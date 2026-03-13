Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? ‘तारीख पे तारीख’ पुन्हा सुरुच

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Updated On: Mar 13, 2026 | 09:34 AM
नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या निकालाबाबत ‘तारीख पे तारीख’ सुरूच आहे. अंतिम टप्प्यात पोहोचलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पार पडली. यावेळी दोन्ही गटांनी आपण अंतिम युक्तिवादास तयार असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर पुढच्या तारखेला सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. ही सुनावणी नेमक्या कोणत्या तारखेला होणार आहे, हे मात्र अद्याप निश्चित नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते दोन्ही पक्षकारांना नंतर सांगण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण कोणाचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये एकसंध शिवसेनेतून फुटलेल्या एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्याच्या आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातील ४० आमदारांसह बंडखोरी केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यावर पुढच्या तारखेला सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेच्या अंतिम युक्तिवादासाठी पुढची तारीख ही उपलब्धतेनुसार देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला. ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे आणि पक्षाची मूळ ओळख धनुष्यबाण चिन्हाशी जोडलेली आहे. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो.

आयोगाच्या निर्णयाला स्थगितीस नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. परंतु पूर्ण निकालापर्यंत शिंदे गटाला चिन्हाचा तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी दिली. ७ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला.

विधानसभा अध्यक्षांकडून शिवसेनेला मान्यता

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा फारसा प्रभाव पडत नाही. दरम्यान, शिवसेना फुटीशी संबंधित आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे गटाला झुकते माप देताना ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली.

हेदेखील वाचा : Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Web Title: Hearing regarding the shiv sena party has been postponed again

Published On: Mar 13, 2026 | 09:34 AM

Mar 13, 2026 | 09:34 AM
