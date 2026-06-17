Jalna Crime: ‘त्या मला मारून टाकतील’ भीती ठरली खरी? पत्नी आणि चार मुलींनी मिळून वडिलांची केली हत्या

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काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील मृतकाचे नाव शालिकराम शिवाजी दांडगे (वय ४०) असे आहे. शालिकराम दांडगे हे लग्नानंतर सासरच्या जागेत टाकळी येथे घर बांधून पत्नी आणि मुलींसह राहत होते. काही दिवसांपासून कुटुंबात वाद सुरू होते. याच वादातून शालिकराम यांची हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नातेवाईकांनी फोन करून ऋषिकेश दांडगे यांना शालिकराम यांच्या मृत्यूची माहिती दिली. ते टाकळी येथे पोहोचले असता शालिकराम यांचा मृतदेह जाफराबाद ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला होता. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्यांनतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करण्यात आला तेव्हा दोन्ही पायांच्या पोटऱ्यांवर, मनगटाजवळ तसेच शरीराच्या विविध भागांवर गंभीर मारहाणीच्या खुणा आढळून आल्या. दोन्ही गुडघे आणि खुब्यांवर निळसर व्रण होते, तर जखमांमधून रक्तस्त्राव झाल्याचेही दिसून आले.
त्या मला मारून टाकतील…
शालिकराम दांडगे हे मृत्यूच्या 15 ते 20 दिवसांपूर्वी आपल्या मूळ गावी पद्मावती येथे आले होते. तेव्हा त्यांनी पत्नी आणि मुलींकडून वारंवार मारहाण होत असल्याची व्यथा त्यांनी कुटुंबीयांनी सांगितली होती. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी अंगावर उकळते पाणी, तिखट आणि मीठ टाकून फेकण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. “त्या मला एक दिवस मारून टाकतील,” अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली होती.
पत्नी आणि चारही मुलींवर गुन्हा दाखल
या प्रकरणी शालिकराम दांडगे यांच्या सावत्र भाऊ ऋषिकेश दांडगे यांनी जाफराबाद पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी पत्नी कोकिळा शालिकराम दांडगे (वय 38 वर्ष), मुलगी नेहा किरण तारू (वय 25 वर्ष, रा. अंधारी), कोमल शालिकराम दांडगे (वय 20 वर्ष) तसेच दोन अल्पवयीन मुलींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेचा पुढील तपास जाफराबाद पोलिस करत आहेत.
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Ans: शालिकराम शिवाजी दांडगे असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे.
Ans: पत्नी कोकिळा दांडगे आणि चार मुलींविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: शरीराच्या विविध भागांवर मारहाणीच्या खुणा, निळसर व्रण आणि जखमांचे चिन्ह आढळले.