Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Parenting Tips Mobile Causes Child Obesity Prevention Tips By Max Hospital Pediatrician

Screen Time Obesity: मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढण्याला कारणीभूत ठरतोय ‘हा’ डिव्हाईस, पालकांना दिला बालरोगतज्ज्ञांनी इशारा

मुलांमध्ये लठ्ठपणा ही एक गंभीर समस्या आहे. पण अनेक पालकांनी ती समस्या वाटत नाही. लठ्ठपणा त्यांच्या मुलांसाठी समस्यांचे कारण बनू शकते. आजकाल मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे स्क्रीन टाइम.

Updated On: Dec 26, 2025 | 01:13 PM
लहान मुलांमध्ये वाढतोय लठ्ठपणा, कारण ठरतेय स्क्रीन टाईम (फोटो सौजन्य - iStock)

लहान मुलांमध्ये वाढतोय लठ्ठपणा, कारण ठरतेय स्क्रीन टाईम (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • लठ्ठपणाची वाढती समस्या 
  • मुलांचा स्क्रिन टाइम वाढला
  • स्क्रिन टाइम ठरतोय लठ्ठपणाचे कारण 
आजकाल, मोबाईल फोन, टॅब्लेट आणि टेलिव्हिजन मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनले आहेत. खेळण्याऐवजी, अनेक मुले तासन्तास गेम खेळण्यात किंवा व्हिडिओ पाहण्यात घालवतात. वैशाली येथील मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र झा स्पष्ट करतात की, मुलांमध्ये स्क्रीन-टाइम लठ्ठपणाची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. पूर्वी ही समस्या फक्त मोठ्या शहरांमध्येच दिसून येत होती, परंतु आता लहान शहरे आणि खेड्यांमधील मुले देखील बळी पडत आहेत.

मोबाईल फोनमुळे लठ्ठपणा कसा येतो?

तज्ज्ञ म्हणतात की जास्त वेळ स्क्रीनसमोर बसल्याने केवळ शारीरिक हालचाल कमी होत नाही तर शरीराच्या कार्यक्षमतेतही बदल होतो. मुले जास्त वेळ बसून राहिल्यास त्यांचे स्नायू कमी काम करतात. यामुळे शरीराला ग्लुकोजचा योग्य वापर करता येत नाही. याचा सतत वापर केल्याने हळूहळू वजन वाढू शकते, किशोरवयीन मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो आणि फॅटी लिव्हरसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

Explainer: लठ्ठपणा मस्करीचा विषय नाही! वर्षाला 28 लाख मृत्युमुुखी, पुरूष-महिलांच्या वंध्यत्वाचे कारण, किती आहे धोकादायक?

डिजिटल कंटेट आणि खाण्याच्या वाईट सवयी

स्क्रीन पाहताना मुले अनेकदा बेफिकीरपणे नाश्ता करतात. गेम खेळताना किंवा व्हिडिओ पाहताना, त्यांना गोड, तळलेले किंवा खारट पदार्थ खाण्याची इच्छा होते कारण ते त्वरीत आरामाची भावना देतात. अभ्यासातून असे आढळून आले आहे की स्क्रीन टाइममुळे मेंदूची पोट भरल्याचे संकेत देण्याची क्षमतादेखील कमी होते. यामुळे जास्त खाणे होते.

झोपेचा अभाव हेदेखील एक कारण

रात्री फोनचा दीर्घकाळ वापर करणे देखील हानिकारक आहे. स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश झोपेसाठी आवश्यक असलेले मेलाटोनिन हार्मोन कमी करतो. कमी झोपेमुळे भूक आणि तृप्ततेचे संकेत देणारे घ्रेलिन आणि लेप्टिन सारखे हार्मोन्स देखील विस्कळीत होतात. परिणामी, मुलांना भूक लागते आणि वजन वाढते.

‘सोशल जेट लॅग’ ची समस्या

जेव्हा मुले रात्री उशिरापर्यंत त्यांचे फोन पाहत राहतात तेव्हा त्यांचे नैसर्गिक झोपेचे वेळापत्रक विस्कळीत होते. त्यांना लवकर उठावे लागते, ज्यामुळे शरीराचे जैविक घड्याळ देखील विस्कळीत होते. यामुळे चयापचय मंदावतो आणि कॉर्टिसोल वाढू शकते, ज्यामुळे पोटातील चरबी जमा होऊ शकते.

Infertility Reason: लठ्ठपणामुळे Reproductivity आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम, वंध्यत्व येण्याचे महत्त्वाचे कारण

उपाय काय आहेत?

तज्ज्ञ स्क्रीन पूर्णपणे काढून टाकण्याची शिफारस करत नाहीत, तर संतुलित वापराचा सल्ला देतात. यासाठी पालकांना सल्ला आहे की, घरी स्क्रीन टाइमसाठी एक निश्चित वेळ निश्चित करणे आवश्यक आहे. मुलांना दररोज थोड्या काळासाठी बाहेर खेळण्यास किंवा शारीरिक हालचालींमध्ये व्यस्त राहण्यास प्रोत्साहित करा. मुलांच्या बेडरूममधून टीव्ही किंवा मोबाईल फोन बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न करा. स्नॅक्सऐवजी निरोगी पर्याय जसे की फळे, काजू किंवा हलके घरगुती जेवण घ्या. सक्रिय स्क्रीन वेळेच्या दरम्यान दर २०-३० मिनिटांनी स्ट्रेचिंग, लहान चालणे किंवा हालचाल करण्यास प्रोत्साहित करणारे Apps वापरा.

Web Title: Parenting tips mobile causes child obesity prevention tips by max hospital pediatrician

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 01:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव
1

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट
2

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
3

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत
4

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:42 PM
Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 09:09 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM