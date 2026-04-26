Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How Should Parents Treat Their Children What Are The 6 Things They Must Consider

पालकांनी मुलांशी कसं वागावं ? कोणत्या आहेत 6 गोष्टी ज्याचा विचार करायलाच पाहिजे ?

पालक म्हणून काही वेळेला अगदी जाणून बुजून असू दे किंवा अजाणतेपणी , चुका या होतातच. या चुका नेमक्या काय आहेत आणि आपल्या मुलाचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, यासाठी कोणत्या चुका टाळायला पाहिजेत याबाबत काही गोष्टी सविस्तर जाणून घेऊ

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:07 PM
पालकांनी मुलांशी कसं वागावं ? कोणत्या आहेत 6 गोष्टी ज्याचा विचार करायलाच पाहिजे ?
Follow Us:
Follow Us:
  • पालकांनी मुलांशी कसं वागावं ?
  • कोणत्या आहेत 6 गोष्टी ज्याचा विचार करायलाच पाहिजे ?
बाळ झाल्यानंतर प्रत्येक पालकांना आपल्या मुलाचं भविष्य खूप चांगलं असावं असं वाटत असतं. पण पालक म्हणून काही वेळेला अगदी जाणून बुजून असू दे किंवा अजाणतेपणी असू दे, चुका या होतातच. या चुका नेमक्या काय आहेत आणि आपल्या मुलाचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, यासाठी कोणत्या चुका टाळायला पाहिजेत याबाबत काही गोष्टी सविस्तर जाणून घेऊयात.

बरेचदा आपलं मूल अगदी परिपूर्ण हुशार असायला हवं असं अनेक पालकांना वाटत असतं. पण याच नादामध्ये अनेक पालकांकडून चुका होत असतात. आता या नेमक्या चुका कोणत्या आहेत तर त्या तुम्ही जाणून घ्यायलाच हव्यात.

मुलांवरचा दबाव

आजच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये पालकांना असं वाटत असतं की आपल्या मुलाचा अगदी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पहिला number असावा. मात्र University College of London च्या एका अभ्यासानुसार जे पालक आपल्या मुलांवर शैक्षणिक आणि कामगिरीचा अतिरिक्त दबाव टाकतात त्यामुळे मुलांना भविष्यात मानसिक ताण आणि नैराश्य येण्याची शक्यता असते. पालक म्हणून तुमच्या ज्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाहीयेत त्याचा दबाव तुम्ही तुमच्या मुलांवर टाकू शकत नाही. त्यामुळे ही सर्वात मोठी चूक ठरते. तर ही चूक करणं टाळा.

आता थांबायचं नाय ! तृतीयपंथीय मुलांच्या पालकांसाठी सरकारचा मदतीचा हात, काय आहे ‘ही’ योजना ?

मोबाईलचा अतिवापर
वेळेअभावी अथवा कामाच्या अभावी अनेक पालक अगदी लहानपणापासूनच आपल्या मुलांच्या हातामध्ये mobile देतात अथवा TV चा remote चालू करून देतात. पण असं करणं चुकीचं ठरू शकतं. WHO च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाच वर्षाखालील मुलांचा screen time अगदी मर्यादित ठेवावा.

तुलना करणं
आता तिसरी आणि महत्त्वाची चूक कोणती? तर बरेचदा नकळतपणे पालक काय करतात की तो बघ कसा करतोय किंवा ती बघ कशी पुढे चालली आहे अशी तुलना करतात. तर आपल्या मुलाची कधीही अशी तुलना दुसऱ्या मुलांबरोबर करू नये.

निर्णयामध्ये हस्तक्षेप
चौथी चूक म्हणजे पालक बरेचदा काय करतात की मुलांना निर्णयच घेऊ देत नाहीत किंवा ते जर निर्णय घेत असतील तर त्यांच्या छोट्या मोठ्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करतात. यालाच helicopter parenting असंही म्हटलं जातं. पण ही चूक तुम्हाला मोठेपणी महागात पडू शकते. कारण मुलं मोठी झाल्यानंतर निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरू शकतात. त्यामुळे सहसा त्यांना त्यांचे निर्णय घेऊ द्या. कारण ते कितीही चुकले, काहीही झालं तरी शेवटी त्यांना सावरणारे तुम्ही असताच. अनेकदा काय होतं की पालकांना मूल रडल्यानंतर किंवा अगदी त्याने हट्ट केल्यानंतर त्रास होतो. त्यामुळे ते त्याला शांत करण्यासाठी मारतात किंवा रडू नको असं सांगतात. पण असं अजिबात करू नका. तुम्हाला कितीही त्रास झाला तरी मुलांना असं करण्यापासून रोखू नका. कारण असं जर त्यांनी नाही केलं तर ते एकाकी पडू शकतात. त्यामुळे मुलांना त्यांच्या भावना व्यक्त करू द्या.

पालक मुलांना वेळ देत नसणं

सर्वात महत्त्वाची आणि शेवटची चूक म्हणजे आजकाल मुलांना खेळण्यासाठी पालक वेळच देत नाहीयेत. तुम्ही तुमच्या कामातून किंवा तुमच्या घाईगडबडीच्या रोजच्या व्यवहारातून त्यांच्यासाठी किमान तीस मिनिटं वेळ काढा. त्यांच्याबरोबर बसा. त्यांच्या अडचणी समजून घ्या. त्यांच्याबरोबर अभ्यास करा आणि शिवाय खेळासुद्धा. यामुळे तुमचं मूल अधिक विकसित होईल. पालक म्हणून ही छोटीशी गुंतवणूक तुमच्या मुलाचा विकास परिपूर्ण घडवू शकते. तुम्हाला तुम्ही चूक करताय की नाही हे या video मधून नक्की समजेल.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवेल खरबूज लस्सी, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

Web Title: How should parents treat their children what are the 6 things they must consider

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 02:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
1

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
2

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
3

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट
4

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

May 15, 2026 | 07:30 AM
सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

May 15, 2026 | 07:15 AM
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

May 15, 2026 | 07:05 AM
पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

May 15, 2026 | 04:15 AM
Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

May 15, 2026 | 02:35 AM
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM