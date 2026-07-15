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Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा गाडीवर मिळते तशी ‘अंडा भुर्जी’, चवीसोबत आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:20 AM IST
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सारांश

Egg Bhurji Recipe : अंड्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने,जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात ज्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. स्ट्रीटवर मिळते तशी मसालेदार अंडा भुर्जी तुम्ही घरीदेखील अगदी सहज तयार करु शकता.

Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा गाडीवर मिळते तशी 'अंडा भुर्जी', चवीसोबत आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • सकाळच्या नाश्त्यासाठी अंडा भुर्जी एक लोकप्रिय पदार्थ ठरतो.
  • तूपात भाजलेला पाव आणि त्याच्यासोबत भुर्जी.. हे काॅम्बीनेशनच न्यारं.
  • तुम्ही अगदी स्ट्रीट स्टाईल अंडा भुर्जी घरीदेखील बनवू शकता.
भारतातील प्रत्येक शहरात रस्त्याच्या कडेला लागलेल्या फूड स्टॉलवर मिळणारी स्ट्रीट स्टाईल अंडा भुर्जी ही अनेकांची आवडती डिश आहे. मसालेदार चव, बटरचा सुगंध, भरपूर कांदा-टोमॅटो आणि कोथिंबिरीची सजावट यामुळे ही भुर्जी साध्या घरगुती भुर्जीपेक्षा वेगळी आणि अधिक चविष्ट लागते. सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या झटपट जेवणापर्यंत कोणत्याही वेळी हा पदार्थ सहज बनवता येतो. घरच्या घरी अगदी हॉटेल किंवा स्टॉलसारखी चव मिळवण्यासाठी योग्य प्रमाणात मसाले आणि अंडी जास्त शिजू न देणे महत्त्वाचे असते. काही मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी पाहुणे आले असतील किंवा झटपट काहीतरी चविष्ट बनवायचे असेल, तर उत्तम पर्याय ठरते.

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साहित्य

  • 4 अंडी
  • 2 मध्यम कांदे (बारीक चिरलेले)
  • 2 टोमॅटो (बारीक चिरलेले)
  • 2 हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)
  • 1 टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट
  • 2 टेबलस्पून बटर
  • 1 टेबलस्पून तेल
  • ½ टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून धने-जिरे पूड
  • ½ टीस्पून गरम मसाला
  • ¼ टीस्पून पावभाजी मसाला (ऑप्शनल)
  • चवीनुसार मीठ
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • लिंबाचा रस
कांदा-लसूणचा वापर न करता अस्सल पारंपरिक पद्धतीने बनवा लाल भोपळ्याचे चविष्ट भरीत, पचनासाठी अतिशय हलका पदार्थ

कृती

  • एका तव्यावर तेल आणि बटर गरम करा. त्यात बारीक चिरलेले कांदे घालून सोनेरी होईपर्यंत परता.
  • आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरव्या मिरच्या घालून एक मिनिट परता. त्यानंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • हळद, लाल तिखट, धने-जिरे पूड, गरम मसाला, पावभाजी मसाला आणि मीठ घालून मसाला नीट परता.
  • एका भांड्यात अंडी फोडून हलके फेटा आणि तयार मसाल्यावर ओता.
  • मध्यम आचेवर सतत हलवत अंडी मसाल्यात मिसळा. अंडी जास्त कोरडी होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
  • भुर्जी जवळपास तयार झाल्यावर थोडे बटर, कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • गरमागरम स्ट्रीट स्टाईल अंडा भुर्जी बटर लावलेल्या पाव, ब्रेड, चपाती किंवा पराठ्यासोबत सर्व्ह करा. वरून थोडी कोथिंबीर आणि बटर घातल्यास चव आणखी खुलते.
 

Web Title: Make street style egg bhurji at home morning breakfast recipe in marathi

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Published On: Jul 15, 2026 | 09:20 AM

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