Winter Trekking Spots : कमी गर्दी, जास्त निसर्ग; हिवाळ्यात ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम ठिकाणे

हिवाळ्यात हिमालयातील ट्रेकिंग म्हणजे निसर्गाचं वेगळंच रूप अनुभवण्याची संधी. बर्फाच्छादित शिखरं, शांत दऱ्या आणि कमी गर्दीमुळे हिवाळी ट्रेकिंग अनेक ट्रेकर्ससाठी खास ठरतं.

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:15 PM
Winter Trekking Spots : कमी गर्दी, जास्त निसर्ग; हिवाळ्यात ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम ठिकाणे

(फोटो सौजन्य – istock)

  • बर्फाच्छादित शिखरं, शांत दऱ्या आणि स्वच्छ हवा यामुळे हिमालयातील हिवाळी ट्रेकिंग खास आणि संस्मरणीय ठरतं.
  • दायरा बुग्याल, गिदारा बुग्याल, हर की दून यांसारखी ठिकाणं कमी गर्दीची असून निसर्गाच्या जवळ जाण्याची संधी देतात.
  • काही ट्रेक्स नवशिक्यांसाठी व कुटुंबासाठी सोपे आहेत, तर काही अनुभवी ट्रेकर्ससाठी आव्हानात्मक आणि रोमांचक अनुभव देतात.
हिवाळ्यात हिमालयातील आणि इतर ठिकाणच्या लहान-मोठ्या शिखरांवर ट्रेकिंग करण्याची मजा काही वेगळीच असते. अनेक ट्रेकर्स हिवाळ्यामध्ये हिमालयात जाऊन ट्रेकिंगचा आनंद लुटतात. हिवाळ्यात हिमालयातील ट्रेकिंग फील्ड पूर्णपणे बदलून जातात. हिमालयाच्या दऱ्याखोऱ्याऱ्यांमध्ये असे अनेक अद्भुत ट्रेकिंग स्पॉट्स आहेत, जे अजूनपर्यंत अनेकांच्या नजरेत आलेले नाहीत.

देवरिया ताल-चंद्रशिला

निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये ज्यांना वेळ घालवायला आवडतं त्यांच्यासाठी उत्तराखंडमधील देवरिया ताल-चंद्रशिला ट्रेक हा उत्तम पर्याय आहे. जर तुम्ही यापूर्वी कधीही हा ट्रेक केला नसेल आणि तुम्हाला हिमालयातील ट्रेकिंगचा अनुभव घ्यायचा असेल तर यापेक्षा चांगली जागा असू शकत नाही. हे ठिकाण एकदम हिमालयात येत नाही.

कुआरी पास ट्रेक

भारतातील सर्वात उंच पर्वतांपैकी एक असलेल्या नंदा देवी पर्वताला पूर्ण नजरेखालून खालण्याची संधी हा कुआरी पास ट्रेक तुम्हाला उपलब्ध करून देतो. याठिकाणा वरून येथून तुम्ही द्रोणागिरी पर्वत आणि एलिफंट (हाथी) पर्वताचं विहंगम दृश्य देखील पाहू शकता. कुआरी पास ट्रेक उत्तराखंडमधील जोशीमठापासून सुरू होतो.

गोचला

सिक्कीमच्या युकसोम प्रदेशात वसलेल्या गोचला येथून अनेक मोठ्या पर्वतांचं दर्शन होतं. याठिकाणी ट्रेकला गेल्यानंतर तुम्हाला केवळ कांचनजंगा पर्वतच नाही तर इतर १४ उंच शिखरंदेखील दिसतील. हे ठिकाण नेपाळमधील सर्वात मोठ्या ट्रेकपासून अगदी जवळ आहे.

दायरा बुग्याल

या ट्रेकबद्दल अनेक लोकांना अद्याप माहिती नाही. आत्तापर्यंत फार कमी लोकांनी दायरा बुग्याल हा ट्रेक पाहिला असेल. हा ट्रेक उत्तराखंडमधील गंगोत्रीपासून जवळ असलेल्या रथलपासून सुरू होतो. दायरा बुग्यालचा नजारा पाहून नक्कीच तुम्हाला आनंद होईल.याठिकाणी ट्रेकिंग करणं सोप आहे त्यामुळे तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासह या ट्रेकचा आनंद घेऊ शकतो.

गोमुख तपोवन

हा अद्भुत ट्रेक तुम्हाला गंगा नदीचं उगमस्थान असलेल्या गोमुख ग्लेशियरवर घेऊन जातो. इतकंच नाही तर या ट्रेकमध्ये तुम्हाला शिवलिंग पर्वताच्या जवळ जाण्याची देखील संधी देतो. तपोवनातून तुम्हाला मेरू पर्वताचं सुंदर दृश्यही पाहायला मिळेल. हे ठिकाण उत्तराखंडमधील गंगोत्री येथे आहे.

बुरान व्हॅली

अनेक लोक बर्फवृष्टीचा हंगाम संपल्यानंतर बुरान व्हॅलीकडे जातात. मात्र, काही ट्रेकर्स ऑगस्ट महिना सुरू झाल्यापासूनचं या ट्रेकिंग पॉईंटला भेट देतात. कारण, ऑगस्टमध्ये याठिकाणी ट्रेकिंग करणं सोप आहे त्यामुळे तुम्ही संपूर्ण कुटुंबासह या ट्रेकचा आनंद घेऊ शकतो.

हर की दून

उत्तराखंडमधील कोटगावमध्ये असलेल्या हर की दून हा ट्रेक आतापर्यंत फार कमी लोकांनी एक्सप्लोर केला आहे. याठिकाणी तुम्हाला माकडाची एक खास प्रजाती, काळी हरणं, अस्वल आणि रेनडिअर सारखे प्राणीही पाहायला मिळतील, हे ठिकाण सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान ट्रेकिंगसाठी सर्वोत्तम आहे.

गिदारा बुग्याल

गिदारा बुग्याल हे देखील ट्रेकिंगच एक उत्तम सर्कल आहे. येथे तुम्हाला उंचीवरील सर्वात मोठे गवताळ प्रदेश पाहायला मिळतील. खूप कमी लोकांना या ट्रेकबद्दल माहिती आहे. या ठिकाणी तुम्ही ट्रेकिंगसोबतच कॅम्पिंगचाही आनंद घेऊ शकता. हा ट्रेक उत्तराखंडमधील भंगेली येथे आहे.

Jan 09, 2026 | 08:15 PM

