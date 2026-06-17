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Dia Mirza Statement : ‘हवामान बदलाला पुरुष जबाबदार, दिया मिर्झाच्या वक्तव्याने सोशल मीडियावर खळबळ; म्हणाली, ‘मी माझ्या..’

Updated On: Jun 17, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

दिया मिर्झाने हवामान बदलासाठी पुरुषांना जबाबदार ठरवल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. मात्र अभिनेत्री अजूनही आपल्या विधानावर ठाम आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

दिया मिर्झा सध्या तिच्या एका वक्तव्यामुळे वादात सापडली आहे. अभिनेत्री असण्यासोबतच, ती संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाची (United Nations Environment Programme) सदिच्छा दूत (Goodwill Ambassador) देखील आहे. अलीकडेच, सोहा अली खानसोबतच्या संभाषणात, या अभिनेत्रीने पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे जागतिक हवामानाला हानी पोहोचत असल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे तिला ऑनलाइन ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. आपल्या वक्तव्यात, दियाने म्हटले आहे की हवामान बदल आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अशांततेसाठी पुरुष जबाबदार आहेत. या वक्तव्यानंतर, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या एका मोठ्या गटाने या अभिनेत्रीला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली, ज्यावर दियाने आता प्रत्युत्तर दिले आहे.

सोहा अली खानच्या पॉडकास्टवर बोलताना, दिया मिर्झाने हवामान बदल आणि पर्यावरणाच्या हानीसाठी पुरुषांना जबाबदार धरले. ती म्हणाली, “पितृसत्ता हे हवामान बदलाचे सर्वात मोठे कारण आहे. या जगातील पुरुषच आहेत जे…” सोहाने दियाला मध्येच थांबवत म्हटले, “तुम्ही पुरुषी अहंकाराबद्दल बोललात.” त्यानंतर दिया पुढे म्हणाली, “हो, पुरुषांनीच हवामान बदलाला खतपाणी घातले आहे आणि आज जगातील अशांततेसाठी ते पूर्णपणे जबाबदार आहेत. आणि हे केवळ ग्लोबल साउथमध्येच नाही, तर ग्लोबल नॉर्थमध्येही घडत आहे.”

सोशल मीडियावर झालेल्या टीकेला उत्तर देताना दिया मिर्झा म्हणाली, “तुमच्यापैकी बरेच जण यावर चर्चा करत असल्यामुळे, हे शक्य तितक्या सोप्या भाषेत समजावून सांगणेच योग्य ठरेल. ‘पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे हवामान संकट निर्माण झाले आहे,’ या माझ्या विधानावर मी आजही ठाम आहे. हवामान बदलाला अनेकदा पर्यावरणीय संकट मानले जाते, पण ते विषमतेचेही संकट आहे. शतकानुशतके पितृसत्ताक व्यवस्थांनी सत्ता आपल्या हातात ठेवली आहे, निसर्गाची काळजी घेण्याऐवजी त्याच्या शोषणाला प्राधान्य दिले आहे, आणि निसर्ग व असुरक्षित समुदायांना संरक्षणाऐवजी शोषणाची वस्तू म्हणून पाहिले आहे.”

दिया पुढे लिहिते, “पितृसत्ताक समाजात महिला आणि मुलींना जशी वागणूक दिली जाते, तशीच वागणूक जंगले, नद्या, महासागर आणि परिसंस्थांना दिली जाते. त्यांनाही केवळ ‘वस्तू’ किंवा ‘माल’ म्हणून वागवले गेले आहे, आणि याचे परिणाम आता दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत.” ‘ऑल अबाऊट हर’च्या या भागात, आरती आणि मी यावरही चर्चा केली की पुरुषांच्या शोषक, उदासीन आणि वर्चस्ववादी व्यवस्थांनी हवामान बदलाला खतपाणी घालणाऱ्या आर्थिक संरचना कशा निर्माण केल्या आहेत.

दिया पुढे म्हणाली”शोषक, वर्चस्ववादी व्यवस्थाच निसर्ग संवर्धन आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना कमकुवत करण्याचे काम करत आहेत. महिला आणि मुली, विशेषतः असुरक्षित समुदायांमधील, अनेकदा हवामान बदलाच्या परिणामांना, जसे की पाण्याची टंचाई, अन्नसुरक्षेचा अभाव, विस्थापन आणि उपजीविकेचे नुकसान, यांना सर्वात आधी सामोरे जातात. ”

 

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दिया मिर्झा म्हणते”जेव्हा आपण हवामान बदलाच्या कृतीबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण न्यायाबद्दलही बोलले पाहिजे. आपण अशा व्यवस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पाहिजे, ज्या काळजी, सहकार्य आणि निसर्गाचे संरक्षण यांसारख्या मूल्यांना कमी लेखत असताना सतत शोषण आणि उपभोगाला प्रोत्साहन देतात.” “हवामान संकट केवळ कार्बनपुरते मर्यादित नाही. ते आपण एकमेकांशी आणि नैसर्गिक जगाशी कसे वागतो याबद्दलही आहे. एक शाश्वत भविष्य घडवण्यासाठी, आपण वर्चस्वाच्या व्यवस्थांपासून दूर जाऊन समानता, करुणा आणि सर्व सजीवांबद्दल आदर यावर आधारित व्यवस्थांकडे वाटचाल केली पाहिजे.”

Web Title: Dia mirza statement men are responsible for climate change actress remark sparks social media debate says

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Published On: Jun 17, 2026 | 09:43 AM

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