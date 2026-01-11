Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पुस्तकप्रेमींसाठी सुरू झाला आहे World Book Fair 2026; एंट्री आहे एकदम फ्री आणि अन्य डिटेल्स जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:26 AM
World Book Fair 2026

  • पुस्तकप्रेमींसाठी खास, नवी दिल्ली येथे सुरु झालाय विश्व पुस्तक मेळावा.
  • या मेळावा 8 दिवस सुरु राहणार आहे ज्यात 1,000 पेक्षा जास्त प्रकाशक सहभागी करण्यात आले आहेत.
  • चला मेळाव्याची थीम काय आहे ते जाणून घ्या.
पुस्तकांच्या जगातील सर्वात मोठा उत्सव म्हणून ओळखला जाणारा नवी दिल्ली विश्व पुस्तक मेळा (World Book Fair 2026) यंदा नव्या संकल्पना, व्यापक मांडणी आणि जागतिक सहभागासह पुन्हा एकदा वाचकांच्या भेटीला येत आहे. 10 जानेवारी ते 18 जानेवारी 2026 या कालावधीत दिल्लीतील भव्य भारत मंडपम हे ठिकाण आंतरराष्ट्रीय साहित्यिक व्यासपीठात रूपांतरित होणार आहे. नेशनल बुक ट्रस्टच्या आयोजनाखाली होणारा हा 53वा विश्व पुस्तक मेळा तब्बल 40,000 चौरस मीटर क्षेत्रफळात पसरलेला आहे. यामध्ये 35 हून अधिक देशांतील 1,000 पेक्षा जास्त प्रकाशक सहभागी होत असून, हा मेळा जगातील सर्वात मोठ्या साहित्यिक कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो.

भारतातील अनोखं रेल्वे स्टेशन जो रविवारी घेतो सुट्टी; ना हॉर्न, ना ट्रेन… जाणून घ्या नाव नसलेल्या या स्टेशनची कहाणी

यंदाची खास थीम

2026 च्या पुस्तक मेळ्याची मध्यवर्ती संकल्पना अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. “Indian Military History: Valour and Wisdom @ 75” ही यंदाची थीम भारतीय सशस्त्र दलांना समर्पित आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाने देशासाठी दिलेल्या योगदानाचे दर्शन या थीममधून घडते. या अनुषंगाने एक स्वतंत्र पवेलियन उभारण्यात आले आहे. येथे पुस्तके, छायाचित्रे, माहितीपट आणि लाईव्ह सादरीकरणांच्या माध्यमातून भारतीय सैन्याचा इतिहास उलगडून दाखवला जाईल. लष्करी इतिहास व रणनीतीवर आधारित 500 हून अधिक पुस्तके येथे उपलब्ध असून, त्यापैकी अनेक पुस्तके स्वतः सैनिक व अनुभवी तज्ज्ञांनी लिहिलेली आहेत.

कतार ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’, स्पेन ‘फोकस कंट्री’

हा मेळा जरी दिल्लीमध्ये होत असला, तरी येथे जगभरातील साहित्यिक संस्कृतीचा अनुभव घेता येईल. यंदा कतार देशाला *‘गेस्ट ऑफ ऑनर’*चा मान देण्यात आला आहे, ज्यासाठी विशेष विभाग राखीव असेल. तसेच स्पेन हा ‘फोकस कंट्री’ असल्याने स्पॅनिश लेखक, साहित्य आणि कथा यांची खास झलक पाहायला मिळेल. याशिवाय रशिया, जपान, यूएई यांसारखे अनेक देशही आपल्या स्टॉल्ससह सहभागी होत आहेत.

मुलांसाठी खास ‘चिल्ड्रन्स पवेलियन’

कुटुंबासह मेळ्याला येत असाल, तर हॉल क्रमांक 6 नक्की भेट द्या. येथे उभारलेला ‘चिल्ड्रन्स पवेलियन’ (किड्ज एक्सप्रेस) मुलांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे. येथे केवळ पुस्तकेच नाहीत, तर शिकत-खेळत अनुभव देणारे अनेक उपक्रम आहेत:

गोष्ट सांगण्याचे (स्टोरी टेलिंग) सत्र

कार्टून डिझाइन आणि कॅलिग्राफी वर्कशॉप्स
क्रिएटिव्ह कॉर्नर्स आणि संवाद सत्रे
परदेशी लेखकांशी थेट भेटीगाठी

संध्याकाळी संगीत आणि कविता

सूर्यास्तानंतरही मेळ्याची चैतन्यपूर्ण वातावरण कायम राहणार आहे. दररोज संध्याकाळी लाईव्ह म्युझिक, लोकनृत्य आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यंदाच्या लष्करी थीमनुसार आर्मी आणि नेव्ही बँड्सची खास मैफल रंगणार आहे. प्रसिद्ध संगीतकार रिकी केज तसेच पारंपरिक लोकगायकांच्या सादरीकरणांचा आनंदही घेता येईल. काव्यप्रेमींसाठी *‘पोएट्री नाइट्स’*चे आयोजन असून, देश-विदेशातील कवी आपल्या रचना सादर करतील.

डिजिटल वाचकांसाठी ई-बुक्सची मेजवानी

डिजिटल वाचनाची आवड लक्षात घेऊन मेळ्यात ‘राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय’ उपक्रम राबवण्यात येत आहे. येथे उभारलेल्या डिजिटल कियोस्कवर 6,000 पेक्षा अधिक मोफत ई-बुक्स वाचता येतील. तसेच एआय, गेमिंग आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कथा सांगण्याच्या आधुनिक पद्धतींवर चर्चा व सादरीकरणेही पाहायला मिळतील.

Winter Trekking Spots : कमी गर्दी, जास्त निसर्ग; हिवाळ्यात ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम ठिकाणे

प्रवेश, वेळ आणि प्रवासाची माहिती

या मेळ्याची सर्वात आनंदाची बाब म्हणजे प्रवेश पूर्णपणे मोफत आहे.

  • वेळ: सकाळी 11:00 ते रात्री 8:00 (दररोज)
  • कसे पोहोचाल: दिल्ली मेट्रोचा वापर करणे सर्वात सोयीचे. ब्लू लाईनवरील सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन येथे उतरावे.
  • शटल सेवा: गेट क्रमांक 10 पासून मोफत शटल बसची सुविधा उपलब्ध आहे, जी थेट प्रवेशद्वारापर्यंत नेईल.
मेळा अत्यंत मोठ्या परिसरात पसरलेला असल्याने आरामदायक पादत्राणे (शूज) घालून जाणे फायदेशीर ठरेल, जेणेकरून लष्करी प्रदर्शनांपासून आंतरराष्ट्रीय स्टॉल्सपर्यंत सर्व काही निवांतपणे पाहता येईल. एकूणच, साहित्य, संस्कृती, इतिहास आणि तंत्रज्ञान यांचा अनोखा संगम अनुभवायचा असेल, तर नवी दिल्ली विश्व पुस्तक मेळा 2026 ही संधी अजिबात चुकवू नका.

