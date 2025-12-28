Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Tourism : महाराष्ट्रातील नव्याने विकसित होणारी पर्यटनस्थळे बनतायत पर्यटकांची नवी पसंती

महाराष्ट्रातील नव्याने विकसित होणारी पर्यटनस्थळे निसर्ग, साहसी, धार्मिक आणि ग्रामीण पर्यटनाला चालना देत आहेत. आधुनिक सुविधा आणि सुंदर परिसरामुळे राज्य पर्यटकांची पहिली पसंती ठरत आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 09:21 AM
महाराष्ट्रातील नव्याने विकसित होणारी पर्यटनस्थळे बनतायत पर्यटकांची नवी पसंती

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • महाराष्ट्रात फिरण्यासाठीची अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत.
  • अलीकडे राज्यात नव्याने विकसित होणारी काही ठिकाणे पर्यटकांची पहिली पसंत बनत आहेत.
  • नव्या वर्षात पर्यटनाचा विचार असेल तर महाराष्ट्रात कोणत्या गोष्टी फिरता येतील ते जाणून घ्या.
महाराष्ट्र हे नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक वारसा आणि सांस्कृतिक वैविध्य यासाठी ओळखले जाते. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकार आणि पर्यटन विभागाने पर्यटन विकासावर विशेष भर दिला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक नव्याने विकसित होणारी पर्यटनस्थळे प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. ही ठिकाणे केवळ स्थानिक पर्यटकांसाठीच नाही तर देश-विदेशातील पर्यटकांसाठीही आकर्षण ठरत आहेत.

1. नवे इको-टुरिझम प्रकल्प

पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात इको-टुरिझम प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवले जात आहेत. ताडोबा परिसर, मेळघाट, आणि सह्याद्रीच्या जंगल भागात निसर्ग पर्यटनासाठी ट्रेकिंग ट्रेल्स, जंगल सफारी आणि होमस्टे सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे स्थानिक रोजगारालाही चालना मिळत आहे.

2. कोकण किनारपट्टीचा पर्यटन विकास

कोकणातील कमी परिचित समुद्रकिनारे आता पर्यटन नकाशावर झळकू लागले आहेत. वेंगुर्ला, देवगड, आंबोली परिसरात रिसॉर्ट्स, रस्ते आणि पर्यटन सुविधा सुधारल्या जात आहेत. स्वच्छ समुद्रकिनारे, शांत वातावरण आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृती यामुळे कोकण नव्या पिढीचा आवडता ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन बनत आहे.

3. धार्मिक आणि अध्यात्मिक पर्यटन

पंढरपूर, शिर्डी, अष्टविनायक यांसारख्या प्रसिद्ध ठिकाणांबरोबरच राज्यातील लहान धार्मिक स्थळांचा विकास केला जात आहे. मंदिर परिसर सुशोभीकरण, भक्त निवास, आणि वाहतूक सुविधा वाढवल्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला अधिक गती मिळाली आहे.

4. साहसी पर्यटनासाठी नवी ठिकाणे

साहसी पर्यटन प्रेमींसाठी महाराष्ट्रात स्कायडायव्हिंग, पॅराग्लायडिंग, रॉक क्लाइंबिंग आणि वॉटर स्पोर्ट्ससाठी नवी केंद्रे विकसित होत आहेत. सातारा, कोलाड, भंडारदरा आणि नाशिक परिसरात अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझमला मोठी मागणी आहे.

5. ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन

ग्रामीण पर्यटन ही महाराष्ट्राची नवी ओळख बनत आहे. गावात राहण्याचा अनुभव, स्थानिक शेती, लोककला आणि पारंपरिक जेवण यामुळे पर्यटकांना वेगळा अनुभव मिळतो. यामुळे गावांचा आर्थिक विकासही साधला जात आहे. महाराष्ट्रातील नव्याने विकसित होणारी पर्यटनस्थळे राज्याच्या पर्यटन उद्योगाला नवे बळ देत आहेत. आधुनिक सुविधा, निसर्गसंपदा आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा योग्य समन्वय साधून महाराष्ट्र लवकरच भारतातील टॉप ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन म्हणून ओळख मिळवेल. पर्यटकांसाठी हा बदल नक्कीच आनंददायी ठरणार आहे.

Published On: Dec 28, 2025 | 08:24 AM

