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पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या नाचणीपासून बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ, हाडे मजबूत होण्यासोबतच शरीराला मिळेल भरपूर पोषण

दैनंदिन आहारात नाचणीचा समावेश करावा. नाचणीच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. यामध्ये असलेले कॅल्शियम, फायबर, प्रथिने, लोह, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. नाचणीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळतात, ज्यामुळे हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. अनेक लोक रोजच्या आहारात नाचणीपासून बनवलेल्या पदार्थांचा समावेश करतात. नाचणी खाल्ल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य चांगले राहते. चला तर जाणून घेऊया शरीराला पोषण देण्यासाठी नाचणीपासून कोणते पदार्थ बनवून खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jul 07, 2026 | 11:03 AM
पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या नाचणीपासून बनवा 'हे' चविष्ट पदार्थ, हाडे मजबूत होण्यासोबतच शरीराला मिळेल भरपूर पोषण

पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या नाचणीपासून बनवा 'हे' चविष्ट पदार्थ, हाडे मजबूत होण्यासोबतच शरीराला मिळेल भरपूर पोषण

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1 / 5 नाचणीच्या पिठापासून थालीपीठ बनवू शकता. वेगवेगळे मसाले, नाचणीचे पीठ आणि इतर भाज्या टाकून बनवलेले थालीपीठ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

नाचणीच्या पिठापासून थालीपीठ बनवू शकता. वेगवेगळे मसाले, नाचणीचे पीठ आणि इतर भाज्या टाकून बनवलेले थालीपीठ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

2 / 5 दक्षिण भारतात नाचणीच्या पिठाचा वापर करून रागी मुंडे बनवले जातात. नाचणीचे पीठ गरम पाण्यात वाफवून त्याचे गोळे बनवले जातात. हे मुंडे कोणत्याही रस्सासोबत किंवा आमटीसोबत खाल्ले जातात.

दक्षिण भारतात नाचणीच्या पिठाचा वापर करून रागी मुंडे बनवले जातात. नाचणीचे पीठ गरम पाण्यात वाफवून त्याचे गोळे बनवले जातात. हे मुंडे कोणत्याही रस्सासोबत किंवा आमटीसोबत खाल्ले जातात.

3 / 5 सकाळच्या नाश्त्यात झटपट तुम्ही नाचणीच्या पिठाच्या इडली बनवू शकता. इडली हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो.

सकाळच्या नाश्त्यात झटपट तुम्ही नाचणीच्या पिठाच्या इडली बनवू शकता. इडली हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो.

4 / 5 शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी नाचणीच्या पिठापासून बनवलेले थंडगार आंबील प्यावे. यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी नाचणीच्या पिठापासून बनवलेले थंडगार आंबील प्यावे. यामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.

5 / 5 नाचणीमध्ये फायबर, कॅल्शियम आणि प्रथिने मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. सकाळच्या नाश्त्यात घाईगडबडीच्या वेळी तुम्ही नाचणीच्या पिठापासून डोसा बनवू शकता.

नाचणीमध्ये फायबर, कॅल्शियम आणि प्रथिने मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. सकाळच्या नाश्त्यात घाईगडबडीच्या वेळी तुम्ही नाचणीच्या पिठापासून डोसा बनवू शकता.

Web Title: Try these delicious ragi recipes packed with nutrients to strengthen bones and nourish your body

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Published On: Jul 07, 2026 | 11:03 AM

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