धोरणात्मक गट म्हणजे क्वॉड समिती आहे. ही समिती जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी मांडली होती. मात्र, चीनने या समितीवर सतत टीका केली आहे. ही समिती चीनला घेरण्यासाठी बनवण्यात आली असल्याचा आरोप चीनने केला आहे.

PM Modi Norway Visit : नॉर्वेमध्ये पत्रकाराच्या ‘त्या’ प्रश्नावरुन PM मोदींनी काढला पळ? VIDEO व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियो भारत दौऱ्यावर कधी येणार आहेत?

    Ans: अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो २३ ते २६ मे दरम्यान भारत दौऱ्यावर येणार आहेत.

  • Que: रुबियो यांच्या भारत दौऱ्याचा काय उद्देश आहे?

    Ans: या दौऱ्याचा उद्देश नवी दिल्लीत होणाऱ्या क्वॉड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होणे आहे. तसेच भारत आणि अमेरिकेतील उर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि द्विपक्षीय व्यापार यांसारख्या विषयांवर चर्चा करणे आहे.

  • Que: इराण तणाव आणि चीनचा प्रभाव या बैठकीसाठी महत्त्वाचा का मानला जात आहे?

    Ans: सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिका इराण तणाव वाढला असून याचा थेट परिणाम जागतिक उर्जा पुरवठेवर होत आहे. होर्मुझची खाडी बंद असल्याने तेल पुरवठा विस्कळीत झाला असून इंधन दर गगनाला भिडले आहेत. तसेच चीनची वाढती मक्तेदारी रोखण्यासाठी देखील ही समिट महत्त्वाची मानली जात आहे.

Web Title: Marco rubio india visit us secretary visiting india amid escalating iran conflict why

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 09:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; 8 व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि ‘AI’ क्षेत्रातील ‘हे’ ऐतिहासिक करार
1

Melodi: भारत-इटली संबंधांना मोदी- मेलोनींच्या मैत्रीचा नवा रंग; 8 व्या भेटीत होणार संरक्षण आणि ‘AI’ क्षेत्रातील ‘हे’ ऐतिहासिक करार

PM Modi Italy Visit : ‘स्वागत आहे, माझ्या मित्रा’ , PM मोदी इटलीत दाखल; जॉर्जिया मेलोनी यांनी शेअर केलेला सेल्फी क्षणात व्हायरल
2

PM Modi Italy Visit : ‘स्वागत आहे, माझ्या मित्रा’ , PM मोदी इटलीत दाखल; जॉर्जिया मेलोनी यांनी शेअर केलेला सेल्फी क्षणात व्हायरल

PM Modi Norway Visit : नॉर्वेमध्ये पत्रकाराच्या ‘त्या’ प्रश्नावरुन PM मोदींनी काढला पळ? VIDEO व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ
3

PM Modi Norway Visit : नॉर्वेमध्ये पत्रकाराच्या ‘त्या’ प्रश्नावरुन PM मोदींनी काढला पळ? VIDEO व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!
4

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

May 20, 2026 | 10:10 AM
Free Fire Max: प्लेयर्ससाठी खुशखबर! स्पिन करा अन् जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स… ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: प्लेयर्ससाठी खुशखबर! स्पिन करा अन् जिंका आकर्षक रिवॉर्ड्स… ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

May 20, 2026 | 10:03 AM
Recipe : डाळीपासून नाही यंदा बटाट्यापासून झटपट बनवा कुरकरीत मेदुवडे, रेसिपी नोट करा

Recipe : डाळीपासून नाही यंदा बटाट्यापासून झटपट बनवा कुरकरीत मेदुवडे, रेसिपी नोट करा

May 20, 2026 | 09:56 AM
Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

Marco Rubio India Visit : इराणशी युद्धाच्या भडक्यादरम्यान अमेरिकन मंत्री भारतात; काय आहे कारण?

May 20, 2026 | 09:53 AM
Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

Mango Recipe: कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा रसाळ आंब्याचे सांदण, १० मिनिटांमध्ये तयार होणारी पौष्टिक रेसिपी

May 20, 2026 | 09:43 AM
Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

May 20, 2026 | 09:42 AM
Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजाला उंबरठा असणे का आहे महत्त्वाचे, जाणून घ्या कारणे

May 20, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM