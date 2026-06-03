Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

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मुलांना पूर्णपणे मोबाईलपासून दूर ठेवणे शक्य नसले तरी त्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. दिवसातील ठराविक वेळेतच मोबाईल किंवा टीव्ही वापरण्याची सवय लावल्यास मुले हळूहळू त्याला नवीन सवयी स्वीकारतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार लहान मुलांसाठी मर्यादित स्क्रीनटाइम अधिक योग्य मानला जातो.
मुलं जितकी घराबाहेर खेळतील, आउटडोर अॅक्टिव्हिटी करतील तितके त्यांचे लक्ष स्क्रीनपासून दूर राहते. सायकलिंग, क्रिकेट, बॅडमिंटन, फुटबॉल किंवा संध्याकाळी पार्कमध्ये फिरणे यांसारख्या उपक्रमांमुळे मुलांची शारीरिक हालचाल वाढते आणि त्यांचा स्क्रीनटाइम कमी होतो. यामुळे आत्मविश्वास आणि सामाजिक कौशल्येही विकसित होतात.
उन्हामुळे बाहेर जाणे शक्य नसल्यास मुलांना घरातच ड्रॉइंग, पेंटिंग, पुस्तक वाचन, पझल्स, क्राफ्ट किंवा संगीत शिकणे यांसारख्या सर्जनशील उपक्रमांमध्ये गुंतवावे. अशा गोष्टींमुळे मुलांची कल्पनाशक्ती वाढण्यास मदत होते.
पालकांनी मुलांसोबत बोर्ड गेम्स खेळणे, गप्पा मारणे किंवा एकत्र जेवण करणे यासारख्या सवयी वाढवल्यास मुलांचे स्क्रीनवरील अवलंब कमी होतो. विशेषतः जेवताना मोबाईल किंवा टीव्ही बंद ठेवणे ही चांगली सवय मानली जाते.
मुले अनेकदा पालकांचे अनुकरण करतात. त्यामुळे पालक स्वतः सतत मोबाईलमध्ये व्यस्त असतील तर मुलांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते. घरातील मोठ्यांनीही स्क्रीनचा वापर कमी करून मुलांसमोर चांगला आदर्श ठेवणे आवश्यक आहे.
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