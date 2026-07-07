Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

दिवसाची सुरुवात पोटभर नाश्ता करून केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्ता केल्यामुळे केवळ पोट भरलेले राहत नाही तर संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. सकाळच्या नाश्त्यात बऱ्याचदा कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट मसालेदार ओट्स बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय टेस्टी लागतो. वाढलेले वजन कमी करताना आहारात इतर कोणत्याही पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी ओट्स खावेत. यामध्ये असलेले उच्च फायबर शरीराची पचनक्रिया सुरळीत ठेवतात आणि वजन कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही ओट्स बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. ओट्स आणि मुगाची डाळ सहज पचन होते. चला तर जाणून घेऊया मसालेदार ओट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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