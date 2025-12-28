Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

चहा कॉफी पिणे कायमचे जाल विसरून! सकाळच्या नाश्त्यात प्या गरमागरम पौष्टिक कुळीथ सूप, सर्दी खोकल्यावर जबरदस्त उपाय

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुळीथ सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ शरीरासाठी फायदेशीर आहे. हाडांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी कुळीथ सूप प्यावे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:00 AM
चहा कॉफी पिणे कायमचे जाल विसरून! सकाळच्या नाश्त्यात प्या गरमागरम पौष्टिक कुळीथ सूप

चहा कॉफी पिणे कायमचे जाल विसरून! सकाळच्या नाश्त्यात प्या गरमागरम पौष्टिक कुळीथ सूप

Follow Us:
Follow Us:

थंडीच्या दिवसांमध्ये आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. कधी सर्दी तर कधी खोकल्यामुळे संपूर्ण आरोग्यावर बिघडून जाते. सतत होणाऱ्या सर्दी खोकल्यामुळे नाकातून पाणी येणे, नाक झोंबणे, नाकातून सर्दी येणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. याशिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये पोट जड होणे, पचनक्रिया बिघडणे इत्यादी समस्या वाढू लागतात. हिवाळ्यात सकाळ झाल्यानंतर सगळ्यात आधी चहा किंवा कॉफी प्यायली जाते. पण त्याऐवजी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळच्या नाश्त्यासाठी कुळीथ सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कुळीथ आरोग्यासाठी अतिशय गुणकारी असतात. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती सुधारतात आणि साथीच्या आजारांपासून शरीराचा बचाव करतात. चला तर जाणून घेऊया कुळीथ सूप बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा ‘आलू चॉप’ तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

साहित्य:

  • कुळीथ
  • तूप
  • लसूण
  • मीठ
  • जिरं
  • हिंग
  • हळद
  • मीठ
  • कोथिंबीर
तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा मुखवास, शरीराला होतील आरोग्यदायी फायदे

कृती:

  • कुळीथ सूप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात कुळीथ टाकून बारीक पावडर करून घ्या.
  • टोपात तेल गरम करून त्यात तूप, ठेचलेला लसूण, जिरे, हिंग, हळद आणि कुळीथ पीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सूप बनवताना गॅस मंद आचेवर ठेवावा. यामुळे पीठ जळणार नाही आणि पदार्थाची चव सुद्धा बिघडणार नाही.
  • त्यानंतर त्यात पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • सूपला उकळी आल्यानंतर काळीमिरी पावडर घालून व्यवस्थित उकळी काढा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कुळीथ सूप. हा पदार्थ थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीरासाठी अतिशय फायदेशीर ठरेल.

Web Title: How to make kulith soup at home simple food recipe kulith soup recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता
1

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
2

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
3

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
4

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM