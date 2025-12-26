Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

2026 मध्ये कधी कधी आहेत लाँग वीकेंड? हॉलिडे लिस्ट पहा आणि ट्रॅव्हल प्लॅन बनवा

2026 मध्ये येणाऱ्या लाँग वीकेंड्समुळे प्रवासप्रेमींना फिरण्यासाठी भरपूर संधी मिळणार आहेत. जानेवारीपासून डिसेंबरपर्यंत नियोजन करून तुम्ही निसर्ग, इतिहास आणि संस्कृतीचा सुंदर अनुभव घेऊ शकता.

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:24 AM
(फोटो सौजन्य – istock)

  • 2026 हे नववर्ष काही दिवसांतच सुरु होणार आहे.
  • या नवीन अनेक लॉंग वीकेंड्स येत असून याचा फायदा घेत तुम्ही एक चांगली ट्रिप प्लॅन करू शकता.
  • चला नवीन वर्षाची संपूर्ण हॉलिडे लिस्ट जाणून घेऊया.
नवीन वर्ष 2026 हे भटकंतीप्रेमींसाठी खास ठरणार आहे. वर्षभरात येणाऱ्या लाँग वीकेंड्समुळे कामाच्या धावपळीतून थोडा ब्रेक घेऊन नवीन ठिकाणे एक्सप्लोर करण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे. योग्य नियोजन आणि वेळेत बुकिंग केल्यास या सुट्ट्या तुमच्या आठवणींमध्ये भर घालतील. चला तर पाहूया 2026 मधील महत्त्वाचे लाँग वीकेंड्स आणि ट्रॅव्हल आयडिया.

Christmas 2025 : ड्रेसेस, मेकअप, फूटवेअर आणि ज्वेलरीसह यंदाच्या ख्रिसमस पार्टीला करा एलिगंट लूक

जानेवारी 2026

नवीन वर्षाची सुरुवातच सुट्ट्यांनी होते. 1 जानेवारी (गुरुवार) आणि 26 जानेवारी (सोमवार – प्रजासत्ताक दिन) या सुट्ट्यांमुळे दोन लाँग वीकेंड्स मिळतात. या काळात 1 ते 4 जानेवारी किंवा 23 ते 26 जानेवारी अशी ट्रिप प्लॅन करता येईल. दिल्लीहून जयपूर किंवा ऋषिकेश, तर मुंबईहून अलीबाग आणि नाशिक हे जवळचे व लोकप्रिय पर्याय आहेत.

मार्च 2026

मार्चच्या शेवटी 28 मार्च (शुक्रवार) रोजी सुट्टी असल्याने 28 ते 30 मार्च असा छोटा पण आरामदायक लाँग वीकेंड मिळतो. दिल्लीहून लॅन्सडाऊनसारखी शांत ठिकाणे किंवा मुंबईहून भंडारदऱ्याची निसर्गरम्य सहल करता येईल.

एप्रिल 2026

एप्रिलमध्ये गुड फ्रायडे (3 एप्रिल) ते ईस्टर (5 एप्रिल) असा छान वीकेंड आहे. दिल्लीहून आग्र्याला भेट देऊन ताजमहाल पाहण्याची संधी मिळेल, तर मुंबईहून माथेरानसारखी थंड हवेची जागा उत्तम पर्याय ठरेल.

ऑगस्ट 2026

28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनामुळे लाँग वीकेंड मिळतो. दिल्लीहून नीमराणा फोर्ट किंवा मुंबईहून गणपतिपुलेची समुद्रकिनारी सहल या काळात खास ठरू शकते.

ऑक्टोबर 2026

ऑक्टोबर महिना सुट्ट्यांनी भरलेला आहे. गांधी जयंती (2 ऑक्टोबर), दुर्गापूजा (17 ते 20 ऑक्टोबर) आणि वाल्मिकी जयंती (26 ऑक्टोबर) यामुळे प्रवासासाठी अनेक संधी मिळतात. या काळात जोधपूरसारखी ऐतिहासिक ठिकाणे किंवा पंचगणीसारखी हिलस्टेशन ट्रिप प्लॅन करता येईल.

नोव्हेंबर 2026

24 नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक जयंती असल्याने 21 ते 24 नोव्हेंबर असा लाँग वीकेंड मिळू शकतो. अमृतसरची धार्मिक व सांस्कृतिक सफर किंवा मुंबईजवळील इगतपुरीची निसर्गभ्रमंती उत्तम ठरेल.

हा आहे मुंबईतील सर्वात पहिला चर्च, इथूनच जोडलेले आहे चर्चगेट स्टेशनचे नाव…

डिसेंबर 2026

वर्षाचा शेवट ख्रिसमस (25 डिसेंबर)च्या सुट्टीने गोड होतो. या काळात उदयपूरसारखी राजेशाही ठिकाणे किंवा फोर्ट कोच्चीसारखी वेगळी संस्कृती अनुभवता येईल. थोडक्यात सांगायचं तर, 2026 मधील लाँग वीकेंड्स हे प्रवासासाठी परफेक्ट आहेत. आधीच प्लॅनिंग करा, वेळेत तिकीट आणि हॉटेल बुक करा आणि भारताच्या विविध भागांमध्ये फिरून अविस्मरणीय आठवणी साठवा.

Dec 26, 2025

