शाळेच्या डब्यासाठी काय बनवावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पनीर बेसनाचे पॅनकेक, नोट करून घ्या रेसिपी

सुट्टी संपल्यानंतर मुलांच्या शाळा सुरु झाल्या आहेत. शाळा सुरु झाल्यानंतर सर्वच पालकांना पडललेला एकमेव प्रश्न म्हणजे मुलांच्या डब्यात काय बनवावे. नेहमीच चपाती भाजी, पराठा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर मुलांना काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी बऱ्याचदा मुलांना विकतचे पदार्थ आणून खाण्यास दिले जातात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट पनीर बेसनाचे पॅनकेक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते. पनीर खायला सगळ्यांचं आवडते. वजन कमी करताना आहारात पनीरचे सेवन करावे. यामुळे वाढलेले वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते आणि शरीराला कोणतीही हानी पोहचत नाही. बेसन आणि पनीर एकत्र बनवलेले पॅनकेक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त हेल्दी आहेत. सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत पॅनकेक अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया पनीर बेसन पॅनकेक बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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