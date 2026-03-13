वयाच्या 66 व्या वर्षी खरंच प्रेग्नंट आहेत नीना गुप्ता? प्रेग्नंसीच्या अफवांवर ‘ये लो, बधाई हो’ म्हणत दिली प्रतिक्रिया

बॉलीवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत, पण यावेळी अभिनेत्री कोणत्या चित्रपटामुळे नाही तर त्यांच्या गरोदरपणाच्या अफवांमुळे चर्चेत आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर असे दावे फिरत आहेत की ६६ वर्षीय नीना गुप्ता प्रेग्नंट आहेत. आता, नीना गुप्ता यांनी स्वतः या प्रकरणावर मौन सोडले आहे आणि विनोदी पद्धतीने या अफवांना नकार दिला आहे.
एका मीडिया पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत नीना गुप्ता यांनी या अफवांना पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे. तिच्या दिसण्याबद्दल आणि लोकांच्या कमेंट्सबद्दल विचारले असता, अभिनेत्रीने यावर आता हसून उत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या, “आता फक्त खऱ्या आयुष्यात ‘बधाई हो’ हेच उरले होते.” लोक ‘बेबी बंप’ कशाला मानत आहेत हे तिने पुढे स्पष्ट केले. नीना म्हणाल्या, “अभिनंदन’ असे काही नाही. मी प्रेग्नंट नाही. खरं सांगायचं तर, त्या दिवशी मी घातलेल्या साडीचे मटेरियल खूप जाड होते, म्हणूनच मी कार्यक्रमात थोडी जाड दिसत होते.”
नीना गुप्ता यांनी संपूर्ण चर्चेचा सकारात्मक दृष्टिकोन घेतला आणि त्यावर टीकाही केली. अभिनेत्री म्हणाली, “खरं सांगायचं तर, माझ्या वयात गर्भधारणेबद्दलच्या चर्चा मला खूप मजेदार वाटतात. यावरून दिसून येते की आपण एक राष्ट्र म्हणून विकसित होत आहोत आणि अशा गोष्टींबद्दलचा आपला विचार बदलत आहे.”
विजय आणि रश्मिकाच्या लग्नापासून चर्चा
नीना गुप्ता हैदराबादमध्ये साऊथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला उपस्थित राहिल्या तेव्हापासून या चर्चेला उधाण आले. या हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमातून, साडीमध्ये पापाराझींसाठी पोज देताना नीना यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी व्हिडिओंखाली कमेंट करायला सुरुवात केली आणि विचारले की त्यांचे पोट मोठे दिसत आहे का? आणि त्या प्रेग्नंट आहेत का?. ही कंमेंट चांगलीच चर्चेत आली. नीना या नेहमीच चर्चेचा विषय राहिल्या आहेत.
नीना गुप्ता यांचे वैयक्तिक जीवन नेहमीच प्रेरणादायी वाटते
नीना गुप्ता यांचे वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच अनेकांसाठी प्रेरणादायी राहिले आहे. १९८० च्या दशकात, जेव्हा लिव-इन रिलेशनशिप आणि अविवाहित आई होणे यांसारख्या गोष्टींवर समाजात मोठे बंधन आणि टीका होती, तेव्हा नीना गुप्ता यांनी व्हिव्ह रिचर्ड्स यांच्यासोबतचे नाते स्वीकारत आणि मुलगी मसाबा गुप्ता हिला एकटीने वाढवण्याचा धाडसी निर्णय घेत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्या काळातील सामाजिक दबावाचा सामना करत त्यांनी मसाबाची जपणूक आणि संगोपन केले. त्यानंतर २००८ मध्ये त्यांनी विवेक मेहरा यांच्याशी विवाह करून आपल्या आयुष्यातील एक नवा आणि स्थिर अध्याय सुरू केला.