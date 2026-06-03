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Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:34 PM IST
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सारांश

How To Control Children's Mobile Screen Time: सुट्ट्यांमध्ये मुलं बाहेर जाऊन खेळण्याऐवजी सतत मोबाईलमध्येच गुंतलेत, मग पालकांनो हे सोपे उपाय नक्की ट्राय करा, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय?
  • करा ‘हे’ सोपे उपाय
  • पालकांनीही आदर्श ठेवणे गरजेचे
सुट्ट्यांमध्ये मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ मोबाईल, टीव्ही आणि व्हिडीओ गेम्समध्ये जातो. शाळा, अभ्यास आणि गृहपाठाचा ताण नसल्यामुळे अनेक मुले दिवसभर स्क्रीनसमोर बसलेली दिसतात. मात्र, सतत वाढणारा स्क्रीनटाइम मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जास्त वेळ मोबाईल वापरल्याने डोळ्यांवर ताण, झोपेच्या समस्या, चिडचिडेपणा, एकाग्रता कमी होणे आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे पालकांनी वेळेत योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, जाणून घ्या.

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स्क्रीनटाइमसाठी ठरवा वेळेची मर्यादा

मुलांना पूर्णपणे मोबाईलपासून दूर ठेवणे शक्य नसले तरी त्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. दिवसातील ठराविक वेळेतच मोबाईल किंवा टीव्ही वापरण्याची सवय लावल्यास मुले हळूहळू त्याला नवीन सवयी स्वीकारतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार लहान मुलांसाठी मर्यादित स्क्रीनटाइम अधिक योग्य मानला जातो.

आउटडोर खेळांना द्या प्राधान्य

मुलं जितकी घराबाहेर खेळतील, आउटडोर अॅक्टिव्हिटी करतील तितके त्यांचे लक्ष स्क्रीनपासून दूर राहते. सायकलिंग, क्रिकेट, बॅडमिंटन, फुटबॉल किंवा संध्याकाळी पार्कमध्ये फिरणे यांसारख्या उपक्रमांमुळे मुलांची शारीरिक हालचाल वाढते आणि त्यांचा स्क्रीनटाइम कमी होतो. यामुळे आत्मविश्वास आणि सामाजिक कौशल्येही विकसित होतात.

क्रिएटिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटीजमध्ये गुंतवा

उन्हामुळे बाहेर जाणे शक्य नसल्यास मुलांना घरातच ड्रॉइंग, पेंटिंग, पुस्तक वाचन, पझल्स, क्राफ्ट किंवा संगीत शिकणे यांसारख्या सर्जनशील उपक्रमांमध्ये गुंतवावे. अशा गोष्टींमुळे मुलांची कल्पनाशक्ती वाढण्यास मदत होते.

कुटुंबासोबत घालवा वेळ

पालकांनी मुलांसोबत बोर्ड गेम्स खेळणे, गप्पा मारणे किंवा एकत्र जेवण करणे यासारख्या सवयी वाढवल्यास मुलांचे स्क्रीनवरील अवलंब कमी होतो. विशेषतः जेवताना मोबाईल किंवा टीव्ही बंद ठेवणे ही चांगली सवय मानली जाते.

पालकांनीही आदर्श ठेवणे गरजेचे

मुले अनेकदा पालकांचे अनुकरण करतात. त्यामुळे पालक स्वतः सतत मोबाईलमध्ये व्यस्त असतील तर मुलांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते. घरातील मोठ्यांनीही स्क्रीनचा वापर कमी करून मुलांसमोर चांगला आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे.

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Web Title: Reduce kids screen time summer vacation tips

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:34 PM

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