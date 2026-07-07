पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या नाचणीपासून बनवा ‘हे’ चविष्ट पदार्थ, हाडे मजबूत होण्यासोबतच शरीराला मिळेल भरपूर पोषण

दैनंदिन आहारात नाचणीचा समावेश करावा. नाचणीच्या सेवनामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. यामध्ये असलेले कॅल्शियम, फायबर, प्रथिने, लोह, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. नाचणीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळतात, ज्यामुळे हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच शरीराला आवश्यक पोषण मिळते. अनेक लोक रोजच्या आहारात नाचणीपासून बनवलेल्या पदार्थांचा समावेश करतात. नाचणी खाल्ल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य चांगले राहते. चला तर जाणून घेऊया शरीराला पोषण देण्यासाठी नाचणीपासून कोणते पदार्थ बनवून खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)