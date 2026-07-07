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Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Updated On: Jul 07, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यास झटपट तुम्ही मसाला ओट्स बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा गुणकारी ठरेल. जाणून घ्या रेसिपी.

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा चविष्ट हेल्दी मसालेदार ओट्स

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विस्तार

दिवसाची सुरुवात पोटभर नाश्ता करून केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्ता केल्यामुळे केवळ पोट भरलेले राहत नाही तर संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. सकाळच्या नाश्त्यात बऱ्याचदा कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही झटपट मसालेदार ओट्स बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय टेस्टी लागतो. वाढलेले वजन कमी करताना आहारात इतर कोणत्याही पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी ओट्स खावेत. यामध्ये असलेले उच्च फायबर शरीराची पचनक्रिया सुरळीत ठेवतात आणि वजन कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही ओट्स बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. ओट्स आणि मुगाची डाळ सहज पचन होते. चला तर जाणून घेऊया मसालेदार ओट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • ओट्स
  • मूगडाळ
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • गाजर
  • हिरवे मटार
  • आलं लसूण पेस्ट
  • तेल
  • पाणी
  • हळद
  • लाल तिखट
  • मॅगी मसाला
  • तेल
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कृती:

  • मसाला ओट्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मूग डाळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे डाळ सहज शिजेल.
  • कढई गरम करून त्यात ओट्स भाजून घ्या आणि ताटात काढून घ्या. त्यानंतर कढईमध्ये तेल गरम करून जिरं, हिरवी मिरची आणि बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कांदा शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा. टोमॅटो, गाजर, मटार आणि सिमला मिरची घालून काहीवेळ मंद आचेवर शिजवा.
  • भाज्या शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, मॅगी मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • भाजलेल्या मसाल्यांमध्ये ओट्स आणि भिजवलेली मुगडाळ घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून शिजण्यासाठी ठेवा.
  • झाकण मारून मंद आचेवर ५ ते ७ मिनिटं ओट्स शिजल्यानंतर वरून वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले हेल्दी टेस्टी मसाला ओट्स.

Web Title: How to make masala oats at home simple breakfast recipe benefits of oats

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Published On: Jul 07, 2026 | 10:08 AM

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