कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

शरीरावर वाढलेले अनावश्यक केस काढण्यासाठी कोणत्याही केमिकलयुक्त वॅक्सचा वापर न करता घरी बनवलेले वॅक्स वापरावे. यामुळे त्वचेला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. चला तर जाणून घेऊया वॅक्स बनवण्याची सोपी कृती.

Updated On: Feb 02, 2026 | 09:32 AM
वाढते प्रदूषण, धूळ, माती, कडक सूर्यप्रकाश इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे शरीरावर त्वचा खूप जास्त टॅन होते आणि हात पाय काळे वाटू लागतात. याशिवाय सर्वच महिला शरीरावर वाढलेला अनावश्यक केस कमी करण्यासाठी सतत काहींना काही करत असतात. कधी वॅक्स करून घेतले जाते तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या लेझर ट्रीटमेंट केल्या जातात. लेझर ट्रीटमेंट केल्यामुळे शरीरावर वाढणारे केस पूर्णपणे काढून टाकले जातात. मऊ आणि मुलायम त्वचेसाठी पार्लरमधल्या वेदनादायी वॅक्सिंगचा वापर केला जातो. पण त्यामध्ये असलेल्या केमिकलमुळे त्वचेवर लालसरपणा वाढणे किंवा इन्फेक्शन होण्याची जास्त शक्यता असते. याशिवाय काहीवेळा वॅक्सिंग करताना त्वचा ताणल्यामुळे रक्त येणे किंवा त्वचेवर मोठे मोठे फोड देखील येतात. त्यामुळे कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या वॅक्सिंगचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून शरीरावर वाढलेले अनावश्यक केस काढून टाकावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये वेदनेशिवाय वॅक्स करण्यासाठी सोपी पद्धत सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

त्वचेवरचे नको असलेले केस काढण्यासाठी घरगुती वॅक्स:

घरगुती पद्धतीने वॅक्स तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम, पॅनमध्ये साखर, लिंबाचा रस आणि मध करून मंद आचेवर शिजवून घ्या. सर्व मिश्रण व्यवस्थित शिजल्यानंतर चमच्याने सतत ढवळत राहा. यामुळे पॅनला साखर चिकटणार नाही. तयार केलेले वॅक्स तुम्ही काचेच्या बरणीमध्ये साठवून ठेवू शकता. वॅक्स तयार झाल्यानंतर काढून घ्या. वॅक्स करण्यासाठी सर्वप्रथम, कोमट पाण्याने त्वचा स्वच्छ करून घ्या. यामुळे त्वचा कोरडी होईल आणि त्वचेवरील घाम नष्ट होऊन जाईल.त्यानंतर तयार केलेले वॅक्स केसांच्या विरुद्ध दिशेने लावून वॅक्स लावलेल्या भागावर स्ट्रीप लावून हलक्या हाताने ओढा. यामुळे पायांवरील केस सहज निघून येतील आणि त्वचा स्वच्छ दिसेल.

बाजारात उपलब्ध असलेल्या वॅक्समध्ये वेगवेगळ्या केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर केला जातो. यामुळे त्वचेला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महागडे वॅक्स किंवा ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती वॅक्स तयार करावे. लिंबाच्या रसात असलेले नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म आणि साखरेचे चिकट टेक्स्चर यामुळे त्वचेवरील केस सहज निघून येतात. लिंबामध्ये असलेले नैसर्गिक घटक त्वचेवरील टॅन कमी करताना आणि त्वचेवरील नैसर्गिक चमक कायम टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Feb 02, 2026 | 09:32 AM

Feb 02, 2026 | 09:32 AM
